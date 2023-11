Bà Rịa – Vũng Tàu: Sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND (ngày 31/5/2023) của HĐND tỉnh thông qua đồ án Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, có nội dung quan trọng là sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ trong giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, tỉnh sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành một đơn vị hành chính.

Theo quy hoạch, vùng huyện Long Điền - Đất Đỏ có tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phần phía Bắc Quốc lộ 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Trước đó, huyện Long Đất (gồm Long Điền và Đất Đỏ) thuộc tỉnh Đồng Nai. Năm 1991 thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Long Đất được chuyển về địa phương này quản lý. Đến năm 2003, huyện Long Đất được tách thành 02 huyện Long Điền và Đất Đỏ. Như vậy, sau 20 năm tách huyện thì 2 đơn vị này lại được sáp nhập vào thành một.

Phần phía Nam Quốc lộ 55 đến tiếp giáp với biển phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển ĐT994; Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản hài hòa với phát triển du lịch.

Hạt nhân phát triển là thị trấn Long Điền, thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải.

Ngoài ra, quy hoạch của Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã còn 4 đơn vị. Cụ thể, TP. Bà Rịa sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung. Huyện Đất Đỏ sáp nhập các xã: Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ và thị trấn Phước Hải thành một đơn vị hành chính. Huyện Long Điền sáp nhập 3 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thành 01 đơn vị hành chính cấp xã.

Đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến TP. Bà Rịa tiếp nhận một phần diện tích và dân số của thị xã Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo Nghị quyết số 05 về phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến năm 2030, trên địa bàn còn lại 03 vùng huyện, tương ứng với 03 đơn vị hành chính cấp huyện.

Thứ nhất, vùng huyện Châu Đức: là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Vùng này sẽ tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ ở phần Tây quốc lộ 56 đến tiếp giám thị xã Phú Mỹ và tỉnh Đồng Nai, phát huy vai trò động lực thúc đẩy từ các tổ hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ dọc tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM. Phần phía Đông quốc lộ 56, tập trung phát triển nông nghiệp, chủ yếu là cây lâu năm. Hạt nhân phát triển là thị trấn Ngãi Giao và các đô thị Kim Long, Suối Nghệ, Cù Bị.

Thứ hai, vùng huyện Xuyên Mộc: là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, dịch vụ du lịch. Tập trung phát triển dịch vụ du lịch ở phần phía Nam quốc lộ 55 đến tiếp giáp với Biển Đông, phát huy vai trò động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ĐT994; phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy hải sản hài hòa với phát triển du lịch. Phần phía Bắc quốc lộ 55, tập trung phát triển nông nghiệp, chủ yếu cây lâu năm. Hạt nhân phát triển là thị trấn Phước Bửu, Bình Châu, Hồ Tràm và Hòa Bình.

Thứ ba, vùng huyện Đất Đỏ: là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phía Bắc quốc lộ 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I. Phần phía Nam quốc lộ 55 đến tiếp giáp biển Đông phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ĐT994. Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy hải sản với phát triển du lịch. Hạt nhân phát triển là thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải và Lộc An.

Phương án phát triển các khu chức năng khác của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ hình thành khu thương mại tự do (Free Trade Zone) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, bao gồm hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hoàn chỉnh (nội dung phát triển khu thương mại tự do sẽ thực hiện theo đề án riêng).

Phát triển các tổ hợp đô thị, dịch vụ, trung tâm logistics, cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải và kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khu chức năng văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch: đầu tư xây dựng một số trung tâm dịch vụ, thể thao, văn hóa quy mô lớn, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa cấp quốc gia và quốc tế…

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ ra biển cho vùng Đông Nam Bộ và có cơ cấu đô thị đa trung tâm…

Theo đó, về tiêu chí phát triển đô thị, nhà ở: địa phương xác định đối với hạ tầng các đô thị có địa giới liền kề như: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền, Long Hải, quy hoạch và đầu tư các công trình hạ tầng đô thị dùng chung để phát huy hiệu quả, tạo kết nối giữa các đô thị để hướng tới hình thành đô thị chung, thống nhất.

Đa dạng hóa các loại nhà ở như nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội. Trong đó, ưu tiên phát triển nhà ở chung cư cao tầng kèm theo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đầy đủ các công trình dịch vụ công cộng tiện ích, mật độ xây dựng thấp, tăng mật độ cây xanh và nâng cao hệ số sử dụng đất, tạo môi trường sống chất lượng cao.

Đối với huyện Côn Đảo, chỉ quy hoạch phát triển các dự án nhà ở phục vụ cho nhu cầu của người dân sinh sống, làm việc tại huyện Côn Đảo, hạn chế tình trạng dân nhập cư quá mức ra đảo.