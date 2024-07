190 nghìn tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán, chủ yếu là bất động sản

Theo số liệu tổng hợp của VnDirect vừa công bố, trong Q2/2024 có 119 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 119.270 tỷ đồng, cao gấp 4,1 lần so với Q1/2024 và cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG GẤP 7,7 LẦN

Trong đó có 117 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 116.770 tỷ đồng, chiếm 97,9% tổng giá trị phát hành. Và 2 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 2.500 tỷ đồng, chiếm 2,1%.

Hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ đã có sự phục hồi mạnh trong Q2/2024, với tổng giá trị phát hành cao gấp 7,7 lần so với Q1/2024 và tăng 232,8% so với cùng kỳ. Trong khi hoạt động phát hành công chúng sụt giảm trong Q2/24 với tổng giá trị phát hành giảm 81,7% so với Q1/24 và giảm 54,2% so với cùng kỳ.

Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ trong Q2/2024 đến từ sự gia tăng phát hành trở lại của nhóm Ngân hàng. Trong Q2/2024 nhóm Ngân hàng đã phát hành 85.037 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chiếm 72,8% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành.

Các ngân hàng đã gia tăng phát hành trái phiếu trong Q2/2024 với mục đích tăng tỷ lệ vốn huy động trung và dài hạn nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hoạt động phát hành của nhóm Bất động sản cũng tích cực hơn trong Q2/2024 với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đạt 14.740 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng giá trị phát hành, tăng 39,6% so với quý trước và tăng 31,6% so với cùng kỳ.

Các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong Q2/2024 có lãi suất phát hành trung bình là 7,28% giảm mạnh so với lãi suất phát hành trung bình 9,16% trong Q1/2024.

Các tổ chức đã phát hành nhiều nhất trong Q2/2024 bao gồm: NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành 22.000 tỷ đồng, NH TMCP Đầu Tư & Phát Triển

Việt Nam phát hành 10.745 tỷ đồng, NH TMCP Á Châu phát hành 10.000 tỷ đồng, CTCP VINHOMES phát hành 8.500 tỷ đồng…

190 NGHÌN TỶ TRÁI PHIẾU CHẬM THANH TOÁN

Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn trong Q2/2024 đạt hơn 53.115 tỷ đồng, tăng 125,9% so với Q1/2024, tuy nhiên vẫn giảm 37% so với cùng kỳ, số liệu được tổng hợp theo thông tin HNX công bố đến ngày 15/07/2024.

Ngân hàng là nhóm thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn nhiều nhất trong Q2/2024, tổng giá trị mua lại đạt hơn 43.715 tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn.

Nếu loại trừ nhóm ngân hàng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong Q2/2024 chỉ đạt 9.400 tỷ đồng, giảm 54% so với Q1/2024. Nhóm mua lại nhiều thứ 2 là nhóm Bất động sản, với giá trị mua lại đạt hơn 3.756 tỷ đồng, chiếm 7% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong Q2/2024.

Hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong Q2/24. Tính đến ngày 15/07 đã có hơn 90 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.

Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 151 nghìn tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn trong 6T2024 đã được gia hạn là hơn 32.500 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn.

Những tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn với lượng trái phiếu có giá trị lớn trong Q2/24 bao gồm: CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 2.080 tỷ đồng với thời gian gia hạn là 24 tháng.

Thị trường bất động sản mặc dù đã thoát qua vùng đáy tuy nhiên thị trường vẫn ảm đạm và cần tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó khăn đặc biệt là gỡ vướng về pháp lý để có thể khơi thông thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh chung của nền kinh tế mặc dù đang dần phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và cạnh tranh tăng cao.

Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều tổ chức phát hành, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn về dòng tiền dẫn đến chậm thanh toán các nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn.

Tính đến ngày 15/07/2024, có khoảng hơn 80 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.

Số tiền nợ gốc đến hạn trong 6 tháng đầu năm 2024 chậm thanh toán là khoảng hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng giá trị đáo hạn, và chiếm 15,7% tổng giá trị đáo hạn sau khi loại trừ nhóm Ngân hàng.

Tổng số tiền nợ gốc đến hạn trong 6T2024 chậm thanh toán và giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn trong 6T2024 đã được gia hạn kỳ hạn là khoảng 43.500 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng giá trị đáo hạn trong 6T2024, và chiếm 62% tổng giá trị đáo hạn trong 6T2024 khi loại trừ nhóm Ngân hàng.

Ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 80 doanh nghiệp này là khoảng 190 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 18,7% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.