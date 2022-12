Bàn giao 73 căn nhà an toàn chống bão lụt cho dân nghèo Quảng Bình

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết tính từ 2021 tới nay, trong khuôn khổ hợp tác ba bên, đã có 112 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây dựng.

Theo một nghiên cứu về nhu cầu nhà ở có khả năng chống chịu bão lụt mà UNDP thực hiện với Bộ Xây dựng, hơn 110.000 hộ vẫn sống trong tình trạng không có nhà ở an toàn tại 28 tỉnh ven biển, trong đó có hơn 25.000 hộ ở các huyện ven biển, và hơn 1000 hộ ở sáu huyện ven biển của tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình là một trong những tỉnh thường gánh chịu nhiều thiệt hại thiên tai hàng năm. Riêng trong tháng 10/2022, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, toàn tỉnh có 40 điểm bị ngập lụt, 7 điểm giao thông bị sạt lở, nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt, trong đó tập trung tại nhiều tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Ninh. Hàng trăm ngôi nhà tại Quảng Bình đã bị ngập trong nước.

“Đóng góp này của World Share là hỗ trợ thiết thực giúp tăng cường khả năng chống chịu của các hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương trước các cú sốc biến đổi khí hậu”, bà Ramla Khalidi nhấn mạnh.

"Ngoài 112 căn nhà an toàn này, từ năm 2018 tới 2022, với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh, UNDP và Chính phủ Việt Nam đã xây dựng 897 ngôi nhà an toàn chống chịu bão lụt tại các huyện Ba Đồn, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch và Tuyên Hóa". Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Những căn nhà đảm bảo ba cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) đã trải qua nhiều đợt mưa bão. Những ngôi nhà này có sàn tránh lụt cao hơn mức ngập lụt cao nhất ở khu vực đó từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà. Mái nhà làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt như ngói hoặc tôn. Đối với mái ngói hoặc mái tôn phải được gia cố bằng các thanh giằng chắc chắn.

Các căn nhà an toàn này do Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình phối hợp thiết kế trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” của UNDP do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Phan Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh nói: “UBND tỉnh Quảng Bình rất mong muốn trong thời gian tới, các Nhà tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ người dân nghèo của tỉnh giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chủ động trong phòng, chống thiên tai’.

Một trong 73 căn nhà được bàn giao cho hộ nghèo.

Đại diện những người hưởng lợi, bà Trần Thị Hiền, thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh chia sẻ khu vực tôi đang sinh sống thuộc vùng ngập lụt sâu, căn nhà cũ của tôi nhỏ, xuống cấp, không có khả năng chống chịu khi có bão, lụt xảy ra. Hằng năm, khi nghe thông tin dự báo thời tiết sắp có bão, lụt con gái tôi thường đón về nhà ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới đến tránh. Khi hết bão, lụt thì trở về nhà để dọn dẹp. Lúc tôi trở về nhà thì đồ đạc, giấy tờ trong nhà bị ướt, trôi và hư hỏng hết. Tôi phải mất nhiều thời gian để dọn dẹp và khắc phục.

“Có được căn nhà này tôi rất vui mừng vì từ nay về mùa bão, lụt không phải lo chạy nữa, đồ đạc trong nhà không lo bị ướt và hư hỏng nữa. Và tôi sẽ mời các nhà hàng xóm sang nhà tôi trú khi có bão, lụt xảy ra,” bà Trần Thị Hiền nói.

Ông Park Hyeon Mo - Tổng Giám đốc tổ chức World Share Hàn Quốc cho hay mặc dù trên toàn thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiên tai lũ lụt, hạn hán, đại dịch covid, tổ chức World Share sẽ nỗ lực cố gắng để có thể tiếp tục giúp đỡ người dân tỉnh Quảng Bình.