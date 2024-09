Cổ phiếu blue-chips “dắt” VN-Index đảo chiều, vốn ngoại bất ngờ mua ròng mạnh

Những thông tin vĩ mô tích cực được công bố sáng nay đã “ngấm” vào thị trường sau giờ nghỉ. Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu nâng giá chủ động rõ rệt khi giao dịch khớp lệnh hai sàn tăng hơn 39% so với phiên sáng. Cùng với đó là nhịp phục hồi nhanh của nhiều cổ phiếu blue-chips, dẫn dắt VN-Index leo dốc liên tục, đóng cửa ở ngưỡng cao nhất phiên.

Từ mức giảm sâu nhất hơn 5 điểm ít phút đầu phiên chiều, VN-Index đi lên khá ngoạn mục, đóng cửa tăng 5,75 điểm (+0,45%). Biên độ phục hồi như vậy cũng không lớn, một phần vì chưa có sự đồng thuận rõ rệt trong nhóm cổ phiếu trụ.

VN30-Index chốt phiên cũng tăng 0,48% với 22 mã tăng/6 mã giảm. Đây là trạng thái ngược so với phiên sáng khi chỉ có 9 mã tăng/14 mã giảm. Thống kê cho thấy có tới 20/30 cổ phiếu của rổ blue-chips cải thiện giá về chiều, chỉ 8 mã tụt sâu hơn. Trong 8 mã trượt giá này cũng chỉ có SSB là đáng kể khi giảm 1,1% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa giảm 2,7% so với tham chiếu. SSB có ảnh hưởng không lớn, chỉ khiến VN-Index mất 0,3 điểm và khiến VN30-Index mất 0,8 điểm.

Bù lại khá nhiều mã tăng tốt. Về trụ, CTG riêng chiều nay tăng tới 2,31% so với phiên sáng, đảo chiều thành công sang tăng 1,43% so với tham chiếu lúc đóng cửa. MSN cuối phiên sáng đã tăng nhẹ 0,27%, chiều nay tăng tiếp 2,29% nữa để chốt trên tham chiếu 2,56%. VHM cũng lội ngược dòng thành công khi tăng 1,39% chiều nay và đóng cửa vượt tham chiếu 0,34%. VRE, BCM, GVR, MWG, PLX, POW, SSI, STB là các cổ phiếu khác giao dịch mạnh mẽ chiều nay.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay có màu xanh là chủ đạo.

Tuy nhiên có thể thấy các cổ phiếu mạnh nhất trong buổi chiều lại chưa phải là các trụ hàng đầu. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, chỉ có BID tăng chung cuộc 1,23%, FPT tăng 1,15%, CTG tăng 1,43%, HPG tăng 1,4% là mạnh. VCB, GAS, VHM tăng hạn chế, TCB tham chiếu còn VIC vẫn giảm 0,89%. Sự thiếu đồng thuận trong nhóm trụ khiến VN-Index phục hồi có phần hạn chế.

Ngoài ra hiệu ứng kéo điểm số của nhóm blue-chips cũng chưa lan tỏa rộng khắp. Độ rộng cuối phiên dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với buổi sáng khi có 192 mã tăng/212 mã giảm (chốt phiên sáng là 73 mã tăng/287 mã giảm), nhưng bên giảm vẫn nhiều hơn. Trong số tăng, có 64 mã tăng hơn 1% và các mã thanh khoản hàng đầu đều là blue-chips như HPG, FPT, CTG, STB, VRE, BID. Nhóm tầm trung có VCI tăng 1,11%, HDG tăng 3,05%, DPM tăng 3,45%, DCM tăng 2,33%, NTL tăng 2,34% với thanh khoản cao. Mức độ tập trung vốn là rất cao khi tổng giao dịch của 64 mã mạnh nhất này đạt khoảng 3.600 tỷ đồng thì gần 80% tập trung ở 10 cổ phiếu hàng đầu.

Với độ rộng mới chỉ ở ngưỡng cân bằng, diễn biến phục hồi như chiều nay quan trọng là khả năng kéo giá lên ở cổ phiếu như thế nào. Dòng tiền càng kéo được giá lên mạnh càng tốt, nhất là khi đại đa số cổ phiếu tạo đáy sâu ngay đầu phiên chiều, trước khi hình thành nhịp leo dốc. Thống kê cho thấy sàn HoSE có 180 cổ phiếu đạt mức phục hồi từ 1% so với giá đáy, tương đương 49,5% tổng số cổ phiếu phát sinh giao dịch. Đây là tỷ trọng cao, cho thấy nhà đầu tư bắt đáy có lời tốt, bất kể là giá đóng cửa xanh hay đỏ.

Ở chiều giảm, tuy số lượng còn tới 212 mã đỏ nhưng cũng chỉ 53 mã giảm hơn 1%. Thêm nữa thanh khoản nhóm này chiếm chưa tới 10% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. Số ít mã bị xả rõ rệt và còn duy trì sức ép mạnh là DIG giảm 1,75% khớp 417 tỷ đồng; PDR giảm 1,14% với 178,6 tỷ; HAH giảm 1,97% với 133,9 tỷ; AAA giảm 1,98% với 73 tỷ; VHC giảm 1,54% với 61,5 tỷ…

Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái mua ròng bất ngờ. Buổi sáng khối này giao dịch cân bằng, vị thế ròng chỉ +6 tỷ đồng. Sang chiều khối này mua ròng 224,4 tỷ đồng, tập trung vào FPT +199,5 tỷ, CTG +102,6 tỷ, VNM +82,7 tỷ, MSN +61,8 tỷ, STB +57,7 tỷ, TPB +54,7 tỷ, TCB +44,8 tỷ, VRE +32,6 tỷ. Bên bán chủ yếu là thỏa thuận ròng VHM với -369,2 tỷ đồng.