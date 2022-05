Đến “bà hoàng” cổ phiếu Cathie Wood cũng đang hứng thua lỗ

Mức lợi nhuận khổng lồ đưa Cathie Wood trở thành một trong những nhà quản lý quỹ chủ động (active fund) nổi tiếng nhất thế giới đang “bốc hơi” với tốc độ nhanh chóng, khi nhiều cổ phiếu mà bà ưa chuộng mất giá không phanh. Danh tiếng của bà Wood vì thế cũng sứt mẻ phần nào.

Theo hãng tin Bloomberg, sau nhiều năm vượt trội so với thị trường, quỹ chủ lực ARK Innovation ETF của bà Wood đã mất hoàn toàn ưu thế trước đó so với chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ.

Chiến lược lựa chọn cổ phiếu của bà Wood - tập trung vào những công ty sáng tạo đột phá – đã trở thành “nạn nhân” của cuộc bán tháo cổ phiếu công nghệ thời gian gần đây ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi những cổ phiếu tăng trưởng có mức định giá cao trong bối cảnh lạm phát cao ngất ngưởng và lãi suất tăng lên.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tuần này, ARK Innovation giảm 10% trong khi S&P 500 giảm 3,2%. Điều này có nghĩa là tổng lợi nhuận kể từ khi quỹ ra đời vào năm 2014 giảm còn khoảng 122% - theo dữ liệu của Bloomberg. Mức lãi này thấp hơn mức tăng 128% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Sự thay đổi tâm lý của thị trường đối với cổ phiếu công nghệ đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo” đối với bà Wood, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ ARK Investment Management LLC.

Lãi suất tăng lên gây sức ép suy giảm định giá cổ phiếu, trong khi những mối lo về tăng trưởng kinh tế làm yếu đi sức hấp dẫn của những cổ phiếu có tính đầu cơ cao, từ đó đặt những công ty đặc cược vào các công nghệ mới vào một thế đặc biệt rủi ro. So với mức đỉnh thiết lập vào năm ngoái, ARK Innovation hiện đã giảm 70%.

Tuy nhiên, bà Wood vẫn có được sự trung thành đáng kể của nhà đầu tư. Dù đã lỗ hơn 50% trong năm 2022, ARK Innovation vẫn hút vốn ròng từ đầu năm. Tính đến cuối tuần trước, lượng vốn ròng mà quỹ ETF này thu hút được từ đầu năm là 41 triệu USD.

Bên cạnh đó, không phải quỹ nào của bà Wood cũng để mất ưu thế. Một quỹ nhỏ hơn có tên ARK Next Generation Internet ETF đã duy trì ưu thế so với S&P 500 kể từ khi thành lập, dù quỹ này cũng đã giảm so với mức đỉnh.

Về phần mình, bà Wood vẫn giữ vững chiến lược đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, bất chấp những mất mát gần đây. Trong những dòng tweet gần đây, bà nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu đang trải qua cuộc dịch chuyển công nghệ lớn nhất trong lịch sử, qua đó nhấn mạnh tiềm năng của những công ty như Zoom Video Communications hay Microsoft.