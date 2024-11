Blog chứng khoán: Chỉ điều chỉnh intraday, thị trường đang mạnh

Có vẻ đang xuất hiện thêm những thay đổi nhìn thấy được từ phía người cầm tiền. Bên mua đã chấp nhận nâng giá lên sau nhiều lần thị trường chỉ “nhún xuống” thay vì giảm hẳn. Thị trường đang diễn biến theo hướng càng lần lữa thận trọng, cơ hội mua càng xấu hơn.

Điều chỉnh intraday thường đồng nghĩa với thị trường đang mạnh. Nguyên lý đơn giản là mỗi bước thay đổi của giá phụ thuộc vào bên nào mạnh hơn và quyết liệt hơn. Nếu bán mạnh hơn và chấp nhận hạ giá xuống để khớp ngay thì giá sẽ dịch chuyển giảm. Ngược lại nếu mua nâng giá lên thì giá sẽ dịch chuyển tăng. Thanh khoản trong tình huống này phụ thuộc vào lượng dư sẵn có ở mỗi bước giá.

Nền thanh khoản thấp kéo dài cho thấy tiền vẫn đang trong tâm lý thận trọng là chủ đạo. Tuy nhiên như đã nói nhiều lần, vấn đề ở đây là bên bán. Hàng được giữ lại phần lớn thì khối lượng sẵn sàng bán bằng được khó có thể tác động đến giá hoặc nếu có cũng chỉ trong thời gian ngắn. Tình thế chuyển sang trạng thái bên nào sẽ mất kiên nhẫn trước để vào lệnh chủ động? Diễn biến hôm nay, nhất là phiên chiều cho thấy bên mua đang hành động trước.

Dù đây chỉ là thay đổi trong một phiên nhưng vẫn là tín hiệu cho thấy sức ép tâm lý dịch chuyển dần về phía người cầm tiền. Việc chờ đợi thị trường điều chỉnh rồi mới mua là chiến lược không tồi, nhưng cũng chỉ là một kịch bản mang tính xác suất. Mặt khác, diễn biến ở các cổ phiếu là khác nhau, nhiều mã không điều chỉnh nhiều như kỳ vọng mà chỉ dao động hẹp. Việc treo mua giá thấp thực chất là đặt cược vào khả năng bên bán sẽ ép giá xuống đến mức đó. Khi hiểu rằng quyết định chọn giá cũng là một dạng đặt cược thì việc thị trường không diễn biến như kỳ vọng, giá không giảm tới mức chờ đợi là điều bình thường.

Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX phiên cuối tuần khoảng 12,3k tỷ, vẫn rất thấp nhưng là cao nhất 7 phiên. Tuần này thậm chí 2 sàn có những phiên khớp dưới 10k tỷ, trung bình tuần chỉ khoảng 10,8k tỷ/ngày. Kiểu tăng này gọi là “tăng trong nghi ngờ” (climbing the wall of worry) vì lúc nào cũng có thể tìm thấy lý do để thận trọng nhưng diễn biến thị trường lại ngược lại.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục diễn biến khó chịu vì basis chênh lệch quá rộng. VN30 đầu ngày test không thành công mốc 1302.xx và lùi xuống, basis F1 có lợi gần 6 điểm cho Short nhưng hiệu quả rất thấp vì VN30 không có quán tính giảm (mức kỳ vọng là 1296.xx) và basis lại mở rộng. Khi VN30 quay lại phục hồi vợt 1302.xx thì basis lại chênh gần 8 điểm, Long rất bất lợi. Các diễn biến quanh 1307.xx buổi chiều cũng vậy. Hôm nay là điển hình cho việc một setup tốt không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả.

Với thực tế găm giữ cổ phiếu hiện tại, khả năng thị trường điều chỉnh là thấp, nếu có thì cần trụ tác động. Sự thay đổi đang xuất hiện rõ hơn từ bên cầm tiền, khả năng cao thanh khoản sẽ bắt đầu tăng từ tuần tới. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1311.26. Cản gần nhất phiên tới là 1316; 1326; 1333; 1340; 1347. Hỗ trợ 1307; 1302; 1296; 1290; 1284; 1277.

