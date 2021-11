78 triệu cổ phiếu BAF lên sàn HOSE với giá 20.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE).

Theo đó, 78 triệu cổ phiếu của BAF sẽ chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 3/12 tới với giá tham chiếu là 20.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn từ năm 2017. Thương hiệu F (Feed – Farm – Food) cũng là chiến lược của công ty khi đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn với mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi trang trại tới giết mổ, chế biến.

Được biết, tháng 7/2021 vừa qua công ty tiến hành IPO, chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng với 28 triệu cổ phiếu được đưa ra chào bán với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả, toàn bộ 28 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư đăng ký mua hết, thu về 560 tỷ đồng.

Sau IPO, BaF Việt Nam tăng vốn điều lệ lên thành 780 tỷ đồng, tương ứng 78 triệu cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết trên HoSE đợt này. Danh sách cổ đông chốt để đăng ký lưu ký vào ngày 13/9/2021.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thu thuần quý 3/2021 của công ty đạt 3.814 tỷ đồng, tăng 121,2% so với cùng kỳ và lãi sau thuế quý 3 đạt 44 tỷ, tăng 365,87% so với cùng kỳ (9,45 tỷ).



Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của BAF đạt 9.065 tỷ đồng, tăng 8,43% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 245 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ đạt có hơn 29,5 tỷ đồng.

BAF cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và yếu tố không thuận lợi từ thị trường thịt lợn nhưng do công ty kiểm soát được chi phí cũng như đảm bảo được năng suất đàn lợn nên kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty vẫn tích cực. Mặt khác do năm 2021, công ty chuyển dịch từ hoạt động kinh doanh nông sản thuần tuý sang ngành chính là chăn nuôi nên tỷ suất lợi nhuận cũng tăng cao.

Tính đến 30/9/2021, BAF có gần 312 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; gần 280 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; vốn chủ sở hữu đạt 1.376 tỷ đồng - trong đó vốn góp chủ sở hữu là 780 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của BAF tăng mạnh từ 5.246 tỷ hồi đầu năm lên 7.483 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 6.106 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 35 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 8 tỷ đồng, còn hơn 56 tỷ đồng và hàng tồn kho là 1.186 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2021.