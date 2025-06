Bắt tạm giam kẻ tự xưng giám đốc công ty, dựng dự án "ma" để lừa đảo doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự)- Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (1988, trú xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 12/2024, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn H.H (SN 1979) quen biết Nguyễn Văn Thành.

Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu mình là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H. gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền. Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành tại địa chỉ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án.

Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Tin tưởng vào những thông tin mà Thành đưa ra, anh H. đã làm theo yêu cầu nói trên của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Cũng qua điều tra, cơ quan Công an còn xác định, khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ trong kinh doanh, chị Bùi Thị T.V. (1988) quen biết Nguyễn Văn Thành. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”.

Khi biết chị V. đang cần vay vốn ngân hàng nên Thành đã “nổ” mình có thể giúp chị V. thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng.

Đổi lại, Thành đề nghị chị V. phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn… Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V. đã chuyển cho đối tượng 785 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thành đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập Thành để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Xác minh tại nơi ở trước đây của Thành thì Thành đã bỏ đi trước đó. Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú của Thành ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội thì được biết đối tượng đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm trước.

Đến ngày 12/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Thành.

Đến ngày 29/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện Thành có mặt tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nên đã mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Văn Thành thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng để được hướng dẫn và giải quyết.