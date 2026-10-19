Bắc Hà Nội tăng tốc hạ tầng, InterCentral đón dòng chảy đầu tư phát triển

Làn sóng đầu tư công quy mô lớn dồn về khu vực Bắc sông Hồng với hàng loạt đại dự án cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch đang tạo nên cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt cho diện mạo Thủ đô.

Tọa lạc tại giao lộ chiến lược Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt, InterCentral nổi lên như một điểm sáng đắt giá khi vừa đón đầu mạng lưới giao thông nghìn tỷ, vừa khẳng định sức hút vượt trội bằng nền tảng pháp lý hoàn chỉnh cùng tiến độ thi công thực địa hiện hữu.

ĐÒN BẨY TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Trong định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, sông Hồng không còn là ranh giới chia cắt mà chính thức trở thành trục không gian cảnh quan trung tâm, biểu tượng cho sự thịnh vượng và mở rộng phát triển của Hà Nội. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, thành phố đang dồn toàn lực mở rộng hệ thống giao thông kết nối đôi bờ, đưa bờ Bắc từ vùng đất tiềm năng trở thành cực hội nhập, dịch vụ quốc tế, logistics gắn với sân bay quốc tế Nội Bài.

Bản đồ hạ tầng khu vực đang chuyển động mạnh mẽ từng ngày qua các dự án trọng điểm được đồng loạt kích hoạt. Nổi bật nhất là những cây cầu huyết mạch nối liền đôi bờ như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát cùng cầu Tàm Xá đang được thúc đẩy triển khai với quyết tâm cao độ. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ rút ngắn hành trình di chuyển từ bờ Bắc sang lõi nội đô, phố cổ và khu vực Tây Hồ. Mỗi công trình vượt sông Hồng không chỉ giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thông liên vùng mà còn khơi thông dòng chảy giao thương, tái phân bổ mật độ dân cư và kích hoạt chu kỳ tăng trưởng giá trị bất động sản bền vững.

Song hành với những nhịp cầu vượt sông là mạng lưới giao thông kết nối thông suốt. Nằm ngay tại giao lộ chiến lược Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt, InterCentral sở hữu khả năng kết nối đa chiều khi tiếp giáp đường Vành đai 3, đón đầu hướng kết nối từ Vành đai 3.5 qua cầu Thượng Cát, đồng thời kết nối thẳng tới Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài chỉ trong khoảng 15 phút di chuyển. Mạng lưới này giúp liên kết trực tiếp trung tâm Thủ đô với sân bay quốc tế cùng các trung tâm công nghiệp lân cận như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên hay Hải Phòng.

Phối cảnh tổng thể dự án InterCentral với tọa độ kết nối chiến lược, đón đầu hạ tầng nghìn tỷ và quy hoạch nút giao TOD cấp vùng phía Bắc Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng đường bộ, vị trí của InterCentral còn tiên phong dẫn dắt xu hướng quy hoạch đô thị tương lai theo mô hình TOD – phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, một tiêu chuẩn văn minh đang được áp dụng tại các đô thị hàng đầu thế giới.

Dự án tiếp giáp trực tiếp với quy hoạch nhà ga của hai tuyến đường sắt đô thị trọng điểm gồm tuyến Metro số 4 (Mê Linh – Sài Đồng – Hoàng Mai) và tuyến Metro số 6 (Nội Bài – Ngọc Hồi). Vị trí giao thoa hiếm có này mang lại giá trị kép vượt trội, vừa kiến tạo chuẩn mực sống xanh với thói quen di chuyển văn minh, vừa định vị InterCentral trở thành một trung tâm trung chuyển sầm uất đón trọn dòng chuyên gia quốc tế, cư dân hiện đại và du khách qua lại giữa sân bay Nội Bài với trung tâm thành phố.

LỐI ĐI KHÁC BIỆT TỪ BẢO CHỨNG PHÁP LÝ ĐẾN TIẾN ĐỘ HIỆN HỮU

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc khắt khe và hướng về giá trị thật, niềm tin của khách hàng không thể xây dựng bằng những lời hứa hẹn mà phải được chứng minh bằng tiến độ thật trên công trường cùng tính minh bạch của pháp lý.

Thấu hiểu điều đó, chủ đầu tư Hateco lựa chọn lối đi bài bản và chắc chắn khi đưa InterCentral trở thành một trong số ít dự án trên thị trường hoàn thiện trọn vẹn toàn bộ thủ tục pháp lý cốt lõi ngay từ giai đoạn đầu. Dự án sở hữu nền tảng pháp lý sạch với đầy đủ quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các quyết định giao đất chính thức. Sự minh bạch này không chỉ loại bỏ triệt để rủi ro tiềm ẩn cho người mua mà còn là tấm bảo hiểm vững chắc cho biên độ sinh lời của tài sản trong dài hạn.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hateco được thể hiện ngay trên thực địa với hạ tầng khung kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện, mạng lưới đường nội khu đồng bộ và các hạng mục san nền đang được hoàn thiện khẩn trương trước khi dự án chính thức giới thiệu ra thị trường. Nhịp điệu thi công liên tục chính là mình chứng thực chất nhất cho tiềm lực và tâm huyết của chủ đầu tư.

QUY HOẠCH BÀI BẢN THEO MÔ HÌNH ĐÔ THỊ TOD CHUẨN QUỐC TẾ

Với quy mô 43,89 ha, InterCentral mang đến lời giải hoàn hảo cho bài toán tìm kiếm không gian sống cao cấp đậm chất sinh thái tại lõi trung tâm mới năng động của Thủ đô. Đặt chuẩn mực TOD làm cốt lõi quy hoạch, dự án tối ưu hóa khả năng tiếp cận đến nhà ga metro trong bán kính đi bộ, giảm thiểu lưu lượng sử dụng xe cá nhân và cải thiện chất lượng không khí.

Phân khu cao tầng hiện đại tại InterCentral kết nối trực tiếp với nhà ga metro, hiện thực hóa chuẩn sống tiện nghi theo mô hình TOD quốc tế.

Đáng chú ý, chủ đầu tư dành tới 35% tổng diện tích cho mảng xanh và mặt nước, nổi bật là hệ thống sông hồ cảnh quan rộng 7,2 ha đóng vai trò như một máy lọc không khí tự nhiên điều hòa vi khí hậu quanh năm.

Song hành cùng thiên nhiên là hệ sinh thái tiện ích khép kín được kiến tạo theo chuẩn mực đô thị 15 phút. Mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật từ học tập, làm việc, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và thư giãn đều được đáp ứng trọn vẹn trong vòng 15 phút đi bộ. Điểm nhấn tại dự án là tháp đôi khách sạn, văn phòng cao 60 tầng cùng khối đại trung tâm thương mại quy mô gần 100.000 m2 quy tụ các thương hiệu mua sắm, giải trí hàng đầu. Bên cạnh đó còn có những tuyến phố thương mại sầm uất và chuỗi 6 công viên chủ đề đan cài ven hồ nước, mang lại không gian tái tạo năng lượng lý tưởng cho cư dân mọi lứa tuổi.

Khi dòng vốn đầu tư công nghìn tỷ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các cây cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch, bờ Bắc sông Hồng đang bước vào thời khắc chuyển mình ngoạn mục nhất trong lịch sử phát triển đô thị. Hội tụ tọa độ kết nối hoàn hảo, pháp lý vững vàng cùng tiến độ thi công hiện hữu trên thực địa, InterCentral không chỉ đón trọn đòn bẩy phát triển từ hạ tầng mà còn xác lập vị thế của một biểu tượng đại đô thị sinh thái đáng sống bậc nhất khu vực.