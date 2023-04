Blog chứng khoán: Bán dứt khoát, sức ép tăng vọt

Hôm nay xuất hiện một đợt chốt lời mạnh tay, khá đồng thuận. Dĩ nhiên vẫn sẽ luôn có một vài cổ phiếu nào đó đi ngược dòng, nhưng nếu đã xuất hiện quan điểm chốt lời ở một thời điểm nào đó thì giá càng lên, quan điểm đó càng lan rộng. Khi giá yếu đi, sức ép chuyển sang cố vớt vát lợi nhuận còn lại.

Biến động nửa cuối phiên chiều nay là do tác động mạnh của đợt xả ở nhóm cổ phiếu lớn. TCB, GAS, VHM, STB, MWG... bị đánh sập quyết liệt. Độ rộng thay đổi cho thấy có hiện tượng xả diễn ra ở diện rộng, không phải chỉ ảnh hưởng từ trụ.

Thị trường có dấu hiệu yếu trong ngắn hạn từ vài hôm nay, khi xác suất thua lỗ T+ bắt đầu tăng lên. Diễn biến như vậy cũng khiến mức lãi đang có hẹp dần. Người cầm cổ sẽ phải quyết định tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng dài hạn vượt qua các dao động ngắn hạn, hay rút bớt khỏi thị trường. Thời điểm này tâm lý dễ dao động nhất, vì cổ phiếu đảo vòng tăng giảm quá nhanh, thậm chí chỉ một vòng T+3 cũng đã thay đổi.

Các cổ phiếu đầu cơ nhỏ tới trung bình hôm nay rơi rất mạnh, trong khi blue-chips nhẹ hơn. Thậm chí các chỉ số vẫn được co kéo nhất định giảm thiệt hại. Đây là biểu hiện ngược so với giai đoạn tăng vừa rồi, cổ phiếu lên nhanh hơn nhiều so với chỉ số, còn lúc này cổ phiếu lại lao dốc gấp hơn. Các mã tăng càng tốt, càng nhanh thì đảo chiều càng mạnh. Không có yếu tố cơ bản nào thay đổi kịp với diễn biến như vậy cả - ví dụ với các mã bất động sản – chỉ có dòng tiền vào nhanh ra nhanh mới tạo nên hiệu ứng đó.

Mức thanh khoản tuần này vẫn duy trì khá cao, khoảng 13k tỷ khớp lệnh mỗi ngày, giảm nhẹ 7% so với trung bình tuần trước. Ngưỡng thanh khoản này vẫn chưa tới vùng đột biến dự kiến, nhưng có lẽ thời gian kéo dài cũng là một yếu tố thay thế. Khả năng cao là thị trường đang bị phân phối âm thầm nhiều ngày. Với vùng giá điều chỉnh chưa bao nhiêu thì tiền khó quay lại. Nếu tuần tới thanh khoản bắt đầu giảm, e rằng tiền chốt lời đã chọn chiến lược đứng ngoài quan sát.

Vẫn giữ quan điểm lúc này nên nghỉ ngơi và quan sát. Thị trường đón nhận mùa báo cáo tài chính quý 1/2023 như thế nào là tín hiệu quan trọng cho các quý tới. Chọn mua dài hạn có thể tham gia dần ở các phiên giảm giá, nhưng đầu cơ thì nên tạm dừng. Những cú nảy ngắn hơn T+2 rất dễ khiến mắc kẹt. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lúc này không đủ hấp dẫn cho các giao dịch đầu cơ.

Hôm nay không tham gia phái sinh nhưng có vẻ cuối phiên thị trường cơ sở đã tạo bẫy. Tín hiệu là basis của F1 đã được co lại đáng kể, dù thị trường cơ sở yếu thấy rõ. Đặc biệt nhịp đẩy trụ trong khoảng 10 phút sau 2h rồi rơi thẳng đứng ngay sau đó. Gần 20k hợp đồng được tích lũy trong thời gian này, chưa kể giai đoạn lình xình co basis từ đầu phiên chiều. VN30 diễn biến quá nhanh, không trải qua nhịp giằng co nào mà đã rơi như một viên sỏi. Đó hẳn phải là kết quả của một hành động xả dứt khoát.

Có thể đó là một chiến lược ép basis để giao dịch phòng vệ trước khi tháo danh mục cổ phiếu, thậm chí có thể là một “game” với phái sinh. Dù là gì thì thị trường vẫn cứ diễn ra những cái bẫy như vậy. Không phải lỗi của ai cả, đơn giản là nếu chấp nhận cuộc chơi đấu trí này thì luôn phải chấp nhận rằng cạm bẫy là một phần trong giao dịch.

VN30 chốt hôm nay tại 1063.43. Cản gần nhất phiên tới là 1066; 1072; 1076; 1081; 1090. Hỗ trợ 1061; 1054; 1049; 1040; 1037; 1030; 1026.

VN30 được kéo ngược lên trong 10 phút rồi thả rơi tự do. Đó có thể là những nỗ lực co basis lại.

