Bia mang vị quất (tắc) - 1689 BECKENT Muse gây ấn tượng mạnh tại Top Chef Việt Nam 2026

Từ những trải nghiệm tại Top Chef Việt Nam 2026, CEO Nguyễn Thị Thu Vân tìm thấy cảm hứng để phát triển 1689 BECKENT Muse - dòng bia thủ công lấy trái quất (tắc), một hương vị thân thuộc trong đời sống Việt, làm điểm nhấn.

Sự xuất hiện của Muse tại chương trình cũng mở ra câu chuyện về cách một nguyên liệu quen thuộc có thể được nhìn nhận và thưởng thức theo một cách mới.

CẢM HỨNG TỪ CÁC "SIÊU ĐẦU BẾP"

Trong vai trò giám khảo Top Chef – Đầu bếp Thượng đỉnh Việt Nam 2026, CEO Nguyễn Thị Thu Vân có cơ hội quan sát cách những đầu bếp hàng đầu biến những nguyên liệu rất đỗi quen thuộc thành những món ăn mang tinh thần fine dining.

Điều khiến bà ấn tượng không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cách những nguyên liệu gần gũi của Việt Nam, qua tư duy sáng tạo và kỹ thuật chế biến chuẩn mực, có thể tạo nên một trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Và đó là kim chỉ nam để bà Vân lên ý tưởng cho một sản phẩm bia thủ công mới, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế nhưng hương vị chính phải là một nguyên liệu Việt

Từ trải nghiệm tại Top Chef, bà bắt đầu nhìn lại những thứ rất quen thuộc xung quanh mình, và nhận ra trái quất (tắc) xuất hiện ở khắp nơi.

Trong căn bếp, bao giờ cũng có vài quả quất (tắc) chờ được vắt vào bát nước chấm. Trong tủ lạnh thường là một quả đã cắt dở cho lần sử dụng tiếp theo. Ra ngoài, một ly trà quất (tắc) gần như là lựa chọn quen thuộc để giải khát. Ở nhà nhà hàng, quất (tắc) có thể xuất hiện bên cạnh một món ăn, chờ được vắt thêm một chút vị chua và hương thơm.

Một loại quả dân dã, nhỏ bé nhưng đã hiện diện trong thói quen thưởng thức của người Việt từ rất lâu.

CEO Nguyễn Thị Thu Vân giới thiệu 1689 BECKENT Muse với các đầu bếp.

“Tôi nhận ra quất (tắc) chính là một nguyên liệu rất Việt Nam. Nó quen thuộc nhưng lại có khả năng kết nối với rất nhiều khẩu vị và trải nghiệm khác nhau”, bà Vân chia sẻ

Và đó trở thành điểm khởi đầu cho 1689 BECKENT Muse, dòng bia vị quất (tắc) mới của 1689 BECKENT BAUER. Một sản phẩm được phát triển với tiêu chuẩn và kỹ thuật hiện đại, nhưng lựa chọn một nguyên liệu bản địa làm linh hồn: trái quất (tắc).

MUSE GÂY ẤN TƯỢNG TẠI TOP CHEF VIỆT NAM 2026

Muse lần đầu xuất hiện trước công chúng tại Tập 9 Top Chef – Đầu bếp Thượng đỉnh Việt Nam 2026, trong một không gian đặc biệt: nơi quy tụ những đầu bếp với kỹ thuật, tư duy sáng tạo và tiêu chuẩn khắt khe về ẩm thực.

1689 BECKENT Muse có hàm lượng cồn thấp 2.2% so với các dòng sản phẩm bia phổ thông trên thị trường. Đây là dụng ý ngay từ đầu của bà Vân khi muốn thể hiện một khía cạnh khác của bia thủ công nhằm chinh phục tệp khách hàng phụ nữ và giới trẻ: không nhất thiết phải đậm, đắng, mạnh khiến người ta say men, bia cũng có thể cuốn hút bằng sự dịu dàng, tươi mới.

Bia vị quất (tắc) 1689 BECKENT Muse mang đến trải nghiệm bia nhẹ nhàng với hương vị tươi, thanh, chua dịu, để vị quất hiện diện tự nhiên trong tổng thể mà vẫn giữ được nét đặc trưng của bia thủ công.

Sự xuất hiện của một dòng bia thủ công mới dành cho phụ nữ và giới trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giám khảo và thí sinh. Hương vị quất quen thuộc được đặt trong một trải nghiệm hoàn toàn mới, tạo nên sự tò mò ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Đại diện 1689 BECKENT BAUER và dàn BGK chương trình Top Chef Vietnam 2026 thưởng thức 1689 BECKENT Muse.

Không dừng ở sự tò mò ban đầu, Muse trở thành một trong những sản phẩm tạo được nhiều sự chú ý trong chương trình, khi các thí sinh trực tiếp thưởng thức, khám phá hương vị và bàn luận về cách một nguyên liệu quen thuộc có thể được phát triển thành một sản phẩm hoàn toàn mới.