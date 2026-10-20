Bia thủ công vị quất (tắc) độc đáo - Vị bia tôn vinh phái đẹp

Lần đầu xuất hiện trên Top Chef Vietnam 2026, dòng sản phẩm 1689 BECKENT Muse gây chú ý với ý tưởng kết hợp bia thủ công cùng quất (tắc), một nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực Việt. Ra mắt đúng gần kề dịp 20/10,1689 BECKENT Muse là một gợi ý quà tặng đặc biệt tinh tế dành cho phái đẹp.

Bia thủ công thế giới sở hữu một phổ hương vị phong phú, từ cam, chanh, các loại quả mọng đến hoa, cà phê, chocolate hay nhiều biến thể từ malt và hoa bia. Những công thức đã được thị trường kiểm chứng tạo nên nền tảng thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm mới.

MỘT SẢN PHẨM KHÔNG ĐI THEO KHUÔN MẪU

Nhưng với 1689 BECKENT Muse, thương hiệu lựa chọn một hướng đi khác: Đưa quất (tắc) – nguyên liệu thân thuộc trong ly trà, món ăn, nước chấm và đời sống hằng ngày của người Việt, vào thế giới bia thủ công.

Đây là một lựa chọn táo bạo bởi quất vốn chưa có khuôn mẫu phổ biến để các nhà sản xuất bia dựa vào. Bài toán đặt ra không đơn thuần là làm sao để bia có hương quất, mà còn là cách giữ lại nét chua thanh, hương thơm đặc trưng của nguyên liệu, đồng thời tạo nên sự hài hòa với cấu trúc của bia.

1689 BECKENT Muse trên sóng chương trình Top Chef Vietnam 2026.

Không dựa vào những công thức đã có sẵn, đội ngũ sản xuất phải tự nghiên cứu từ cách xử lý nguyên liệu, tỷ lệ sử dụng đến quá trình thử nghiệm và điều chỉnh. Mỗi bước đều là quá trình tìm kiếm một điểm cân bằng mới giữa đặc tính của quất và cấu trúc của bia.

Kết quả là 1689 BECKENT Muse - dòng bia thủ công vị quất (tắc) ra đời với nồng độ cồn 2,2%, với hương vị tươi, thanh, chua dịu từ quất và nước bia nhẹ dịu. Vị bia mới tạo nên một cách tiếp cận khác với trải nghiệm bia thủ công quen thuộc, không có hàng quán xô bồ hay những cuộc tụ tập ồn ào, 1689 BECKENT Muse hướng tới những người yêu thích sự trẻ trung, nhẹ nhàng và hiện đại trong cách thưởng thức, đặc biệt là phụ nữ và thế hệ trẻ.

Với tên gọi Muse gợi liên tưởng đến những nàng thơ trong thần thoại Hy Lạp, sản phẩm gửi gắm thông điệp về cảm hứng và sức sáng tạo của người phụ nữ hiện đại. Họ có thể dịu dàng, mạnh mẽ, êm đềm hay đầy máu lửa; mỗi cá tính, mỗi lựa chọn và mọi giá trị họ sáng tạo đều xứng đáng được ghi nhận. Bởi vậy, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 1689 BECKENT Muse cũng trở thành một món quà tinh tế để gửi trao sự trân trọng đến những người phụ nữ mang màu sắc riêng của mình.

SỰ KẾT HỢP CỦA Ý TƯỞNG CÙNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Để một ý tưởng khác biệt trở thành sản phẩm thực tế, chỉ có sự táo bạo là chưa đủ. 1689 BECKENT Muse là câu chuyện về sự gặp nhau giữa ý chí của người dẫn dắt và năng lực thực thi của đội ngũ sản xuất.

Trong một thị trường bia vốn quen thuộc với các công thức tiêu chuẩn, sự xuất hiện của dòng sản phẩm 1689 BECKENT Muse dưới sự chèo lái của nữ CEO Nguyễn Thị Thu Vân và bàn tay tài hoa của nghệ nhân nấu bia Vũ Văn Hiền đã thổi một luồng gió hoàn toàn mới. Đây không chỉ là một thức uống giải khát, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vị giác tôn vinh giá trị bản địa.

Đồng hành cùng sự bản lĩnh và quyết liệt của người lãnh đạo luôn đau đáu tìm ra những hướng đi mới là nghệ nhân nấu bia đầy tính nghệ thuật Vũ Văn Hiền – người mang trong mình bề dày kinh nghiệm và tình yêu sâu sắc với nghề. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới, hiện đại của nữ lãnh đạo Nguyễn Thị Thu Vân và sự tỉ mỉ, sát sao trong từng mẻ bia của nghệ nhân Vũ Văn Hiền chính là bảo chứng vàng cho chất lượng của từng sản phẩm ra đời.

Điểm gặp gỡ giữa CEO Nguyễn Thị Thu Vân và đội ngũ sản xuất nằm ở một triết lý chung: sự chỉn chu trong từng chi tiết. Với 1689 BECKENT BAUER, mỗi sản phẩm ra đời đều mang theo những thông điệp riêng, được nghiên cứu và phát triển có chủ đích. Nếu đội ngũ sản xuất cẩn trọng trong từng công đoạn, tỉ mỉ đến từng giọt bia để hoàn thiện hương vị, thì bà Vân cũng gửi gắm những dụng ý riêng trong từng chi tiết của sản phẩm, từ ý tưởng sáng tạo, tên gọi đến thiết kế bao bì.

Đồng hành cùng tầm nhìn chiến lược ấy là nghệ nhân nấu bia lão làng Vũ Văn Hiền – người mang trong mình bề dày kinh nghiệm và tình yêu sâu sắc với nghề. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới, hiện đại của nữ lãnh đạo Nguyễn Thị Thu Vân và sự tỉ mỉ, sát sao trong từng mẻ bia của nghệ nhân Vũ Văn Hiền chính là bảo chứng vàng cho chất lượng của từng sản phẩm ra đời.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cùng nghệ nhân Vũ Văn Hiền kiểm chứng chất lượng từng mẻ bia tại nhà máy của 1689 BECKENT BAUER.

Thấu hiểu tâm lý phụ nữ vốn “yêu bằng mắt”, CEO Nguyễn Thị Thu Vân đặc biệt chú trọng đến diện mạo của 1689 BECKENT Muse. Thiết kế thời thượng cùng bảng màu trang nhã tạo nên sức hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khơi gợi sự tò mò và mong muốn khám phá hương vị bên trong. Bởi một vị bia hấp dẫn cần có một thiết kế ấn tượng dẫn dắt, để trải nghiệm thưởng thức bắt đầu từ thị giác và được hoàn thiện qua hương vị.

Thiết kế ấn tượng của 1689 BECKENT Muse.

1689 BECKENT Muse là sản phẩm là minh chứng cho sự đồng điệu giữa một tầm nhìn dám đi trước của người lãnh đạo và một đội ngũ đủ năng lực để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực. với tinh thần luôn sáng tạo, khác biệt và năng lực sản xuất vượt trội, bia quất mới chỉ là một trong nhiều dấu ấn khác biệt mà 1689 BECKENT BAUER sẽ tiếp tục tạo nên trên hành trình khám phá những hương vị mới cho bia Việt.