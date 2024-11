Blog chứng khoán: Đánh cho tiền nóng ruột?

Đà tăng vẫn tiếp diễn đang tạo nên sự khó chịu nho nhỏ đối với các nhà đầu tư cầm tiền chưa kịp mua vào. Không ít người đang chờ đợi một nhịp lùi lại để có cơ hội mua tốt hơn và ngưỡng quanh 1240 điểm của VNI được “trông đợi” nhiều.

Diễn biến phục hồi đang cho thấy nét tương đồng với hai lần tạo đáy trước, khi đều quay đầu đi lên với biên độ mạnh và liên tục, hầu như chỉ điều chỉnh intraday. Kiểu phục hồi “bỏ rơi” này khiến dòng tiền thận trọng bị rớt lại phía sau do chỉ dám treo lệnh mua một cách thụ động.

Đây là lý do chính khiến thị trường tăng với thanh khoản khá nhỏ, không phải là thị trường thiếu tiền, mà là dư mua không được khớp. Thống kê tổng lượng cổ phiếu được đặt mua hàng ngày vẫn không hề nhỏ, chỉ là cầu tiềm năng này không được chuyển hóa thành thanh khoản.

Kiểu tăng này có hai điểm lợi. Thứ nhất là tạo tâm lý sốt ruột tăng dần từ bên cầm tiền. Khi tâm lý nghi ngờ thì có vô vàn lý do để nghĩ rằng nhịp tăng này không bền, sớm muộn rồi giá cũng sẽ quay đầu giảm trở lại để có cơ hội mua giá rẻ hơn. Khi điều đó không xảy ra thì các nhịp lùi giá intraday sẽ nhận được lực cầu tốt hơn, sớm hơn. Thứ hai là biên độ giá lên nhanh sẽ tạo điểm đáy tham chiếu xa hơn. Mức chênh lệch với điểm đáy càng lớn thì kỳ vọng giá quay lại thủng điểm đáy càng thấp. Ví dụ với VNI, tuần trước sẽ có nhiều người hi vọng thị trường sớm quay đầu điều chỉnh “test” lại 1200 điểm, thậm chí xuống hẳn 1180 điểm. Nhưng hiện VNI đã lên tới 1242 điểm thì hi vọng quay về 1200 điểm càng mong manh chứ chưa nói đến thủng mức này.

Giờ là lúc ngưỡng cản 1240 điểm phát huy tác dụng về tâm lý. Đây là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đã bị “xuyên ngọt” qua vào 2 tuần trước, từ hỗ trợ giờ trở thành kháng cự theo lý thuyết. Sẽ có nhiều nhà đầu tư chờ đợi một đợt bán mạnh trong vùng này và nhịp lùi giá xuất hiện. Hôm nay lực cầu giá cao có biểu hiện chững lại, nhưng bán ra chưa nhiều, cũng không ép giá rõ rệt. Không rõ lượng bán có gia tăng thêm trong những phiên tới hay không, nhưng sự bình tĩnh của bên cầm cổ cho thấy quan điểm lướt sóng không chiếm ưu thế. Nhịp tăng này phiên nào cũng có điều chỉnh intraday nhưng thanh khoản đều nhỏ ở chiều giảm và giá vẫn được neo giữ tốt.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các cổ phiếu giống nhau. Một số mã tăng khá mạnh, thậm chí rất nóng trong những ngày qua sẽ sớm gặp đợt chốt lời đủ mạnh. Hiện tượng luân chuyển dòng tiền sẽ rõ hơn. Nếu cầm các cổ phiếu như vậy hoàn toàn có thể trading ngắn hạn. Ngược lại, phần lớn cổ phiếu ở nhịp hồi này tăng chưa nhiều, cơ hội trading nhỏ, chỉ là đảo hàng tối ưu giá vốn. Do biên độ tăng và dòng tiền vào các cổ phiếu ở nhịp hồi này khác nhau nên ngay cả khi VNI phản ứng với ngưỡng 1240 điểm thì dao động của các cổ phiếu cũng sẽ không giống nhau.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang đẹp, trong tuần “wash-out” còn không đáng ngại thì giờ càng nhàn nhã hơn. Nếu rung lắc xảy ra trong vùng 1240 điểm thì có thể tái cơ cấu lại danh mục hoặc trading nhỏ để hạ giá vốn.

Thị trường phái sinh hôm nay diễn biến khó chịu. Basis F1 chênh lệch quá rộng, ở nhịp tăng đầu ngày trung bình là hơn 8 điểm, không thể Long được vì không biết khi nào lực bán sẽ gia tăng. Suốt thời gian còn lại VN30 luẩn quẩn bám sát 1302.xx, basis có lợi cho Short và nếu VN30 giảm thì đích đến khoảng 1295.xx. Mọi yếu tố từ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tới điểm Stoploss đều đạt nhưng biên độ giảm lại quá nhẹ ở chỉ số và basis duy trì ổn định nên hiệu quả cũng rất kém.

Hiện tại thị trường đang trong trạng thái cân bằng bấp bênh về cung cầu. Dòng tiền mua đẩy lên đến chiều nay đã có vẻ chững lại rõ ràng, chỉ là hàng xả nhỏ nên giữ giá ổn định. Nếu áp lực bán tăng hoặc có ép trụ các phiên tới sẽ làm bung ra lượng hàng ngắn hạn nhiều hơn. Chiến lược là trading cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1299.22. Cản gần nhất ngày mai là 1302; 1307; 1313; 1317; 1325. Hỗ trợ 1295; 1290; 1283; 1278; 1271; 1265.

