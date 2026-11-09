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BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

T Thu An

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp 2 nước (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp 2 nước (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn Công tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, kiến tạo chuỗi giá trị tương lai” do nhiều bộ ngành của 2 nước phối hợp tổ chức. Diễn đàn thu hút sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, khách mời là các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và định chế tài chính lớn của hai quốc gia. BIDV là 1 trong 3 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam được lựa chọn phát biểu tại Diễn đàn.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CẦU NỐI TÀI CHÍNH TRONG HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Đại diện BIDV trình bày tham luận, Chủ tịch HĐQT Lê Ngọc Lâm đã khẳng định vai trò cầu nối tài chính của BIDV trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với vị thế là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, BIDV không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, từng bước hiện thực hóa các cam kết chiến lược thành những dự án cụ thể, thiết thực.

Trong thời gian qua, BIDV đã hợp tác với Tập đoàn Sumitomo Mitsui Trust Group (SMTG) thành lập Công ty Cho thuê tài chính BIDV - SuMi TRUST, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và trong dịp này, hai bên tiếp tục hợp tác để thành lập Công ty TNHH Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA với mong muốn nhằm góp phần phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch HĐQT Lê Ngọc Lâm cũng khẳng định cam kết của BIDV trong việc tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực tài chính, thúc đẩy hợp tác công - tư, lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển bền vững, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

DẤU ẤN HỢP TÁC BIDV - SMTG VÀ SỰ MỞ RỘNG QUAN HỆ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao 2 nước, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BIDV và ông Toru Takakura - Chủ tịch SMTG - đã trao Thỏa thuận hợp tác liên doanh thành lập Công ty Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA. Thỏa thuận này được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC (thành viên của BIDV) và Công ty Amova Asset Management - AMOVA (thành viên của SMTG).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao 2 nước chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao 2 nước chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN).

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược BIDV- SMTG, tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của hai bên, góp phần phát triển thị trường vốn Việt Nam, đa dạng hóa các sản phẩm, cơ hội đầu tư và thu hút nguồn lực tài chính quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Cũng trong ngày 9/11, BIDV cùng với gần 50 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản tham dự Tọa đàm cấp cao do Liên đoàn các Tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Japan Business Federation - Keidanren) tổ chức. Phiên tọa đàm mở ra cơ hội để BIDV tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác với các đối tác chiến lược Nhật Bản.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Nhật Bản, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, đã và đang phát huy tốt vai trò cầu nối tài chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

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