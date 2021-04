Bất động sản hàng hiệu có quá đắt so với túi tiền người Việt?

Một dự án căn hộ hàng hiệu tại Tp.HCM đang gây chấn động thị trường với mức giá cao kỷ lục đến hàng trăm triệu đồng cho một mét vuông. Liệu thị trường Việt Nam đã sẵn sàng hấp thụ những sản phẩm xa xỉ như vậy?

Giá bán 18.000 USD/m2 tại thị trường Hong Kong của dự án căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon chênh lệch lớn so các dự án căn hộ khác trên thị trường. Nhiều người đang cho rằng mức giá của phân khúc căn hộ hàng hiệu cao đến mức vượt ngoài khả năng chi trả từ túi tiền của người Việt. Với số tiền chỉ mua được vài mét vuông tại dự án này, họ có thể mua được một căn hộ tầm trung tại Tp.HCM. Thị trường không khỏi đặt ra câu hỏi về cơ sở cho mức giá này.

NHÌN VÀO GIÁ TRỊ CỦA THƯƠNG HIỆU THAY VÌ GIÁ CẢ

Thương hiệu là yếu tố hiển nhiên tạo nên chênh lệch về giá. Hai chiếc áo chất liệu tương đồng nhưng chiếc áo có thương hiệu nổi tiếng chắc chắn có giá bán cao hơn đáng kể. Nhưng những yếu tố vô hình tạo ra giá trị gia tăng của chiếc áo hiệu nằm ở những quy chuẩn trong quy trình thiết kế, sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi - những quy chuẩn gắn liền với thương hiệu.

Câu chuyện của căn hộ hàng hiệu cũng tương tự. Trước khi cấp thương hiệu cho các dự án bất động sản, các thương hiệu thường sẽ đặt ra những quy chuẩn khắt khe. Ví dụ các thương hiệu khách sạn danh tiếng thường chỉ cấp thương hiệu cho các dự án có vị trí đắc địa nhất trong thành phố hay tại tâm điểm của một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Nhiều thương hiệu sẽ tham gia chặt chẽ vào tất cả các khâu của một dự án, từ thiết kế, xây dựng, đến bán hàng và hậu mãi – bao gồm quản lý và vận hành, và bảo trì nâng cấp dự án để đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm “hàng hiệu” xuyên suốt.

Nguồn cung hạn chế cũng góp phần quan trọng trong việc tạo nên giá trị cho sản phẩm bất động sản hàng hiệu. Trên thế giới có khoảng 517 dự án bất động sản hàng hiệu và Grand Marina, Saigon là dự án căn hộ hàng hiệu trong trung tâm thành phố đầu tiên tại Việt Nam.

Để đánh giá về giá bán căn hộ hàng hiệu, nhiều chuyên gia cho rằng phải so sánh với những dự án căn hộ hàng hiệu trên thế giới. Giá bán của căn hộ hàng hiệu tại TP.HCM hiện đang thấp hơn hoặc tương đương với các dự án căn hộ hàng hiệu tại Singapore và Bangkok, tùy theo quy mô dự án và vị trí. Ở Bangkok, The Residences at Mandarin Oriental ở Bangkok cũng đang có giá bán khoảng 17.000 USD/m2. Căn hộ mang thương hiệu St. Regis, một thương hiệu do Marriott International quản lý, được rao bán trên trang Propery Guru ở Singapore với giá gần 5.7 triệu USD cho 256 m2, tương đương 22.000 USD/m2.

Bên cạnh đó, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng có điều gì đó không đúng khi chúng ta dùng đơn giá tính theo mét vuông để nói đến giá trị của một căn nhà hiệu. Giá trị của thương hiệu và vị trí sẽ tạo nên giá trị tổng thể của cả căn nhà, vì vậy chúng ta sẽ chú trọng đến tổng giá trị căn hộ hơn. “Nói đến căn hộ mang thương hiệu Marriott hay The Ritz - Carlton, tôi nghĩ việc nói ra đơn giá tính trên mét vuông không còn quan trọng nữa,” ông Troy nhận định.

BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU VẪN NẰM TRONG SỨC TIÊU THỤ CỦA VIỆT NAM

Tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng 31% trong 5 năm tới, theo Báo cáo Thịnh Vượng 2021 của Knight Frank, lọt vào top tăng mạnh nhất thế giới. Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 511 người siêu giàu và hơn 25.800 người giàu. Trên thực tế, số người có tài sản “khủng” tại Việt Nam có thể cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức của Knight Frank.



Ông David Short, Giám đốc Kinh doanh và Cho thuê (khu vực Miền Bắc) của Colliers Việt Nam nhận định: “Chúng tôi tin rằng nhu cầu mua nhà có thương hiệu tại Việt Nam sẽ tăng nhanh. Mặc dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng từ đại dịch COVID-19, nhưng nhu cầu thuê căn hộ hàng hiệu sẽ tăng khi du khách muốn ở trong một căn nhà có đầy đủ tiện nghi thay vì một phòng khách sạn,” ông David Short chia sẻ.

Ông Troy Griffiths bày tỏ niềm tin về khả năng hấp thụ của căn hộ hàng hiệu tại Việt Nam. “Người Việt hoàn toàn có đủ khả năng mua căn hộ có thương hiệu với giá một vài triệu USD. Thực tế cho thấy rất nhiều người Việt đã mua biệt thự biển với giá 4.5 – 5 triệu USD một cách dễ dàng,” ông Troy dẫn chứng.

Hiện nay, tầng lớp thượng lưu Việt Nam có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống “mang thương hiệu” đạt chuẩn ngang tầm với bất cứ người giàu nào trên thế giới. Nhiều người quyết định mua căn hộ hàng hiệu bởi vì giá bán cao bởi họ muốn sống trong cộng đồng của những người có cùng đẳng cấp.

Ông Troy cho rằng rất nhiều người cảm thấy “hạnh phúc” khi biết mình có khả năng trả một khoản tiền lớn để được sở hữu và ở trong khu nhà có thương hiệu. Vị chuyên gia này tin rằng loại hình căn hộ mang thương hiệu Marriott và Ritz-Carlton sẽ được bán chạy trên thị trường và tăng giá khá nhanh. Và vì số lượng căn hộ hàng hiệu rất hạn chế nên đây sẽ là tài sản được người mua giữ trong một thời gian rất dài.

Nhà mẫu Grand Marina Gallery thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

GIÁ "HÀNG HIỆU" NHƯNG VẪN HÚT HÀNG

Ra mắt với mức giá 18.000 USD/m2 tại xứ Cảng Thơm, Grand Marina đã thuyết phục nhiều khách hàng đưa ra quyết định đầu tư dù chưa có cơ hội đến tham quan dự án hay nhà mẫu, theo ông Kingston Lai, người sáng lập và CEO của Asia Bankers Club.

Còn ở Việt Nam, sự sôi động của thị trường căn hộ hàng hiệu được thấy rõ nhất tại khu nhà mẫu trị giá 400 tỷ đồng của dự án. Theo Masterise Homes, từ thời điểm khai trương, Grand Marina Gallery liên tục được đặt kín chỗ với hàng trăm lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng ngày càng có nhiều người Việt chuộng căn hộ có thương hiệu. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để được sở hữu mô hình này, ông Troy nhận xét. “Nhìn sang Bangkok hay Singapore, thị trường bất động sản hàng hiệu tại đây đã phát triển từ lâu. Việt Nam đi sau và còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Điều quan trọng nhất là người Việt đã sẵn sàng tham gia vào thị trường này.”