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BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

T Thu Hà

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống BIDV từ ngày 15/10/2026, áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của BIDV. Chương trình sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là ở giai đoạn cao điểm cuối năm 2026.

Nguồn vốn với chi phí hợp lý từ BIDV sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.
Nguồn vốn với chi phí hợp lý từ BIDV sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Việc BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngay từ ngày 15/10/2026 thể hiện tinh thần chủ động trong việc đón đầu định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Qua đó, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành tích cực cùng sự phát triển của cộng đồng khách hàng và góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

* Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch BIDV để được tư vấn, hỗ trợ.

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