Ba hướng đầu tư của nhà bán thương mại điện tử cho mùa mua sắm cuối năm

Với các chiến dịch 11.11, 12.12 và nhu cầu mùa lễ hội, quý IV là giai đoạn nhiều nhà bán kỳ vọng gia tăng doanh số. Để tận dụng mùa cao điểm, nhà bán cần chuẩn bị sớm, từ lựa chọn sản phẩm đến phân bổ nguồn lực tiếp thị và tổ chức giao nhận.
Từ thời trang DELIZ, gia dụng Bear Việt Nam đến dinh dưỡng NutiFood GrowPLUS+, kinh nghiệm kinh doanh trên Shopee mang đến những gợi ý về ưu tiên đầu tư, mở rộng cơ hội bán hàng và duy trì chất lượng phục vụ.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhiều nhà bán chủ động xây dựng danh mục và lựa chọn giải pháp phục vụ từng nhóm khách hàng.
Với thương hiệu thời trang nữ DELIZ, danh mục theo mùa được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng dựa trên dự báo xu hướng và nhu cầu khách hàng. Trong mùa thu đông đầu quý 4, thương hiệu tập trung vào áo len, cardigan và quần jean dài. DELIZ cũng tham gia Shopee Mall Outlet nhằm nâng cao hiệu quả khai thác danh mục, tiếp cận khách hàng tìm kiếm hàng chính hãng với giá tốt và duy trì định vị các dòng sản phẩm chủ lực.
Bên cạnh sản phẩm, nhu cầu của người mua còn thể hiện ở tốc độ và khả năng giao nhận. Trong quý 3/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã kích hoạt phương thức giao hàng Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng qua phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm hàng cồng kềnh, trung bình hơn 4 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng; tổng giá trị giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Kết hợp danh mục với giải pháp giao nhận phù hợp giúp nhà bán đáp ứng các nhu cầu từ mua hàng theo mùa, nhận hàng nhanh đến vận chuyển sản phẩm kích thước lớn, qua đó tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.
Khi người mua ngày càng chủ động tìm hiểu sản phẩm, nội dung trực quan và khả năng tương tác với thương hiệu trở thành những yếu tố hỗ trợ quyết định mua hàng.
Trong quý 3/2026, tổng số đơn hàng từ Shopee Live, Shopee Video và chương trình Tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate) tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.
Đại diện Bear Việt Nam nhận định: “Thương mại qua nội dung và livestream sẽ là xu hướng đáng chú ý trong quý 4, bởi hình thức này vừa giúp rút ngắn hành trình mua sắm, vừa góp phần xây dựng niềm tin với thương hiệu chính hãng. Đối với ngành hàng gia dụng, nội dung trực quan đặc biệt hữu ích khi người mua cần quan sát sản phẩm hoạt động trước khi quyết định mua hàng.”
Đón mùa cao điểm, Bear tăng tần suất livestream hằng ngày, lên lịch riêng cho chiến dịch 11.11 và 12.12, phối hợp với KOL/KOC trình diễn công năng sản phẩm và phát triển thư viện video gắn giỏ hàng để người mua thuận tiện tìm hiểu.
Hiệu quả nội dung cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu. Chuẩn bị tồn kho, duy trì giá cạnh tranh và giao hàng đúng hẹn giúp nhà bán chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, hạn chế bỏ lỡ cơ hội trong mùa cao điểm.
Với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI), nhà bán có thể tối ưu hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng cách gia tăng sự hiện diện và cung cấp thông tin sản phẩm nhất quán ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhờ đó, người mua có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin khi phát sinh nhu cầu và cân nhắc lựa chọn phù hợp trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
AI livestream là một ứng dụng tiêu biểu, cho phép thương hiệu giới thiệu sản phẩm liên tục. Trong quý 3/2026, số nhà bán trên Shopee sử dụng hình thức này tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm trước, số phiên livestream AI tăng gấp 45 lần và lượng đơn hàng từ các phiên này tăng gấp 21 lần.
Đại diện NutiFood GrowPLUS+ cho biết: “Với doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn như GrowPLUS+, AI giúp duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm và đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, trong khi livestream do con người thực hiện vẫn có lợi thế về cảm xúc, sự đồng cảm, khả năng xử lý tình huống và tương tác chân thực. Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình kết hợp AI và con người là hướng đi phù hợp, giúp vừa tối ưu nguồn lực vừa duy trì kết nối với khách hàng. Chúng tôi hiện đang duy trì tần suất lên sóng đều đặn mỗi ngày với tỷ lệ 46% phiên livestream được vận hành bởi AI.”
Mùa mua sắm cuối năm là phép thử về khả năng thấu hiểu khách hàng và tổ chức vận hành. Từ chuẩn bị danh mục, phát triển nội dung đến kết hợp AI với tương tác trực tiếp, đầu tư phù hợp giúp nhà bán đáp ứng nhu cầu, duy trì kết nối và nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong quý 4/2026.
Không chỉ tập trung xây dựng nhà máy, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh phát triển năng lực thiết kế chip nhằm nâng cao sức cạnh tranh công nghệ, giảm phụ thuộc vào Mỹ và châu Á, đồng thời tạo đầu ra cho ngành sản xuất bán dẫn trong khu vực…
20.000 con gà mỗi lứa, khoảng 45 ngày cho một chu kỳ nuôi và hàng tỷ đồng doanh thu mỗi năm là những con số tại trang trại của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã miền núi Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa. Đằng sau quy mô ấy là sự mạnh dạn đầu tư công nghệ, thay đổi tư duy và tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại...
Nhu cầu tăng cao cùng với giá bán liên tục đi lên đã đưa doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý 3 năm nay lên mức kỷ lục 517,7 tỷ USD…
Từ ngày 10/11, sau điều chỉnh phí sử dụng ứng dụng, tài xế GrabBike dự kiến nhận được 60,59% - 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán; tỷ lệ này đối với tài xế GrabCar là 59,68% - 84,31%...
Với mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng giá trị hàng hóa (GMV) 49 tỷ USD, Việt Nam hiện là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á (cùng với Malaysia), đồng thời dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng trong các lĩnh vực thương mại điện tử và du lịch trực tuyến…
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
158,76 tỷ đồng là khoản tiền được UBND thành phố Hà Nội bố trí hỗ trợ người dân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...