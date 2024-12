Blog chứng khoán: Bắt đáy nhiệt tình hơn

Diễn biến khá tích cực hôm nay tiếp tục xác nhận áp lực bán trên thị trường rất nhẹ và tâm lý hoàn toàn có thể kích thích được. Dù các trụ không quá mạnh phiên này nhưng chỉ cần lệnh vào nâng giá một chút đẩy điểm số lên, xu hướng tăng giá mua lập tức xuất hiện trên diện rộng, thậm chí nhiều cổ phiếu nhỏ còn tăng nóng.

Những phiên điều chỉnh biên độ hẹp và thanh khoản rất thấp là kết quả của cung cầu mang tính thời điểm hơn là một xu hướng. Đợt chốt lời ngắn hạn đã qua những phiên mạnh nhất và thanh khoản cũng như khả năng bắt đáy cân bằng giá rất dễ dàng. Lúc nào cầu đỡ thụ động chờ giá thì diễn biến chậm chạp và không có phục hồi, lúc nào cầu nâng giá lên lập tức giá thay đổi.

Đây vẫn là giai đoạn kiểm tra cung cầu và tín hiệu trước mắt rõ ràng hơn ở phía bán. Tốc độ giao dịch càng chậm và kéo dài thì tâm lý càng trơ lì hơn. Thực ra người cầm cổ lúc này cũng không tìm thấy lý do nào để sợ hãi, chỉ trừ yếu tố thanh khoản. Tuy nhiên nếu nhìn vào tổng cầu hàng ngày thì tiền vẫn còn rất mạnh mẽ, chỉ là chưa quyết liệt mua vào mà thôi. Vì vậy mấu chốt là thay đổi tâm lý, chứ không phải đặt câu hỏi “tiền đi đâu”.

Điều này có thể dẫn đến câu hỏi kế tiếp: Làm thế nào để kích thích tiền mua quyết liệt hơn? Lúc nào cũng có lý do khiến người cầm tiền lo lắng chưa giải ngân mạnh. Các lý do này sẽ được tìm thấy phù hợp với trạng thái thị trường. Điều đó cũng có thể xảy ra ở chiều ngược lại, khi thị trường mạnh lên tức khắc xuất hiện những lý do để ủng hộ. Các phiên bùng nổ mở biên độ về điểm số có tác dụng đảo chiều tâm lý, thậm chí là đảo chiều suy luận, và đó là lý do các phiên như vậy quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Hiện tại thị trường không có sức ép mạnh nên khó giảm nhiều, giá chỉ lùi lại thông thường để cân bằng. Khả năng chấp nhận rủi ro ngắn hạn cũng tốt hơn trong tình huống như vậy. Chỉ số có thể không thể hiện sức mạnh rõ ràng nhưng cổ phiếu thì khác, nhiều mã đang củng cố và phát tín hiệu tích cực. Dòng tiền cũng sẽ tập trung vào cơ hội cụ thể ở cổ phiếu, không phải ở chỉ số. Trong bối cảnh thanh khoản chung nhỏ, sự di chuyển của dòng tiền sẽ dễ nhận thấy hơn, dù từ góc độ mua vào, yêu cầu quan trọng nhất là càng bí mật càng tốt.

Thị trường phái sinh hôm nay khá mạnh, thể hiện kỳ vọng cao với thị trường cơ sở. Ở nhịp tăng đầu tiên của VN30, F1 chấp nhận mức chênh lệch hơn 3 điểm dù mai là đáo hạn. Điều khó đoán là thanh khoản quá nhỏ nên các trụ có thể bị tác động với chi phí thấp, có thể basis đang phản ứng với khả năng này. VN30 hôm nay dao động trong biên độ 1333.xx tới 1326.xx nhưng cả Long lẫn Short đều khó. Với basis chênh lệch như vậy thì Short dễ được ưu tiên hơn, nhưng điểm vào là rủi ro vì VN30 tăng không tới được 1333.xx. Khi VN30 lên cao nhất 1331 rồi lùi xuống 1330, basis chênh lệch gần 4 điểm trong khi chênh lệch của VN30 với cản khoảng 3 điểm. Vì vậy nếu Short thì kịch bản xấu nhất là VN30 tiếp tục xu hướng tăng lên 1333.xx đồng thời basis giữ nguyên chênh lệch, tức là nếu cắt lỗ ở mức 3 điểm sẽ vượt qua đỉnh cao nhất của F1. Kịch bản trung tính là VN30 lùi dần xuống 1326 và basis giữ nguyên thì lợi nhuận tiềm năng là 4 điểm. Kịch bản đẹp là VN30 vừa lùi xuống 1326 vừa co basis vì gần đáo hạn hoặc basis co lại khi VN30 tăng. Nói ngắn gọn thì trong tình huống này lơi nhuận/rủi ro không tương xứng, nếu vẫn Short thì chỉ có thể vào lệnh nhỏ, hoặc đứng ngoài.

Ở chiều Long cũng vậy, VN30 chạm chuẩn 1326 thì hồi lên nhưng basis cũng chênh lệch xấp xỉ 4 điểm. Dư địa tăng có thể là 7 điểm (trong kịch bản VN30 tiến tới cản xác định trước ở 1333.xx) hoặc 5 điểm (về đỉnh cũ). Cả hai kịch bản cũng không hấp dẫn, nhất là khi không có trụ mạnh nổi trội.

Phiên phục hồi hôm nay cho thấy khả năng xoay chuyển tương quan cung cầu là khá dễ dàng. Thị trường cần sự cởi mở hơn trong tâm lý hoặc kích thích kỳ vọng, điều khó có thể diễn ra trong tuần này. Chiến lược vẫn là nắm giữ cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1329.83. Cản gần nhất ngày mai là 1333; 1341; 1347; 1356; 1363. Hỗ trợ 1325; 1317; 1310; 1303.

