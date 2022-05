Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng

Theo thông tin được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai, hiện có 30 tổ chức, cá nhân nợ thuế tổng cộng hơn 1.900 tỷ đồng tính đến ngày 31/3.

Trong danh sách này, đáng chú ý là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) là một trong những doanh nghiệp địa ốc có nhiều sai phạm kéo dài tại dự án khu D Khu đô thị An Phú - An Khánh (tên thương mại là Laimian City). Dự án này bị cơ quan chức năng nhiều lần bị xử phạt và yêu cầu dừng thi công do không có giấy phép. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công Khu đô thị mới An Phú - An Khánh.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SID) có trụ sở phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, với số nợ thuế 404,5 tỷ đồng. Kế tiếp là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) tại số 36 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 nợ 351,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đức Khải tại 271/7B An Dương Vương, phường 3, quận 5, nợ 334,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) tiền thân là Ban quản lý công trình nhà ở, được cổ phần hóa từ năm 2015 theo quyết định của UBND thành phố.

Công ty cổ phần Đức Khải cũng nổi danh một chủ đầu tư với nhiều dự án đã hoàn thành ở TP. Hồ Chí Minh như khu dân cư The Era Town, Quận 7; khu tái định cư Bình Khánh, TP. Thủ Đức...

Ngoài các doanh nghiệp nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp nợ từ trên 20 - 50 tỷ đồng có 8 doanh nghiệp, trong đó, nợ cao nhất là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông 49,5 tỷ đồng. Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đưa ra kết luận nhiều sai phạm dự án nhà ở tái định cư kết hợp kinh doanh tại phân khu 1B đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bé, TP. Hồ Chí Minh do Công ty Dịch vụ Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông thực hiện.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp nợ từ trên 10 - 20 tỷ đồng có 7 doanh nghiệp, trong đó, cũng có mặt cũng các công ty bất động sản như Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 nợ trên 16 tỷ đồng...

Liên quan đến doanh nghiệp bất động sản nợ thuế với số tiền lớn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...