Bill Ackman nói về hai cách “đáng sợ” để kéo lạm phát ở Mỹ xuống

Tỷ phú, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng Bill Ackman nói rằng lạm phát đang cao nhất nhiều thập kỷ ở Mỹ chỉ có thể “hạ nhiệt” nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hành động quyết liệt hơn nữa hoặc sự bán tháo trên thị trường tài chính hiện nay biến thành một cuộc sụp đổ hoàn toàn.

“Sẽ chẳng có triển vọng nào cho một sự giảm xuống thực sự của lạm phát trừ phi Fed nâng lãi suất thật mạnh, hoặc thị trường chứng khoán sụp đổ, dẫn tới nền kinh tế suy sụp và gây phá huỷ nhu cầu”, ông Ackman nhận định trong một loạt dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter ngày 24/5 được hãng tin CNBC trích dẫn.

Ông Ackman – nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ Pershing Square - cho rằng xu hướng “đổ đèo” của chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay là do nhà đầu tư thiếu tin tưởng vào khả năng của Fed trong việc đưa lạm phát về tầm kiểm soát. Tháng 4 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ thấp hơn một chút so với mức tăng 8,5% - cao nhất kể từ năm 1982 – ghi nhận trong tháng 3.

Theo nhà quản lý quỹ này, biến động thị trường sẽ chỉ giảm xuống nếu Fed “vạch ra được một giới hạn” đối với tốc độ tăng của giá cả trong nền kinh tế.

“Nếu Fed không làm được việc đó, thị trường sẽ làm phần việc của Fed. Và đó là những gì đang diễn ra trên thị trường”, ông Ackman nói thêm. “Cách duy nhất để ngăn chặn lạm phát bùng nổ là chính sách tiền tệ thắt chặt thật mạnh hoặc một sự sụp đổ trong nền kinh tế”.

Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh và liên tục từ đầu năm đến nay, khi các biện pháp thắt chặt để chống lạm phát của Fed thổi bùng mối lo nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Đầu tháng này, Fed nâng lãi suất nửa điểm phần trăm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000, sau khi tăng lãi suất với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tháng 3.

Nếu tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ hiện đã giảm khoảng 18%. Tuần trước, có lúc chỉ số rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

Tuy nhiên, ông Ackman tin rằng ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư sẽ hoan nghênh việc Fed nâng lãi suất nhanh hơn vì lạm phát đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Thị trường sẽ tăng vọt một khi nhà đầu tư có niềm tin rằng những ngày lạm phát bùng nổ đã qua đi. Hy vọng là Fed giải quyết được vấn đề”, ông Ackman nói.

Theo ông Ackman, Fed nên chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong cuộc chiến chống lạm phát, bằng cách ngay lập tức nâng lãi suất lên mức trung tính và cam kết tiếp tục nâng lãi suất cho tới khi “vị thần lạm phát bị nhốt trở lại vào trong chai”.

Fed đã phát tín hiệu sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm mỗi lần trong một vài cuộc họp tới đây. Lãi suất Fed (Fed fund rates) hiện ở khoảng 0,75-1%. Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 14-15/6.

Vào tháng 3/2020, khi Covid-19 mới trở thành đại dịch, ông Ackman đã đưa ra cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế, nói rằng “điều tồi tệ sắp đến” và kêu gọi Nhà Trắng phong toả toàn quốc trong vòng 1 tháng. Ông đã kiếm được 2 tỷ USD nhờ đặt cược vào sự sụt giảm của thị trường khi đó.

Năm nay, mọi việc dường như khó khăn hơn đối với Ackman. Hồi tháng 4, ông bán hết cổ phần Netflix sau khi thua lỗ hơn 430 triệu USD vì khoản đầu tư này trong vòng chưa đầy 3 tháng. Đầu năm, ông đã mạnh tay mua vào cổ phiếu Netflix khi cổ phiếu này giảm mạnh, nhưng không ngờ cổ phiếu này sau đó còn lập đáy sâu hơn.

Cổ phiếu Netflix làm nhà đầu tư choáng váng khi giảm 35% trong phiên giao dịch ngày 20/4 khiến giá trị vốn hoá thị trường của công ty sụt giảm khoảng 50 tỷ USD. Cú giảm này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1 gây thất vọng, với số thuê bao lần đầu tiên giảm trong hơn 1 thập kỷ và dự báo số thuê bao thậm chí sẽ còn giảm mạnh hơn trong quý 2 này.