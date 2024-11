Khối ngoại đổ tiền vào mua, thanh khoản vẫn co lại

Thanh khoản phiên chiều nay bất ngờ sụt giảm tới 22% so với phiên sáng, dù độ rộng tổng thể vẫn tốt, nhưng đà tăng có phần suy yếu. Diễn biến này phần nào phản ánh sự thận trọng của bên mua, khi thị trường tiến vào vùng kháng cự có khả năng xuất hiện chốt lời mạnh hơn.

VN-Index đóng cửa vẫn tăng 7,43 điểm (+0,6%), chỉ yếu hơn phiên sáng một chút (tăng 9,8 điểm/+0,79%). Độ rộng cũng co lại không đáng kể với 290 mã tăng/101 mã giảm (phiên sáng là 286 mã tăng/80 mã giảm).

Điều này cho thấy dù dòng tiền suy yếu ở bên mua thì áp lực chốt lời cũng không tạo được nhiều sức ép. Có thể nhà đầu tư chưa muốn bán hạ giá, có thể không muốn bán mà giữ cổ phiếu lại… Dù là gì thì đây cũng là biểu hiện của mức độ kỳ vọng khá cao.

Mặt bằng giá yếu đi có thể thấy rõ nhất trong nhóm blue-chips VN30. Thanh khoản rổ này giảm khoảng 15% so với buổi sáng và có tới 22 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt phiên sáng. Tuy nhiên mức độ tụt giá hầu hết là nhẹ, chỉ giảm 1-2 bước giá thông thường. Đáng chú ý nhất là VHM lao dốc đáng kể, giảm tới 1,28% so với phiên sáng và đóng cửa đảo chiều thành giảm 0,7% so với tham chiếu. VPB cũng là trụ khá yếu, chốt phiên sáng còn tăng 1,05%, đóng cửa lại rơi về tham chiếu. Một số trụ lớn nhất như VCB, VIC, HPG, TCB, GAS cũng yếu đi. Ngược lại, CTG, FPT, BID là 3 trong số 6 cổ phiếu có cải thiện giá chiều nay đồng thời là 3 trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. CTG đóng cửa tăng 0,57%, nhích lên được 0,28% so với buổi sáng. FPT tăng thêm 0,52%, chốt tăng 0,97%. BID tăng thêm 0,43%, chốt tăng 1,54%.

Nhìn chung trạng thái giằng co vẫn là phổ biến, dù đa số giá yếu đi nhưng không nhiều. Biên độ như vậy cũng chỉ là dao động thông thường. Điều này góp phần khiến mức thanh khoản nhỏ không trở nên xấu, trái lại thể hiện áp lực bán nhỏ và cân bằng được.

Nhóm cổ phiếu midcap thu hút dòng tiền tốt và giá tăng khá ổn định hôm nay.

Các cổ phiếu vốn hóa trung bình chiều nay lại có phần mạnh lên. Khác với phiên sáng, nhiều blue-chips đã tụt giá và “văng ra” khỏi nhóm những mã có thanh khoản tốt nhất và biên độ tăng mạnh nhất. Cụ thể, sàn HoSE đóng cửa với 290 mã xanh thì 106 mã tăng hơn 1%. Tuy nhiên trong 106 mã này có 13 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã là MWG, STB, HDB, VCB và POW. Các cổ phiếu tầm trung rất khỏe là DXG tăng 1,18% thanh khoản 527,7 tỷ; DPM tăng 2,68% khớp 303,5 tỷ; HCM tăng 1,62% với 259 tỷ; VIX tăng 2,75% với 252,7 tỷ; PDR tăng 1,67% với 233,3 tỷ… Trong nhóm thanh khoản trung bình cũng toàn các mã Midcap như HDC, KHG, FTS, SZC, HSG, VND, KDH…

Điểm nhấn chiều nay cũng là khối ngoại có động thái mua mạnh mẽ hơn đáng kể. Cụ thể, khối này giải ngân mới trên HoSE 905,8 tỷ đồng trong khi bán ra 725,9 tỷ, tương ứng mua ròng 179,9 tỷ đồng. Phiên sáng khối này mới mua ròng nhẹ 52 tỷ. Đây là phiên mua ròng thứ 3 liên tục của nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều tháng trời bán ròng. Giá trị mua ròng tăng dần theo từng ngày, phiên cuối tuần trước khoảng 40 tỷ, hôm qua đạt 52 tỷ và hôm nay gần 232 tỷ.

Các cổ phiếu được mua ròng tốt hôm nay là FPT +137,4 tỷ, DPM +127,6 tỷ, MSN +112,2 tỷ, VNM +27,4 tỷ, CTG +24,3 tỷ, STB +22,7 tỷ. Bên bán ròng có PNJ +109,6 tỷ, DGC -78,2 tỷ, VCB -47,6 tỷ, DXG -31,7 tỷ, VTP -26,9 tỷ, VPB -25,6 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay tại 1242,13 điểm, lùi lại khá sát ngưỡng 1240 điểm sau khi đã bứt phá vượt qua trong buổi sáng. Hiện vùng này vẫn đang có giá trị tham khảo như một ngưỡng cản tâm lý. Vẫn có nhiều nhà đầu tư không tin vào khả năng thị trường đã tạo đáy mà chỉ là phục hồi kỹ thuật thông thường.