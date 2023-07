Áp lực T+ nhẹ, thị trường phục hồi tốt, cổ phiếu thủy sản, phân bón bùng nổ

Chiều nay một lượng lớn hàng về tài khoản, nhưng áp lực bán lại có vẻ nhẹ hơn. Bên mua nâng giá lên cùng với sự hợp tác của nhà đầu tư nước ngoài giúp tình hình chung cải thiện. Độ rộng cho thấy sự đảo chiều giá tốt với cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu thủy sản hút dòng tiền mạnh, VHC đóng cửa kịch trần với lực mua từ khối ngoại chiếm tới 37% thanh khoản.

Thực ra cả ngày hôm nay số cổ phiếu tăng giá vẫn luôn nhiều hơn giảm giá. Tuy nhiên đáng chú ý chiều nay là mặt bằng giá ở nhóm tăng cũng khá hơn hẳn buổi sáng. Điều này giúp xác định nhịp phục hồi không phải chỉ riêng tác động kéo trụ.

VN30-Index đóng cửa đã kịp tăng nhẹ 0,02%, độ rộng tốt hơn một chút so với phiên sáng khi có 15 mã tăng/10 mã giảm. Tuy nhiên thống kê giá giữa hai phiên thì mức độ cải thiện khá rõ: Có 13/30 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 11 mã tụt giá. Tuy vậy nhóm tăng giá cũng không nổi trội, nên chỉ đủ giúp chỉ số này vượt nhẹ tham chiếu.

Tính về vốn hóa, cổ phiếu diễn biến tốt nhất chiều nay là BID. Cú đẩy giá mạnh mẽ đợt ATC giúp BID tăng 2,65% so với tham chiếu, tương đương tăng 1,25% so với giá cuối phiên sáng. BID vươn lên là trụ kéo điểm số khỏe nhất cho VN-Index khi cộng cho chỉ số tới 1,5 điểm. GVR cũng có màn bứt phá ngoạn mục, riêng chiều nay tăng tới 3,07% và đóng cửa tăng tổng cộng 3,87% so với tham chiếu. BCM cũng khá mạnh, bứt xa khỏi tham chiếu của phiên sáng và đóng cửa tăng 2,15%. Nhóm VHM, VPB, VNM, HPG chiều nay cũng có cải thiện, nhưng đà tăng yếu, một số còn chưa vượt được tham chiếu.

Mặc dù các trụ không hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, nhưng ít nhất sự cải thiện cũng giúp chỉ số leo dốc được, tạo điều kiện để các cổ phiếu khác tăng giá. HoSE đóng cửa với 253 mã tăng/169 mã giảm, không chỉ tốt hơn buổi sáng (208 mã tăng/181 mã giảm) mà còn có mặt bằng cao hơn. Cụ thể, sàn này ghi nhận 113 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu từ 1% trở lên, trong khi buổi sáng mới có 82 mã. Nhóm tăng trên 2% trong buổi sáng cũng mới là 38 mã, chiều nay lên 56 mã.

Cổ phiếu thủy sản có phiên chiều mạnh mẽ. Nhóm này vốn đã khỏe từ sáng, chiều nay lại thêm dòng tiền mạnh vào. VHC đột phá từ khoảng 1h30 trở đi và càng về cuối phiên càng mạnh, đóng cửa ở giá kịch trần. Không chỉ vậy, VHC còn lập kỷ lục thanh khoản trong 12 tháng gần nhất với trên 3 triệu cổ và 207 tỷ đồng. Riêng phiên chiều VHC thu hút giao dịch 123,6 tỷ đồng. ANV tăng 4,46% thanh khoản 109,8 tỷ đồng; IDI tăng 3,11% với 45 tỷ đồng là các mã tiêu biểu khác. Nhóm cổ phiếu hóa chất, phân bón cũng tương tự, thanh khoản cực tốt ở DPM, DCM với cả trăm tỷ đồng. Các mã khác như BFC, CSV, LAS, PMB… cũng tăng tốt dù thanh khoản không nhiều.

Với độ rộng tích cực và nhiều mã tăng khỏe trên 2%, cơ hội để nhà đầu tư phục hồi thua lỗ sau 2 phiên điều chỉnh cuối tuần trước đang mở ra. Thực tế cũng đã có những cổ phiếu bật trở lại còn mạnh hơn cả mức điều chỉnh trước đó. Đây là chất xúc tác mạnh mẽ duy trì hưng phấn. Chiều nay lực cầu giá cao đã mạnh hơn đáng kể, đẩy thanh khoản tăng 24% so với phiên sáng, đạt khoảng 5.920 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết. Thanh khoản tăng cùng chiều với giá cổ phiếu tăng là một tín hiệu tích cực.

Dù vậy tổng thể hôm nay vẫn là một ngày thanh khoản giảm. Tổng giá trị khớp HoSE và HNX giảm 7% so với phiên cuối tuần trước, đạt khoảng 10.702 tỷ đồng. Tổng giao dịch toàn thị trường (gồm cả thỏa thuận và UpCOM) cũng giảm 13%, đạt 12.592 tỷ đồng.

Khối ngoại phiên chiều cũng giao dịch tích cực hơn so với buổi sáng, đẩy mức mua ròng lên gần 130 tỷ đồng, trong khi phiên sáng mới là 3,4 tỷ đồng. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 576,1 tỷ đồng trên HoSE, gấp 2,1 lần phiên sáng. Mức bán ra đạt 446,2 tỷ đồng, tăng khoảng 60%. HPG vẫn là cổ phiếu được mua ròng tốt nhất với 120,9 tỷ, SSI +65,4 tỷ, VHM +62,5 tỷ, VHC +47,8 tỷ. Phía bán có VPB -35,7 tỷ, PNJ -35,4 tỷ, KBC -19,6 tỷ, POW -19,3 tỷ.