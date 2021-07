Bình Định sẽ có 22 đô thị vào năm 2025

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, Bình Định phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 22 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 52,8%. Cụ thể, có 1 đô thị loại 1 là thành phố Quy Nhơn; 1 đô thị loại 3 là thị xã An Nhơn; 2 đô thị loại 4 là Hoài Nhơn và đô thị Tây Sơn .

Ngoài ra còn có 12 đô thị loại V (đô thị hiện hữu) gồm: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Phước Lộc, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh, Cát Tiến. Và 6 đô thị loại 5 (hình thành mới) gồm: Phước Hòa, Phước Sơn, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Canh Vinh, huyện Vân Canh; Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Theo kế hoạch này, tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị loại 1 đạt từ 23% trở lên; đô thị loại 3 và 4 đạt từ 20% trở lên; đô thị loại 5 đạt từ 16% trở lên.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại đô thị loại 1 đạt 20% trở lên; đô thị loại 3 và 4 đạt 10% trở lên; đối với đô thị loại 5 đạt từ 2% trở lên.

Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị loại I đạt 95%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại 3 và 4V đạt 80%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 100-120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại 5 đạt 60%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 80-90 lít/người/ngày đêm.

Đặc biệt, kế hoạch cũng đặt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ xuống 0,5%.

Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 70-80% diện tích lưu vực thoát nước trong khu vực nội thị của các đô thị. Lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là 80% đối với đô thị loại 1, đạt 50% đối với đô thị loại 3 và 4 và đạt 20% đối với các đô thị loại 5.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị được thu gom và xử lý đạt 83-84%. Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý đạt 100%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại 1 trên 100%; loại 3 và 4 đạt trên 80%; các đô thị loại loại 5 đạt trên 75% chiều dài các tuyến đường chính và 60-70% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.

Đất cây xanh đối với đô thị loại 1 đạt 7-12m2/người; đô thị loại 3, loại 4 đạt 5-7m2/người; đô thị loại 5 đạt 4m2/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt từ 4-5m2/người.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, tỉnh đã đưa ra danh mục hàng loạt dự án ưu tiên đầu tư về hệ thống giao thông; bến xe, bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn. Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; nguồn vốn đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; các nguồn huy động hợp pháp khác.

Cụ thể, trong giai đoạn này, có hơn 50 dự án hệ thống giao thông được ưu tiên đầu tư như: Cầu Thị Nại 2, thành phố Quy Nhơn; tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (đường tỉnh 638) đến đường ven biển (đường tỉnh 639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ; tuyến đường kết nối với đường ven biển (đường tỉnh 639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; cầu qua sông Hà Thanh, thị trấn Vân Canh; tuyến đường nối khu kinh tế Nhơn Hội đi Hải Giang… Bên cạnh đó còn có 11 dự án về bến xe, bãi đỗ xe... được ưu tiên đầu tư.