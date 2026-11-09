Bất động sản ven sông Nam Sài Gòn: Sức hút từ quỹ đất khan hiếm

Khi quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp, những dự án sở hữu lợi thế cảnh quan mặt nước cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ trở thành điểm nhấn trên thị trường bất động sản. Tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime là một trong những dự án thu hút sự chú ý nhờ vị trí ven sông, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và mức giá được giới thiệu ở khoảng 66 triệu đồng/m2.

Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế kép từ vị trí ven sông khó tái lập.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, quỹ đất ven sông có cảnh quan sinh thái tự nhiên đang trở thành nguồn tài nguyên hữu hạn. Khả năng tái tạo hạn chế, cùng những lợi thế khó thay thế về tầm nhìn, môi trường sống và không gian cảnh quan, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho dòng bất động sản này, cả ở góc độ an cư lẫn tích lũy tài sản.

Bên cạnh giá trị về vị trí và môi trường sống, bất động sản ven sông còn được đánh giá cao bởi yếu tố cảnh quan và quan niệm phong thủy Á Đông. Sự kết hợp giữa mặt nước, không gian xanh và môi trường sống thoáng đãng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của phân khúc, đặc biệt với nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và tính riêng tư.

KHI SỰ KHAN HIẾM ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VEN SÔNG

Tại TP.HCM, theo thông tin từ Savills Việt Nam, phần lớn quỹ đất ven sông tại khu vực Quận 1 và Bình Thạnh đã được khai thác, trong khi nguồn cung mới còn hạn chế, chủ yếu tập trung tại Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi và một số khu vực phía Nam thành phố.

Nguồn cung hữu hạn trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm sở hữu tầm nhìn mặt nước vẫn hiện hữu đang góp phần tạo áp lực lên mặt bằng giá của phân khúc này. Theo khảo sát thị trường, một số căn hộ hướng sông Sài Gòn được chào bán ở mức 250–330 triệu đồng/m2; cá biệt, các sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang có giá khoảng 500–650 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh đó, Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển đang thu hút sự quan tâm tại khu vực Nam Sài Gòn. Dự án sở hữu vị trí ven sông, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đồng thời được quy hoạch theo định hướng kết hợp không gian sinh thái với hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, mức giá được chủ đầu tư công bố khoảng 66 triệu đồng/m2, tạo sự khác biệt so với mặt bằng giá của nhiều dự án căn hộ ven sông tại TP.HCM.

Mật độ xây dựng 21%, phần lớn diện tích dành cho mặt nước, cảnh quan và hệ tiện ích chuẩn Urban Wellness.

KHẢI HOÀN PRIME: KẾT NỐI LỢI THẾ VEN SÔNG VỚI KHÔNG GIAN SỐNG ĐÔ THỊ

Một trong những lợi thế của Khải Hoàn Prime là khả năng kết hợp giữa không gian cảnh quan ven sông và kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Lê Văn Lương, dự án nằm bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án cách ga metro số 10 khoảng 300 m, đồng thời có khả năng kết nối với các công trình giao thông trọng điểm tại khu vực Nam Sài Gòn.

Vị trí này mang đến lợi thế tiếp cận đồng thời hai nhóm giá trị: không gian sống gần gũi thiên nhiên và hệ thống dịch vụ đô thị đã phát triển. Cư dân có thể tận hưởng cảnh quan sông nước, đồng thời thuận tiện tiếp cận các tiện ích thương mại, giáo dục, y tế và dịch vụ tại khu vực Phú Mỹ Hưng cũng như những khu vực lân cận.

Không chỉ khai thác lợi thế về vị trí, Khải Hoàn Land còn đưa yếu tố cảnh quan ven sông vào định hướng quy hoạch và phát triển tiện ích của dự án. Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, Khải Hoàn Prime có mật độ xây dựng khoảng 21%, gần 80% diện tích dành cho không gian xanh, mặt nước và hệ thống hơn 25 tiện ích theo mô hình Urban Wellness.

Trong đó, tuyến đường dạo bộ ven sông được bố trí nhằm tạo không gian vận động, thư giãn ngoài trời. Khu BBQ Riverside hướng đến nhu cầu gặp gỡ, kết nối gia đình và cộng đồng cư dân. Các tiện ích như hồ bơi muối khoáng, clubhouse diện tích 3.000 m2, jacuzzi và khu thể thao đa năng được phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Căn hộ ven sông cao cấp Khải Hoàn Prime gây chú ý tại Nam Sài Gòn khi sở hữu mức giá chỉ 66 triệu đồng/m2.

Ở không gian riêng tư, thiết kế căn hộ chú trọng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên. Ban công rộng kết hợp hệ cửa kính khổ lớn và lan can kính trong suốt giúp mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng kết nối giữa không gian sinh hoạt bên trong với cảnh quan bên ngoài.

Với cách tổ chức không gian này, giá trị của bất động sản ven sông không chỉ nằm ở lợi thế địa lý mà còn được thể hiện qua trải nghiệm sống hằng ngày. Không gian riêng tư trong từng căn hộ được kết hợp với các khu vực sinh hoạt chung, tạo điều kiện để cư dân thư giãn, giao lưu và hình thành cộng đồng.

Về chính sách bán hàng, khách hàng có thể tham gia với vốn ban đầu khoảng 11%, được hỗ trợ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, áp dụng lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn đưa ra các ưu đãi như miễn phí quản lý trong 24 tháng và chiết khấu 3% đối với khách hàng booking sớm.

Một phương án thanh toán khác được giới thiệu là thanh toán 30% giá trị căn hộ để nhận nhà và khai thác cho thuê, sau đó tiếp tục thanh toán khoảng 19 triệu đồng/tháng. Chính sách này hướng đến nhóm khách hàng muốn phân bổ dòng tiền theo từng giai đoạn, đồng thời cân nhắc khả năng khai thác tài sản sau khi nhận bàn giao.

Theo kế hoạch được công bố, Khải Hoàn Prime dự kiến bàn giao vào quý 2/2027. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng hạn chế, những dự án kết hợp được lợi thế cảnh quan, khả năng kết nối đô thị và mức giá phù hợp sẽ có thêm cơ hội thu hút sự quan tâm của thị trường. Với Khải Hoàn Prime, đây cũng là những yếu tố được kỳ vọng tạo sức cạnh tranh cho dự án trong cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website: https://khaihoanprime.vn/

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