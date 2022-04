An Phú Sinh Group ký kết hợp tác chiến lược triển khai dự án Grand Park City

Ngày 16/4 vừa qua, tại An Phú Sinh Tower, Long An đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược triển khai dự án Grand Park City giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh - An Phú Sinh Group và đơn vị hợp tác đầu tư Bid Global - Member of Bid Group, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - NCB là đơn vị tài trợ tín dụng và đơn vị phân phối độc quyền Công ty Cổ phần Green Real. Đánh dấu cột mốc mới trong đường đua khu đô thị cao cấp tại khu vực liên giáp Tp.HCM.

“Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển bất động sản chất lượng bền vững, tiêu chuẩn quốc tế. An Phú Sinh Group đang dần khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với chuỗi dự án đẳng cấp tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Sự đồng hành hợp tác đến từ các các đối tác uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, kết hợp sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng giai đoạn, chúng tôi không chỉ mang đến giá trị gia tăng bền vững cho quý khách hàng, quý đối tác mà còn mang đến một chuẩn mực sống mới đẳng cấp, tiện nghi cho quý cư dân tại Grand Park City”, phát biểu tại buổi lễ ký kết, đại diện chủ đầu tư, ông Lê Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc An Phú Sinh Group chia sẻ.

Hiện An Phú Sinh Group có hơn 100 nhân sự cùng hệ thống văn phòng công ty tại Tp.HCM và Long An. Tại An Phú Sinh Group, tối ưu giá trị bất động sản và đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng, đối tác luôn là sứ mệnh hàng đầu, cũng là phương châm phát triển bền vững. Những bước đi bài bản với chiến lược rõ ràng sẽ là nền tảng để An Phú Sinh Group tiếp tục phát triển trong thời gian tới, nâng tầm giá trị thương hiệu với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Khu đô thị Grand Park City là một trong những dự án sở hữu vị trí vàng đắc địa hiếm có tại khu đô thị phía Tây Tp.HCM, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống mạng lưới giao thông kết nối liên vùng. Tọa lạc trên mặt tiền tỉnh lộ 835B, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, kết nối trung tâm Tp.HCM chỉ 15 phút di chuyển, tâm điểm kết nối của các giao lộ vàng đến QL1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh và đại lộ Võ Văn Kiệt.

Sở hữu quy mô 14,7ha, mật độ xây dựng chỉ 44,88%, pháp lý rõ ràng, kiến trúc hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội như công viên, hồ bơi, sân tennis, khu thể thao, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, trường mẫu giáo và tiểu học, trạm y tế,…sẽ mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, thích hợp để đầu tư và an cư lâu dài.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị cao cấp Grand Park City được đầu tư bởi An Phú Sinh Group.

Grand Park City được đầu tư phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp đa chức năng, với quy hoạch kiến trúc không gian mở, mặt tiền rộng lớn xen kẽ mảng xanh thiên nhiên giúp tối đa hóa công năng vừa để ở và tiện kinh doanh. Đặc biệt, với hệ sinh thái tiện ích “All in One” tại Grand Park City sẽ mang đến chuẩn mực sống mới đầy đủ tiện nghi đẳng cấp, sự trải nghiệm đáng giá, đáp ứng nhịp sống sôi động và sự phát triển của thành phố hiện đại trong tương lai.

Grand Park City - Nơi kiến tạo chuẩn mực sống mới đẳng cấp đầy đủ tiện nghi.

Định hướng xây dựng một “thành phố sinh thái thông minh” thu nhỏ khép kín, kết hợp hài hòa sự tiện nghi của phố thị và cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sản phẩm để đáp ứng từng nhu cầu đặc biệt của khách hàng, Grand Park City chắc chắn sẽ thu hút người mua và làm sôi động thị trường bất động sản khu vực.

Khu đô thị Grand Park City được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Green Real - là đơn vị phân phối và tiếp thị bất động sản chuyên nghiệp, uy tín với hơn 13 năm kinh nghiệm trên thị trường, triển khai phân phối thành công nhiều dự án với các chủ đầu tư lớn. Để củng cố và khẳng định vị thế trên thị trường, việc hợp tác với một loạt đối tác lớn và chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường, có tầm nhìn chiến lược như Bid Global hay tổ chức tín dụng như Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là một bước tiến quan trọng của An Phú Sinh Group. Với sự hợp tác lần này, An Phú Sinh Group và các đối tác sẽ cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho cả nhà đầu tư và khách hàng.

