Tăng vọt từ quý 1, thu ngân sách nhà nước đạt gần 450.000 tỷ đồng

Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 30/3 đạt 449.093 tỷ đồng, đạt 31,81% dự toán cả năm.

Trong số thu trên, thu nội địa (không kể dầu thô) là 358.951 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán năm. Sở dĩ thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2022 đạt khá là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt.

Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, trong tháng 3, cả nước có 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới tăng 96,2% so với tháng 2. Không chỉ số doanh nghiệp tăng mạnh, số vốn đăng ký cũng tăng dựng đứng, lên tới 127,3% so với cùng kỳ tháng trước. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, cả chỉ tiêu số doanh nghiệp và số vốn cũng tăng khá mạnh, lần lượt là 28% và 71,3%.

Bên cạnh đó, thu dầu thô 15.725 tỷ đồng, đạt 55,76% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết dự toán thu từ dầu thô dựa trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước gần 7 triệu tấn, giá dầu bình quân khoảng 60 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao trong những tháng đầu năm nên khoản thu từ xuất khẩu nhiên liệu này tăng mạnh.

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 107.300 tỷ đồng, bằng 30,48% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng 32.886 tỷ đồng, là 74.414 tỷ đồng, đạt 37,39% dự toán năm.

Trong đó, thu ngân sách Trung ương 230.904 tỷ đồng, đạt 31,24% dự toán.

Thu nội địa ngân sách Trung ương (không kể dầu thô) 140.773 tỷ đồng, đạt 27,92% dự toán.

Dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2022 là 153.000 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/3 mới ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa cuối tháng 3, ngân sách nhà nước thu được hơn 89 nghìn tỷ đồng với tốc độ tăng thu gấp gần 3 lần. Tính chung thu ngân sách nhà nước trong tháng 3 ước đạt 121 nghìn tỷ đồng.