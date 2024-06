“An toàn là kỷ luật trong vận hành sản xuất tại Coca-Cola Việt Nam”

Theo ông Phạm Hữu Trí, tại Công ty Coca-Cola Việt Nam, văn hóa an toàn là một phần quan trọng và là giá trị nền tảng trong công tác vận hành của Công ty. Coca-Cola Việt Nam có cam kết về an toàn được thể hiện qua tầm nhìn “An Toàn Là Có Thể” và tích cực thúc đẩy văn hóa tuân thủ các quy trình an toàn và tìm kiếm các cơ hội cải tiến để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về an toàn và giảm thiểu tác động của chúng.

Việc triển khai các sáng kiến an toàn đổi mới để thúc đẩy vận hành xuất sắc được Coca-Cola Việt Nam thực hiện như thế nào thưa ông?

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu “An toàn là trên hết” lên hàng đầu. Để đạt được điều này, chúng tôi đã đề ra những mục tiêu cụ thể về giảm tỉ lệ thương tích (TIR), mục tiêu không có trường hợp tử vong trong công việc, cũng như giảm liên tục Tần suất giữa số vụ chấn thương tai nạn (LTIR).

Những mục tiêu này khẳng định cam kết vững chắc của chúng tôi về an toàn, thúc đẩy những cải tiến liên tục trong các quy trình an toàn và thực hiện trên tất cả các cấp của tổ chức. Chúng tôi trao quyền cho mỗi cá nhân để lên tiếng về những lo ngại liên quan đến an toàn, xác định những hành vi có nguy cơ gây hại, và quan trọng nhất là luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.

Chúng tôi ủng hộ hành vi “Nhìn thấy - Lên tiếng - Hành động”, khuyến khích tất cả nhân viên và đối tác của mình báo cáo những tình trạng cận nguy hiểm và không an toàn, tham gia vào những sáng kiến kaizen và những chương trình đổi mới về an toàn của chúng tôi. Những nền tảng này đóng vai trò quan trọng để chúng tôi có thể xem xét, phân tích, và cải thiện hệ thống an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho chu trình cải tiến liên tục.

Những thách thức mà Công ty Coca-Cola Việt Nam gặp phải trong việc thúc đẩy văn hóa an toàn và cách giải quyết những thách thức ra sao?

Việc thúc đẩy văn hóa an toàn của Công ty Coca-Cola Việt Nam đi kèm với nhiều thách thức, chủ yếu tập trung vào việc duy trì mức độ cao về nhận thức và tuân thủ của nhân viên. Chúng tôi nhận thấy rằng sự an toàn không thể quản lý một cách biệt lập mà còn phụ thuộc vào nỗ lực của cả một tập thể với nhiều khía cạnh khác nhau của việc vận hành. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhận thức và sự tuân thủ của con người là yếu tố then chốt.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã và đang triển khai nhiều sáng kiến khác nhau nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết, bao gồm các quy trình tự đánh giá, đánh giá toàn diện, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, cũng như là những sáng kiến tập trung vào việc công nhận và khen thưởng cho các tấm gương chủ động thực hiện biện pháp an toàn và thực hiện các biện pháp kỷ luật thích hợp khi cần thiết.

Bằng cách thực hiện nhất quán các phương pháp tiếp cận đa diện, Công ty Coca-Cola Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy một nền văn hóa mà trong đó an toàn không chỉ đơn thuần là một yêu cầu mà là một khía cạnh sống động trong các hoạt động hàng ngày và được duy trì bởi sự tham gia tích cực và cam kết của mọi cá nhân trong tổ chức.

Theo ông, văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo hiệu quả đóng góp như thế nào trong việc nâng cao an toàn tại nơi làm việc?

Mối liên hệ giữa văn hóa công ty và lãnh đạo hiệu quả có ảnh hưởng sâu sắc đến các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc. Tại Công ty Coca-Cola Việt Nam, an toàn là giá trị nền tảng, vượt lên tất cả các nguyên tắc khác của tổ chức. Chúng tôi khẳng định mọi thương tích đều có thể phòng ngừa được dựa trên cam kết vững chắc của chúng tôi về việc đặt đặt an toàn là hàng đầu.

Lãnh đạo hiệu quả không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại tư duy mà còn quan trọng trong việc nuôi dưỡng các giá trị chung và các chuẩn mực trong hành vi. Khi những chuẩn mực này kết hợp thành thói quen ăn sâu, chúng sẽ được xem như là các giá trị chung giữa các nhân viên, tạo thành một phần nền tảng trong văn hóa an toàn của chúng tôi. Thông qua việc hướng dẫn, truyền động lực, và định hướng, các lãnh đạo của tổ chức trao quyền cho nhân viên để họ tham gia tích cực và đóng góp vào việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Nhìn về phía trước, Công ty Coca-Cola Việt Nam có những chiến lược nào để tiếp tục củng cố văn hóa an toàn trong bối cảnh các xu hướng và thách thức đang phát triển của ngành?

Trong tương lai, Công ty Coca-Cola Việt Nam vẫn sẽ giữ vững cam kết củng cố văn hóa an toàn của mình trong bối cảnh các xu hướng và thách thức của ngành đang không ngừng gia tăng. Sự phát triển của các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm các thiết bị an toàn thông minh, thiết bị đeo tay và hệ thống nhận dạng thông minh mang đến cơ hội trong việc cải thiện an toàn trong toàn bộ lĩnh vực sản xuất và hậu cần.

Việc tận dụng các phương pháp Công nghệ 4.0 và các công cụ kỹ thuật số đã cho phép chúng tôi vượt qua các mô hình quản lý an toàn truyền thống, thúc đẩy cải tiến liên tục và tuân thủ của hệ thống. Về mặt lập kế hoạch an toàn, chúng tôi ủng hộ các nguyên tắc “An toàn bởi thiết kế” và “Chất lượng bởi thiết kế”. Thứ nhất, an toàn được quản lý chặt chẽ thông qua cách tiếp cận có hệ thống, tích hợp các phương án đảm bảo an toàn vào tất cả các quy trình, tránh để xảy ra tình huống phải thực hiện khắc phục hoặc các biện pháp khẩn cấp. Thứ hai, an toàn được xem như là một phần vốn có của thiết kế, đòi hỏi cách tiếp cận hướng tới tương lai dựa trên những tình huống có thể sẽ diễn ra trên thực tế công việc. Cuối cùng, phải xem an toàn là kỷ luật, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trau dồi năng lực an toàn để đảm bảo kết quả an toàn được tối ưu.

Xin cảm ơn ông!