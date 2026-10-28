An Cường tiếp tục khẳng định vị thế tại Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026

Tiếp tục được vinh danh tại Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026, An Cường ghi dấu trên hành trình hơn 30 năm phát triển.

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với hơn 30 năm xây dựng và phát triển.

Điều này là minh chứng cho chất lượng, tính sáng tạo và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong việc chinh phục mọi khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh. Qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trên thị trường.

AN CƯỜNG - HƠN 30 NĂM PHÁT TRIỂN CÙNG NGÀNH NỘI THẤT VIỆT NAM

Thành lập năm 1994, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã có hơn 30 năm phát triển, nắm giữ vị thế tiên phong trong lĩnh vực vật liệu, giải pháp và nội thất gỗ công nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á. Kiên định với tiêu chí Chất lượng - An toàn - Nhất quán, doanh nghiệp không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm. Với thông điệp “Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà”, An Cường hướng đến kiến tạo những không gian sống tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sử dụng và thể hiện dấu ấn riêng.

Hiện An Cường có hơn 2.500 nhân sự, hệ thống hơn 26 showroom và văn phòng, cùng các nhà máy có tổng diện tích trên 240.000 m². Trên nền tảng quy mô và năng lực sản xuất, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái vật liệu và giải pháp gỗ nội thất toàn diện, đồng hành cùng kiến trúc sư, nhà thiết kế, đơn vị thi công và khách hàng trong quá trình lựa chọn vật liệu, phối hợp thiết kế và hoàn thiện không gian. Khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ giúp An Cường đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình, từ nhà ở đến không gian thương mại.

GIÁ TRỊ VÀ CAM KẾT THƯƠNG HIỆU

Việc tiếp tục được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026 là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển của An Cường, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục duy trì các cam kết về chất lượng, uy tín và năng lực thích ứng với thị trường. Với An Cường, giá trị thương hiệu không chỉ được thể hiện qua quy mô hoạt động mà còn đến từ sự nhất quán trong chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đại diện An Cường nhận vinh danh tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp chú trọng cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện hệ thống giải pháp. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và tính ứng dụng, An Cường quan tâm đến các tiêu chí liên quan đến phát thải và an toàn sức khỏe người sử dụng, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với vật liệu nội thất và chất lượng không khí trong nhà. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng vật liệu được sử dụng trong không gian sống.

Song song với chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững là định hướng được An Cường chú trọng thông qua việc thúc đẩy thực hành ESG, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, tối ưu hoạt động sản xuất, quản lý môi trường và từng bước giảm phát thải. Những nỗ lực này được ghi nhận qua các dấu mốc như 5 năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững và được ghi nhận trong Top Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026. Các ghi nhận góp phần phản ánh quá trình doanh nghiệp duy trì định hướng phát triển gắn với hiệu quả hoạt động và trách nhiệm môi trường, đồng thời củng cố niềm tin với khách hàng và đối tác.

SẢN PHẨM AN CƯỜNG - KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ là một trong những nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh của An Cường. Các sản phẩm được phát triển theo định hướng chất lượng cao, đa dạng thiết kế và linh hoạt trong ứng dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu cho nhiều loại hình không gian.

Doanh nghiệp chú trọng các tiêu chuẩn và chứng nhận liên quan đến chất lượng, phát thải và môi trường cho từng dòng sản phẩm tương ứng, bao gồm GREENGUARD Gold, NAF (No Added Formaldehyde), ENF, Super E0, E0, JIS, EPA, E1 và Green Label, góp phần đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn sức khỏe người sử dụng.

Hệ sinh thái vật liệu toàn diện “Complete Package” cho mọi không gian.

Trên nền tảng đổi mới sáng tạo, An Cường phát triển hệ sinh thái vật liệu toàn diện “Complete Package” với hơn 1.300 mã màu và bề mặt, cung cấp giải pháp đồng bộ cho nhiều loại hình không gian, từ nhà ở đến công trình thương mại. Danh mục đa dạng giúp kiến trúc sư, nhà thiết kế và đơn vị thi công linh hoạt phối hợp màu sắc, bề mặt và vật liệu trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng thiết kế.

Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ, phần mềm tiên tiến, bao gồm các giải pháp số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Năng lực và uy tín của An Cường còn được ghi nhận qua các thành tựu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục góp mặt trong Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng uy tín, đánh dấu 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu này. Trước đó, An Cường cũng được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn Tầm 2025. Những dấu mốc này cùng với việc tiếp tục được vinh danh tại Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026 cho thấy hành trình xây dựng thương hiệu gắn liền với việc duy trì chất lượng, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên nền tảng hơn 30 năm kinh nghiệm, An Cường tiếp tục hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái vật liệu và giải pháp gỗ nội thất, đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong quá trình kiến tạo không gian. Đây cũng là định hướng để doanh nghiệp duy trì cam kết về chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vật liệu, nội thất Việt Nam.