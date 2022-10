Blog chứng khoán: Không có cầu bắt đáy, sức ép margin tăng

Tốc độ giảm đang quá nhanh và các giao dịch bắt đáy trading hay “cưa chân bàn” lãi được một ngày thì lỗ khi hàng về. Đó chỉ là cách đẩy rủi ro lùi xa thêm, nhưng bản chất vẫn là tăng rủi ro. Điều nên làm là bảo tồn nguồn lực để đến lúc thiên hạ mong bớt giảm, hòa vốn thì mình có lãi...

Lãi suất tăng bắt đầu tác động trực tiếp đến nguồn lực trên thị trường, khi lãi suất vay margin cũng tăng. Dòng tiền đã yếu sẵn, lại thêm xu hướng giảm quá rõ, việc bồi thêm mức lãi suất mới cao hơn sẽ dẫn đến các phản ứng mạnh.

Hôm nay áp lực bán là rất mạnh và không có lực cầu bắt đáy tương xứng. Người bán phải chấp nhận hạ giá tối đa, nhưng đến hết phiên vẫn có 102 mã mất thanh khoản bán ở giá sàn, trong tổng số 136 mã giảm sàn. VN30 có 11 mã sàn, 6 mã mất thanh khoản.

Kiểu giao dịch như chiều là bán tháo cường độ rất mạnh. Bình thường sẽ dẫn đến thanh khoản rất cao nhưng hôm nay thanh khoản giảm cả khối lượng lẫn giá trị. Cụ thể, HSX khớp 502 triệu cổ giảm 18% so với phiên trước, giá trị đạt 10k tỷ giảm 23%. Như đã nói nhiều lần, giá giảm không phải là vấn đề, mà là có chuyển giao hết được khối lượng cần thiết hay không. Chừng nào chưa chuyển giao hết hoặc phần lớn thì thị trường chưa thể chạm đáy được.

Thiệt hại lúc này là không thể tránh khỏi, vì vậy nên bình tĩnh để giữ thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Phần tiền mặt lớn là nguồn lực để phục hồi, vì càng lỗ nhiều càng cần nhiều tiền hơn để gỡ lại. Cổ phiếu đã rẻ thì luôn có thể rẻ hơn nữa, vì vậy nên nhìn vào tín hiệu cung cầu để đánh giá vùng giá an toàn, hơn là quan tâm đến việc giá đã giảm bao nhiêu từ đỉnh.

Tính đến hôm nay VN30 đã giảm 8,9% so với đáy tháng 6 và tháng 7 thì một nửa (14 mã) cũng thủng đáy tương ứng. Như vậy vẫn có những cổ phiếu mạnh hơn chỉ số. Thị trường chung cũng vậy, rất nhiều mã lao dốc thủng các ngưỡng hỗ trợ nhưng nhiều mã thì chưa. Vì vậy kể cả khi các chỉ số đại diện thị trường lao dốc thêm thì vẫn sẽ có những cổ phiếu xuất hiện giao dịch đáng quan tâm ở ngưỡng hỗ trợ của riêng mình. Những mã mạnh hơn thị trường (với thanh khoản đủ nhiều để tin cậy) là có lý do, có thể do người nắm giữ không bán nhiều trong cơn hoảng loạn chung; hoặc có lực mua đỡ tốt. Giờ là lúc làm việc và quan sát, không phải lúc sợ hãi!

Việc dò đoán đáy lúc này rất khó, thị trường chỉ dừng lại nếu có dòng tiền mạnh. Thanh khoản là tín hiệu quan trọng nhất, chứ không phải mốc nào cả. Hôm nay giao dịch quá kém nghĩa là giá này vẫn chưa đủ để kích thích tiền vào mua. Với tốc độ giảm quá nhanh thì thị trường sụp xuống do sức nặng tự thân của các tài khoản lỗ hoặc sử dụng margin.

Thị trường phái sinh hôm nay tăng khoảng 10% thanh khoản ở F1 và basis vẫn rất chặt. Thị trường này vẫn đang phát tín hiệu tích cực hơn đáng kể so với diễn biến cơ sở, dù VN30 lao dốc như vậy thì Short để giảm lỗ cho vị thế cổ phiếu là điều hiển nhiên. Buổi chiều vài nhịp nảy nhỏ ở VN30 có tín hiệu sớm từ F1 nhưng cuối cùng các trụ ngân hàng vẫn kéo mạnh chỉ số xuống, tạo rủi ro lớn cho các vị thế Long. Basis hôm nay không ổn định, rất khó trading, chỉ phù hợp với các vị thế Short cố định để phòng vệ. Vì vậy nếu là trading thì nên đứng ngoài.

Với tốc độ giảm mạnh trên cơ sở hôm nay mà không có diễn biến gì đặc biệt từ thông tin hay chứng khoán thế giới, khả năng cao thị trường cơ sở đang bị bán kỹ thuật. Vì vậy ngày mai có thể xuất hiện nhịp phục hồi. Chiến lược là canh Long trước Short sau, stoploss thật chặt.

VN30 chốt hôm nay tại 1102. Cản gần nhất ngày mai là 1105; 1112; 1116; 1121; 1128; 1135. Hỗ trợ 1098; 1091; 1083; 1080; 1074; 1070; 1061.

VN30 lao dốc nặng hơn dự kiến rất nhiều hôm nay.

