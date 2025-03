BIDV tài trợ tín dụng cho dự án Eurowindow Sport Garden

Theo thoả thuận được ký kết, ngân hàng sẽ tài trợ tín dụng và bảo lãnh cho dự án Eurowindow Sport Garden với tổng số vốn lên tới 6.200 tỷ đồng. Ngoài tài trợ vốn cho việc đầu tư triển khai dự án, ngân hàng BIDV còn bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Việc tài trợ vốn của ngân hàng BIDV sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, khách hàng an tâm sở hữu các sản phẩm tại Eurowindow Sport Garden và tối ưu hóa lợi ích đầu tư.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp, bất động sản vẫn là kênh đầu tư sinh lời được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, người mua đặt kỳ vọng rất cao vào đầu tư địa ốc, đặc biệt tại những dự án có sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ đầu tư và ngân hàng liên kết. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng tạo giải pháp tín dụng giàu ưu đãi, tăng tiềm năng đón dòng lợi nhuận cho người mua.

Đặc biệt, việc dự án được ngân hàng bảo lãnh và cùng đồng hành đồng nghĩa được bảo chứng về uy tín, năng lực chủ đầu tư và khả năng thành công cao hơn trong tương lai.

Hiện tại, đa phần người mua nhà đều có tâm lý tìm đến những dự án được ngân hàng bảo lãnh nhằm hạn chế rủi ro “mua nhà trên giấy” và chậm bàn giao. Bởi một dự án đã có bảo lãnh của ngân hàng đồng nghĩa với việc ngân hàng đã thẩm định năng lực, uy tín của chủ đầu tư cũng như tính pháp lý của dự án đó.

Sự hợp tác của một ngân hàng thuộc nhóm Big4 và “ông lớn” bất động sản là bảo chứng đầu tư an toàn tại dự án Eurowindow Sport Garden.

Dự án Eurowindow Sport Garden có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô gần 40ha, trong đó, diện tích thuộc phường Đông Vĩnh là hơn 30,45ha, phường Cửa Nam là 7,4ha; phía nam tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn kéo dài; phía tây giáp khu dân cư cũ khối Yên Giang và sông Kẻ Gai; phía bắc giáp đường Nguyễn Hiền (quy hoạch mở rộng lên 24m); phía đông giáp đường quy hoạch và khu dân cư hiện hữu.

Dự án có vị trí đắc địa, nằm tại trung tâm của thành phố Vinh, chỉ cách chợ Vinh và GO! Vinh hơn 1km... Khu đô thị được quy hoạch các dòng sản phẩm rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng, gồm 121 lô biệt thự, 640 lô liền kề, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà văn hóa, trường học, công viên...

Phối cảnh dự án Eurowindow Sport Garden - khu đô thị hiện đại, lớn nhất trung tâm thành phố Vinh.

Xây dựng theo phong cách sống xanh, sống khỏe, khu đô thị Eurowindow Sport Garden không đơn thuần phủ xanh cảnh quan với 4ha diện tích cây xanh bóng mát, các loài hoa bốn mùa, mà còn sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng các giải pháp bền vững nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Đây là một trong số rất ít khu đô thị đáp ứng tiêu chí sống xanh bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế khi sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng với cửa hộp kính, kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow, tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng, tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo, sử dụng điện Pin mặt trời; ứng dụng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ thu gom rác thải tiên tiến giúp giảm ô nhiễm nguồn nước và không khí.

Nhằm mang đến một sức khỏe toàn diện cho cư dân, khu đô thị Eurowindow Sport Garden sở hữu công viên thể thao đầu tiên tại trung tâm thành phố Vinh quy mô hơn 20.000 m2 (2ha) quy tụ hơn 20 bộ môn thể thao đa dạng bao gồm cung thể thao trong nhà với sân pickleball, phòng gym, yoga, bể bơi 4 mùa… cùng các sân tập ngoài trời như sân tập golf, tennis… Tại các khu luyện tập thể chất được bố trí khắp các vườn hoa, giúp cư dân được rèn luyện thường xuyên, duy trì sức khỏe dẻo dai.

Một điểm nổi bật, ghi dấu ấn tại dự án này là thiết kế kiến trúc độc đáo khi hòa quyện tinh tế giữa hai phong cách kiến trúc: Địa Trung Hải và Tân Cổ Điển. Nếu kiến trúc Địa Trung Hải lấy cảm hứng từ các khu vực ven biển của các nước Ý, Hy Lạp nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên và phóng khoáng, thì kiến trúc Tân Cổ Điển lại mang vẻ quý phái, tối giản và sang trọng.

Dự kiến, khu đô thị Eurowindow Sport Garden sẽ được khởi công quý 2/2025 và hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong giai đoạn năm 2026 - 2027.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City thuộc Eurowindow Holding - doanh nghiệp đã triển khai thành công nhiều dự án tại Nghệ An như: Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An ở ngã tư chợ Vinh, tòa tháp Eurowindow Tower Nghệ An nằm đối diện tòa Vicentra.