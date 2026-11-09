Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận độc quyền công nghệ lõi liệu pháp tế bào từ Nhật Bản

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul hoàn tất chuyển giao toàn diện công nghệ tế bào điều trị ung thư, bệnh mãn tính từ Nhật Bản.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, lễ công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản cho Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đánh dấu bước tiến trong việc tiếp nhận, làm chủ công nghệ lõi thuộc lĩnh vực y tế công nghệ cao, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Theo thỏa thuận, Tâm Anh là đối tác duy nhất tại Việt Nam được Tập đoàn Y tế Grandsoul (Nhật Bản) lựa chọn chuyển giao toàn diện công nghệ lõi, gồm bản quyền, quy trình phân lập, xử lý, nuôi cấy tế bào, hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo nhân lực. Hai bên đồng thời hợp tác xây dựng, vận hành Trung tâm xử lý tế bào (Cell Processing Center - CPC) theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng tế bào trong điều trị ung thư, bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe.

Công nghệ tế bào là lĩnh vực y tế kỹ thuật cao, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn và kiểm soát chất lượng. Để bảo đảm an toàn, tế bào phải đáp ứng các tiêu chí về đặc tính sinh học, độ tinh khiết, tỷ lệ sống, chức năng và tính vô khuẩn. Do đó, tiếp nhận và làm chủ công nghệ không chỉ cần đội ngũ chuyên môn mà còn đòi hỏi đồng bộ về quy trình kỹ thuật, trang thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, chuyên gia công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, cho biết Tâm Anh được lựa chọn nhờ nền tảng hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ chuyên gia và quy trình kiểm soát chất lượng. Qua quá trình đánh giá, thẩm định, các chuyên gia Nhật Bản xác nhận bệnh viện đáp ứng những yêu cầu chuyên môn khắt khe, quá trình tiếp nhận chuyển giao, vận hành và từng bước làm chủ công nghệ trị liệu tế bào “về đích” vượt trước thời gian dự kiến.

Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trong lĩnh vực y học tái tạo và trị liệu tế bào, Tâm Anh xây dựng Ngân hàng mô và máu cuống rốn từ năm 2019, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động; song song phát triển Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Các công nghệ tế bào thế hệ mới được lựa chọn chuyển giao gồm hai nhóm chính là tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells). Đây là những công nghệ do Grandsoul nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nhiều năm tại Nhật Bản, đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt, cấp phép ứng dụng.

Với công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC), tế bào được lấy từ mô mỡ của chính người bệnh, sau đó trải qua quá trình phân lập, xử lý, nuôi cấy và đưa trở lại cơ thể. MSC có khả năng điều hòa đáp ứng miễn dịch, tham gia vào quá trình sửa chữa mô. Nhóm tế bào này đang được nghiên cứu, phát triển trong các hướng ứng dụng điều trị bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh như xơ vữa động mạch, đột quỵ, sa sút trí tuệ, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và trẻ hóa da.

Trong khi đó, công nghệ tế bào miễn dịch NK sử dụng máu của người bệnh để phân lập, tuyển chọn các tế bào phù hợp, sau đó nuôi cấy trong môi trường chuyên biệt nhằm tăng sinh và hoạt hóa chức năng. Khi đạt tiêu chuẩn chất lượng, tế bào được truyền trở lại cơ thể, góp phần tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch. Công nghệ này mở ra hướng ứng dụng trong miễn dịch trị liệu, có thể được xem xét phối hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác tùy tình trạng người bệnh.

Các công nghệ tiên tiến này sẽ được áp dụng trong toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với 5 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, hiện phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Đây là điều kiện để quá trình phát triển công nghệ gắn với đánh giá lâm sàng, hội chẩn chuyên môn và theo dõi người bệnh.

Hệ thống Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, tích hợp quy trình vận hành khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật tiên tiến phục vụ điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch là dấu mốc quan trọng trong hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản, góp phần kết nối công nghệ và thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng phát triển. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch trong chăm sóc nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch và tiên phong thế giới trong sử dụng kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại những hiệu quả vượt trội trong kéo dài thời gian sống khỏe mạnh cho người bệnh.