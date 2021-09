Bất động sản siêu sang có chịu tác động bởi dịch Covid-19?

Dù dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng việc sở hữu bất động sản siêu sang vẫn là cách để giới nhà giàu tận hưởng cuộc sống, bảo toàn tài sản và sinh lời theo thời gian.

BẤT ĐỘNG SẢN SIÊU SANG ÍT CHỊU TÁC ĐỘNG MÙA DỊCH

Bày tỏ quan điểm về tiềm năng tăng trưởng của phân khúc siêu sang, nhiều chuyên gia cho rằng dòng bất động sản “kén người mua” này luôn vững vàng trước mọi biến động của thị trường bởi các lý do:

Thứ nhất, nguồn cung ít hơn cầu, bất động sản siêu sang chiếm tỷ trọng rất nhỏ chưa tới 1%, nhắm tới lượng khách hàng có lượng tiền tích lũy dồi dào nên gần như không chịu tác động bởi dịch Covid - 19.

Thứ hai là, số người giàu vẫn tăng cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2020, số người siêu giàu của Việt Nam đạt khoảng 19.500 người, tăng 6% mỗi năm từ 2015 đến 2020. Đến năm 2025, dân số siêu giàu sẽ đạt trên 25.800 người.

Thứ ba, hiện tại do ảnh hưởng của dịch, lãi suất huy động của ngân hàng thấp, thị trường chứng khoán thiếu ổn định, nhiều nhà đầu tư vẫn rót vốn vào bất động sản hạng sang để đón làn sóng phục hồi sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Thứ tư, theo tháp nhu cầu của con người, nhất là giới siêu giàu việc sở hữu bất động sản hạng sang cũng là để khẳng định vị thế của họ. Trào lưu sống vương giả, xa hoa của giới thượng lưu không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục hàng hiệu, chất liệu quý hiếm, những phụ kiện đi kèm đắt đỏ như đồng hồ, trang sức, ô tô… mà còn được thể hiện thông qua không gian sống xứng tầm.

Bên cạnh đó, căn hộ hạng sang không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn là tài sản an toàn cho các chủ nhân nhờ giá trị bền vững theo thời gian. Giá trị của một căn hộ sang trọng không chỉ thể hiện bằng vật chất mà còn phải thể hiện được dấu ấn đẳng cấp riêng, cùng nhiều giá trị vô hình khác. Những giá trị vô hình đó chính là sự thuận tiện trong giao thông, phát triển mối quan hệ với tầng lớp tinh hoa thành đạt trong xã hội và nâng tầm không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để thưởng thức nghệ thuật.

Cũng bởi những tín hiệu lạc quan trên, nhiều nhà đầu tư vẫn rót vốn vào bất động sản hạng sang để đón làn sóng phục hồi sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đối với giới siêu giàu hiện nay, việc khám phá các giá trị tinh thần sâu sắc, “sưu tầm” các trải nghiệm cầu kỳ với hàng trăm tiêu chuẩn đặc quyền là hiện thân của sự xa xỉ, vốn là điều mà họ luôn muốn tìm kiếm.

D'. PALAIS LOUIS: ĐẦU TƯ SINH LỜI HẤP DẪN

D'. Palais Louis là một trong số ít dự án được xây dựng cao tầng tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn công viên Nghĩa Đô rộng 47.000 m2 quy mô nhất khu vực. Đây thực sự là một “lá phổi xanh” nằm đối diện khu căn hộ đẳng cấp, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra hồ Tây và thư thái ngắm nhìn làn nước trong xanh của hồ điều hòa và công viên Nghĩa Đô.

Không chỉ sở hữu tầm nhìn “triệu USD”, D’. Palais Louis còn nằm tại vị trí lõi kép, gần trung tâm hành chính quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ. Mật độ dân cư khu vực này không quá cao như các quận Hoàn kiếm, Ba Đình và không quá xa trung tâm phù hợp với xu hướng sống mới, thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giao lưu với các trung tâm chính trị, văn hóa xã hội lớn của Thủ đô nhưng vẫn thoáng đạt, yên bình.

Các căn hộ tại D’. Palais Louis đa dạng diện tích, từ 2 đến 4 phòng ngủ, diện tích dao động 113-239 m2, chia thành 2 khu độc lập chỉ với 5 căn hộ/khu/tầng. 242 căn hộ hạng sang được thiết kế độc đáo, theo từng phong cách khác nhau. Từ phòng khách, nhà bếp, đến phòng ngủ, phòng tắm, tất cả đều được trang bị nội thất tinh xảo đến từ các thương hiệu đẳng cấp trên thế giới.

Covid - 19 đang làm thay đổi cán cân cung - cầu trên thị trường bất động sản với những tiêu chí chọn mua nhà của đại bộ phận người dân dần thay đổi. Nhiều người vẫn sẵn sàng chi số tiền lớn lựa chọn căn hộ siêu sang để đảm bảo tối đa sự thông thoáng, yên tĩnh và những yêu cầu riêng tư, sự tinh tế trong không gian sống và trải nghiệm khác biệt.

“Dưới tác động của Covid-19, những không gian sống với mật độ căn hộ thấp, chú trọng sự giãn cách, an toàn cho cư dân như D’. Palais Louis được đánh giá rất cao. Đó là lý do tôi chọn D’. Palais Louis đáp ứng mọi nhu cầu và tiện ích nhưng đủ giãn cách để an toàn cho gia đình tôi”, theo chia sẻ của một khách hàng.

Bên cạnh những giá trị thẩm mỹ cao, cư dân còn được tận hưởng hệ thống tiện ích "all-in-one" nằm bên trong tòa nhà giúp thỏa mãn mọi nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ như: Hệ thống nhà hàng Âu - Á, phòng gym tiêu chuẩn, spa, sauna, bể bơi bốn mùa, Sky bar, Vvip Club...

Hiện tại, chủ đầu tư cho biết, dự án bắt đầu bàn giao từ cuối năm nay cùng với các dịch vụ quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, khách hàng sẽ được tặng phí dịch vụ và miễn phí gửi xe 3 năm.

* Thông tin chi tiết:

Tên thương mại: D’. Palais Louis

Vị trí: Số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị phân phối: Đất xanh miền Bắc; MK Holding Việt Nam; Tica Land; PG Land

Hotline: 0833336666

Website: https://dpalaislouis.vn/