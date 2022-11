BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho IFC

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022

Theo đó, BAF dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trong đó, thời gian dự kiến triển khai là trong quý 4/2022 đến quý 1/2023.

Đơn vị mua trái phiếu là International Finance Corporation (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).



Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.





Mới đây, CTCP Siba Holdings, tổ chức có liên quan đến ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty đã mua 24.146.750 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 53.568.350 cổ phiếu, chiếm 37,32% vốn tại BAF.

Được biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 của BAF đạt 182 tỷ đồng tăng gấp 3,5 lần so với quý 3/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của BAF đạt 337 tỷ đồng hoàn thành 83% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2022, Tổng tài sản của BaF ghi nhận 5.199 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu kỳ chủ yếu đến từ việc thu hồi các khoản phải thu.



Ngoài rsa, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh 50% chỉ còn 1.444 tỷ đồng khi BaF tích cực thu hồi công nợ, dồn các nguồn lực để khởi công thêm 4 trang trại hiện đại khéo kín áp dụng công nghệ hiện đại của Châu Âu, nâng tổng số trang trại lên con số 20.



Hàng tồn kho đạt 1.504 tỷ đồng tăng 38% so với đầu kỳ chủ yếu là heo Nái và heo Thịt sẽ được tung ra thị trường vào các tháng cuối năm.

Tài sản cố định ghi nhận 881 tỷ đồng tăng 63% khi BaF đưa vào vận hành một loạt các trang trại hiện đại trong năm vừa qua. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng ghi nhận 940 tỷ đồng nhằm để đáp ứng cho việc tăng quy mô đàn, phát triển chuồng trại và hệ thống phân phối.