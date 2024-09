Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan

Mặc dù các số liệu vĩ mô tháng 8 được công bố từ sáng nhưng thị trường vẫn nhịp trượt giảm khá mạnh ở cổ phiếu cho tới tận đầu phiên chiều. Các chỉ số tuy không giảm nhiều do còn trụ đỡ nhưng cổ phiếu tiếp tục chiết khấu, tạo điểm bắt đáy tốt. Khi tín hiệu bán cạn kiệt dần thì cầu nâng giá lên và thị trường phục hồi khá đẹp.

Các ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài đến hôm nay bắt đầu nhạt dần trước các thông tin hỗ trợ mới xuất hiện. Tín hiệu sớm là thanh khoản chiều giảm rất thấp, ví dụ HSX sáng nay chỉ khớp hơn 5,1k tỷ, giảm đáng kể so với hai phiên hoảng hốt trước đó. Biên độ giảm giá cổ phiếu khá rộng là do bên mua tiếp tục chờ đợi vùng giá sâu, hơn là do bán xả quá nhiều hàng tạo áp lực.

Mặc dù VNI và nhiều cổ phiếu tạo giá thấp nhất khoảng đầu phiên chiều, nhưng vẫn có không ít cổ phiếu đã tạo giá Low ngay trong buổi sáng. Khi giá không giảm thêm được trên nền thanh khoản rất thấp tức là cung cầu tạm thời cân bằng ở thời điểm đó. Độ rộng tổng thể không cho thấy rõ điều này, mà phải nhìn vào các cổ phiếu cụ thể. Vì vậy điểm bắt đáy ở cổ phiếu cũng không trùng với điểm đáy của chỉ số. Đến khi chỉ số quay đầu đi lên, các mã tạo đáy sớm hơn sẽ tăng trước và tăng mạnh hơn.

Vấn đề quan trọng nhất lúc này là liệu cung cầu đã thực sự cân bằng hay chưa. Mới một phiên sáng giảm với thanh khoản thấp sau đó phục hồi về cuối thì tín hiệu chưa chắc chắn. Tuy nhiên đó chỉ là từ góc nhìn tổng thể, còn với từng cổ phiếu riêng biệt thì khả năng rất cao hôm nay đã tạo đáy. Ngay cả khi thị trường xuất hiện những phiên “test” cung tới đây thì các mã mạnh cũng có xác suất rất thấp sẽ thủng đáy Low hôm nay. Những nhịp giảm intraday kế tiếp sau phiên hôm nay nếu vẫn có thanh khoản thấp hoặc biên độ giảm hẹp thì đó sẽ là tín hiệu mạnh. Tìm kiếm những cổ phiếu như vậy đem lại sự an toàn trong việc bắt đáy, chứ không phải nhắm mắt mua theo tín hiệu đáy của chỉ số.

Mặt khác, đây là giai đoạn cover lại dần các cổ phiếu đã bán, chưa phải lúc gia tăng phần thặng dư. Quá trình mua lại này thường là thong thả và trải qua nhiều phiên, chọn thời điểm giá lùi lại chứ không nên đuổi giá. Hiệu ứng thường thấy là giá sẽ đánh võng với thanh khoản lên xuống. Trải qua nhiều phiên vùng củng cố đáy sẽ dễ nhận biết hơn.

Nói tóm lại tín hiệu đảo chiều hôm nay là một biểu hiện tốt, chấm dứt sự hoảng hốt ngắn hạn. Thị trường sẽ dần quan tâm đến các yếu tố nội tại đang tích cực, chứ không phải ngóng thế giới lên xuống thế nào. Khi thị trường tìm thấy câu chuyện mới để xây dựng kỳ vọng, tâm lý cũng sẽ ổn định lại.

Thị trường phái sinh hôm nay có thay đổi lớn là basis F1 co lại còn chênh lệch không đáng kể. VN30 đầu phiên vẫn giảm nhưng khi chỉ số xuống sát 1306.xx thì basis rất chặt. Đó là điểm Long tốt vì sáng nay công bố thông tin vĩ mô tháng 8 thị trường có khả năng phản ứng tốt hơn là xấu. Tuy nhiên nhịp hồi sau đó khá thất vọng, ban đầu Long có ăn nhưng nhịp trượt sau đó nếu không đóng nhanh thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Đến lần thứ 2 khi VN30 retest 1306.xx cuối phiên sáng và thậm chí là chớm thủng đầu phiên chiều, basis đảo dương. Đây là tín hiệu mạnh, cho thấy có Long vào và lần này quyết liệt hơn nhịp đầu giờ sáng. Đó cũng là setup Long tốt. Nhịp này F1 lên khá tốt cùng VN30 nhưng khi chỉ số vượt đỉnh buổi sáng để hướng lên 1318.xx thì basis lại đảo chiều. Chênh lệch tới hơn 5 điểm là rất khó chịu. Có vẻ phái sinh cũng không tin tưởng mấy vào nhịp kéo này, chấp nhận đóng vị thế non.

Phiên bắt đáy kéo hồi hôm nay khá tốt, nhưng tốt hơn là ở cổ phiếu cụ thể. Vì vậy chưa cần phải hưng phấn thái quá, thị trường sẽ còn nhiều nhịp test cung nữa. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh, ưu tiên Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1315.39. Cản gần nhất phiên tới là 1318; 1327; 1336; 1346; 1350; 1358. Hỗ trợ 1306; 1302; 1292; 1279.

