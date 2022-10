Cổ phiếu nào sẽ bị VFMVN Diamond bán nhiều nhất trong kỳ cơ cấu tới đây?

Bộ chỉ số HoSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý IV. Ngày 24/10 tới đây, danh mục cơ cấu của các chỉ số sẽ được công bố. Các quỹ mô phỏng những chỉ số trên sẽ phải hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 4/11 để danh mục mới có hiệu lực vào 7/11.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFINLead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 30/9, Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có một số thay đổi. Cụ thể, Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE:TCM) có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE:NLG) có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.300 tỷ đồng. Ước tính, quỹ sẽ mua bổ sung nhiều nhất OCB và MBB với 8,6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là GMD và TCB với 5,5 triệu cổ phiếu, MSB và CTG được mua thêm hơn 4 triệu cổ phiếu; TPB được mua hơn 3 triệu cổ; NLG và VIB cũng được mua hơn 2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán ra toàn bộ 600 nghìn cổ phiếu TCM và bán nhiều nhất VPB với 24,7 triệu cổ phiếu; tiếp theo là MWG 3,9 triệu cổ phiếu bị bán ra, ACB bị bán 2,8 triệu cổ phiếu, REE cũng bị bán 1,4 triệu cổ, PNJ và KDH cũng bị bán với khối lượng lần lượt hơn 700 nghìn cổ phiếu và hơn 450 nghìn cổ phiếu.