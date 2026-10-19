Bảo hiểm Bảo Việt: Ba kỳ liên tiếp Thương hiệu Quốc gia, hơn sáu thập kỷ làm điểm tựa cho nền kinh tế

Nhiều năm liên tiếp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt ghi dấu hành trình hơn 60 năm xây dựng uy tín trên thị trường.

Bảo Việt - Thương hiệu Quốc gia vì người Việt, vì tương lai Việt.

Đằng sau sự ghi nhận này là năng lực tài chính, kinh nghiệm bảo hiểm những rủi ro lớn và khả năng thực hiện cam kết với khách hàng - những giá trị khẳng định vị thế dẫn dắt của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất Việt Nam, đồng hành cùng “dòng chảy thương hiệu Việt” trong kỷ nguyên mới.

Ngày 16/10/2026, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận sau 8 tháng xét chọn nghiêm ngặt. Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, tôn vinh những thương hiệu đại diện cho hình ảnh Việt Nam về chất lượng, uy tín và giá trị bền vững.

Kỳ xét chọn năm 2026 được đánh giá là khắt khe nhất kể từ khi Chương trình ra đời. Lần đầu tiên, hệ thống tiêu chí theo Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương được áp dụng: sản phẩm được chấm trên thang 1.000 điểm, tổng điểm tối thiểu 650 và mỗi tiêu chí tối thiểu đạt từ 60% trở lên. Ba giá trị cốt lõi Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong không còn là những định hướng chung, mà được lượng hóa bằng con số cụ thể. Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt giữ vững danh hiệu dưới thước đo ấy không chỉ là sự xác nhận rõ ràng cho nội lực mà Bảo hiểm Bảo Việt đã bền bỉ xây dựng qua nhiều thập kỷ; mà còn cho thấy khả năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đổi mới và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Kết quả này cũng góp thêm một dấu ấn vào thành tựu thương hiệu chung của Tập đoàn Bảo Việt. Năm 2026, Brand Finance đánh giá Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu đạt 96/100 điểm, xếp hạng AAA+. Trong hệ sinh thái của Tập đoàn, Bảo hiểm Bảo Việt giữ vai trò chủ lực ở lĩnh vực phi nhân thọ, với mạng lưới hoạt động và danh mục sản phẩm phục vụ nhiều nhóm khách hàng, ngành nghề kinh tế.

Bảo hiểm Bảo Việt - thương hiệu đồng hành cùng sự phát triển kinh tế đất nước.

HƠN SÁU THẬP KỶ LÀM ĐIỂM TỰA CHO NỀN KINH TẾ

Ra đời từ năm 1965, Bảo hiểm Bảo Việt đã đồng hành cùng mọi chặng đường phát triển của đất nước, từ những năm tháng khó khăn nhất đến thời kỳ hội nhập sâu rộng hôm nay, và trở thành một nền móng của hệ thống tài chính, bảo hiểm quốc gia. Sáu thập kỷ qua, Bảo hiểm Bảo Việt hiện diện ở mọi nơi nền kinh tế vận hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô hàng đầu với 79 công ty thành viên, 70.000 đại lý trên khắp cả nước, đưa sự bảo vệ đến với khách hàng ở mọi vùng miền.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bảo hiểm Bảo Việt được tín nhiệm tham gia và giữ vai trò quan trọng trong nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia thuộc các lĩnh vực hàng không, năng lượng, dầu khí, công nghiệp và hạ tầng. Đây là những dự án đòi hỏi kinh nghiệm đánh giá rủi ro chuyên sâu, khả năng thu xếp tái bảo hiểm quốc tế và năng lực tổ chức giám định, bồi thường khi phát sinh tổn thất lớn.

Với những dự án có giá trị hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ nằm ở việc cung cấp một hợp đồng bảo hiểm. Từ khảo sát, đánh giá rủi ro, xây dựng phương án bảo hiểm đến tổ chức bảo vệ tài chính và xử lý tổn thất, mỗi khâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của khách hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua quá trình sàng lọc ngày càng khắt khe, năng lực chống chịu trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, lựa chọn một đối tác bảo hiểm có tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực thực hiện cam kết và tầm nhìn dài hạn không chỉ là giải pháp quản trị rủi ro, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đây cũng là giá trị Bảo hiểm Bảo Việt kiên định vun đắp qua nhiều thế hệ khách hàng. Nền tảng cho niềm tin ấy là sức mạnh tài chính vững vàng, với sức mạnh bảng cân đối tiếp tục được AM Best đánh giá ở mức Very Strong trong năm 2026.

“Với ngành bảo hiểm, sản phẩm trước hết là một lời cam kết. Giá trị của cam kết ấy được thể hiện rõ nhất khi khách hàng đối mặt với rủi ro và cần được hỗ trợ để vượt qua tổn thất. Hơn 60 năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt luôn nỗ lực thực hiện cam kết đó, đồng hành cùng khách hàng từ khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh đến bảo vệ tài sản và thành quả tích lũy của mỗi gia đình”, ông Đoàn Việt Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, chia sẻ.

Theo ông Đoàn Việt Trang, sứ mệnh của Bảo hiểm Bảo Việt là xây dựng năng lực bảo vệ ngay trong nước, đủ vững để làm điểm tựa cho người Việt, doanh nghiệp Việt vươn xa, đúng tinh thần “Bảo Việt: Vì người Việt - Vì tương lai Việt”. Ba kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia vì thế không chỉ là niềm tự hào của một doanh nghiệp, mà là minh chứng cho một thương hiệu Việt đủ sức đứng cùng những giá trị bền vững nhất của nền kinh tế.

Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất Việt Nam, hoạt động liên tục từ năm 1965, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu mạng lưới công ty thành viên và điểm giao dịch rộng khắp toàn quốc. Để được tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp, khách hàng liên hệ hotline 1800 1118/ (024) 3573 0505 hoặc truy cập website https://baovietonline.com.vn.