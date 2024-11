Vốn ngoại tiếp tục mua mạnh, VN-Index chạm ngưỡng 1250

Một chút rung lắc buổi sáng đã kết thúc nhanh chóng khi dòng tiền mua buộc phải nâng giá và bên bán cũng ủng hộ. Thị trường không điều chỉnh mà tiếp tục tăng với thanh khoản rất thấp. VN-Index kết phiên đã chạm 1250 điểm với mức mua ròng mạnh mẽ gần 334 tỷ đồng của khối ngoại. FPT xuất sắc vượt lên đỉnh cao lịch sử mới cũng nhờ sự hỗ trợ của vốn ngoại.

Thị trường kết tuần và cũng kết thúc tháng 11 trong lạc quan. VN-Index tăng 8,35 điểm tương đương 0,67% so với tham chiếu với 222 mã tăng/147 mã giảm. Tuy nhiên kết quả tích cực này không đến một cách dễ dàng. Thậm chí buổi sáng nhiều lúc chỉ số còn đỏ với số mã giảm giá vượt trội.

Hoạt động chốt lời ngắn hạn vẫn xuất hiện tương tự như các phiên trước, nhưng chỉ có thể tạo sức ép rất ngắn hạn trong phiên. Nguyên nhân một phần là do ít ngời muốn bán. Sáng nay hai sàn chỉ khớp được khoảng 5.744 tỷ đồng và đến cuối phiên VN-Index đã tăng 0,46%. Sang chiều lực cầu tốt hơn, bên mua nâng giá nhiều hơn và với sức mạnh của một số mã trụ, chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Dẫn dắt điểm số hôm nay là bộ ba FPT, BID và HPG, đều thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường. FPT gây ấn tượng mạnh khi đột biến ngay từ phiên sáng tăng 1,94% và thanh khoản cao nhất thị trường. Buổi chiều cổ phiếu này tiếp tục mạnh thêm và vượt qua đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10, chốt trên tham chiếu 3,53%. Lượng tiền đổ vào FPT cũng ở mức khổng lồ với 1.652,2 tỷ đồng chiếm 14,3% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 237,9 tỷ đồng tại FPT và khối lượng mua chiếm khoảng 35,6% thanh khoản mã này. Chỉ riêng FPT đã kéo về hơn 1,7 điểm cho VN-Index. BID tăng 1,41%, HPG tăng 1,33%, hai mã này cũng thêm vào 0,6 điểm nữa.

Rổ VN30 kết phiên còn mạnh hơn cả VN-Index khi tăng 0,75%, độ rộng 21 mã tăng/6 mã giảm. Nếu không có sự cản trở của VHM giảm 0,73%, VIC giảm 0,49%, GVR giảm 0,16% thì cơ hội bùng nổ của VN-Index còn mạnh nữa. Dù vậy 6 mã đỏ của nhóm blue-chips đều rất nhẹ, ngoài VHM, GVR và VIC là VRE giảm 0,56%, POW giảm 0,4%, TPB giảm 0,31%.

Dòng tiền có vẻ sốt ruột hơn trong phiên cuối tuần.

Điều khá bất ngờ là thị trường vẫn đang tăng trong mức thanh khoản rất thấp. Hôm nay sàn HoSE tuy tăng khoảng 22% về giá trị giao dịch đạt 11.541 tỷ đồng nhưng là có sự đóng góp lớn của FPT. Cụ thể, mã này tăng giao dịch gấp 2,5 lần so với hôm qua. Nếu cùng không tính giao dịch của FPT, thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay chỉ tăng khoảng 12%. Giao dịch sàn này ngoài FPT còn chưa tới 10.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng với thanh khoản nhỏ tiếp tục phản ánh sức ép từ bên bán là không đáng kể. Giao dịch sôi động hơn trong chiều nay một phần là do bên mua đã chấp nhận đẩy giá lên. Thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX buổi chiều đã tăng hơn 14% so với buổi sáng và tăng 26% so với chiều hôm qua, là phiên chiều sôi động nhất từ đầu tuần.

Trong 222 cổ phiếu xanh của VN-Index hôm nay có 76 mã tăng trên 1%. Ngay cả khi không tính FPT thì cũng khá nhiều mã xuất hiện thanh khoản lớn như HPG tăng 1,33% khớp 369,2 tỷ; MSN tăng 1,1% với 322,4 tỷ; CTR tăng 1,62% với 319,3 tỷ; TCM tăng 2,87% với 282,2 tỷ; DGC tăng 1,67% với 229,4 tỷ; CMG tăng 4,41% với 203,4 tỷ…Nhóm tầm trung như DGW, VTP, VPI, EVF, VGC, OCB… cũng tăng giá tốt với thanh khoản hàng chục tỷ đồng.

Nhóm giảm giá tuy cũng có 147 mã đỏ nhưng thanh khoản chỉ chiếm khoảng 17% sàn. Số giảm mạnh và có thanh khoản cao rất ít. Đáng kể chỉ như NVL khớp 79,2 tỷ, giá giảm 1,35%; VND khớp 75,8 tỷ, giá giảm 1,08%; EIB khớp 53,6 tỷ, giá giảm 1,6%; NHA khớp 31,9 tỷ, giá giảm 2,6%. Nhìn chung chỉ khoảng 10 cổ phiếu có giá giảm hơn 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Điểm nhấn của dòng vốn ngoại tiếp tục đem lại tín hiệu lạc quan khi mua ròng gần 334 tỷ đồng trên HoSE hôm nay. Tính chung cả HNX và UpCOM, giá trị mua ròng khoảng 364 tỷ. Như vậy tính riêng HoSE tuần này đã nhận được gần 967 tỷ đồng vốn ròng, xác lập tuần mua ròng đầu tiên sau 10 tuần bán ròng liên tiếp ở sàn này. Ngoài FPT, có MSN +88,8 tỷ, HPG +72,6 tỷ, CTR +64,3 tỷ, PNJ +54 tỷ, MWG +38,4 tỷ, CTG +28,5 tỷ, DPM +23,7 tỷ, BID +23 tỷ. Bên bán có VRE -74,2 tỷ, VHM -53,3 tỷ, HDB -46,5 tỷ, VCB -27,1 tỷ.