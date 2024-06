Blog chứng khoán: Tiền lại sốt ruột

Thị trường đột ngột mạnh lên hôm nay với mức thanh khoản khá cao. Đây là lần thứ 2 thị trường nảy lên tích cực sau nhịp giảm mạnh, tương tự các phiên ngày 27, 28/4 vừa rồi. Điều đó cho thấy kỳ vọng vẫn còn rất cao.

Việc chỉ số có thể vượt đỉnh hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì sức tăng của nhóm blue-chips, hôm nay VN30 đã vượt trở lại MA20 dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nếu nhóm trụ có thể đẩy VNI vượt đỉnh, đó sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ, vì rất nhiều nhà đầu tư vừa rồi đã chốt lời và đứng ngoài.

Phiên tăng hôm nay có lực cầu mua chủ động rất cao, đặc biệt là buổi sáng. Diễn biến nâng giá mua dữ dội là một biểu hiện của sự sốt ruột. Nhà đầu tư đã chốt lời ngồi chờ giá điều chỉnh nhưng rất khó “nhịn” trước các diễn biến như vậy. Nhiều cổ phiếu tạo nền hai tuần nay có sức bật mạnh mẽ phiên này. Có thể dòng tiền cố gắng chọn những mã ít rủi ro hơn so với những cổ phiếu đã đi lên liên tục vừa rồi.

Chiều nay sức đẩy có chững lại một chút, chủ yếu do bên mua không kéo thêm được. Bắt đầu có lượng hàng treo bán dày hơn ở những cổ phiếu thanh khoản lớn. Thống kê thì 45,5% số cổ phiếu có giao dịch hôm nay đã tụt giá với biên độ hơn 1%. Tuy nhiên giá lùi lại đến mức đỏ thì không nhiều. Điều này thể hiện cách bán vẫn còn chọn giá và đây cũng không có gì lạ khi thị trường đang hưng phấn bất ngờ như vậy, có bán thì cũng chờ giá tốt hơn là phải hạ xuống.

Kiểu diễn biến giảm 1-2 phiên rồi lại bật tăng trở lại thường là tín hiệu tích cực vì vẫn có cầu đỡ ổn định. Tuy nhiên khả năng duy trì sức mạnh như vậy mới là vấn đề. Đây cũng không phải lần đầu tiên thị trường dao động như vậy. Chiến lược giao dịch T+ vẫn đang phổ biến và lượng bán treo giá cao chiều nay có lời tốt khi hàng về và thanh khoản hôm nay cũng nhỏ hơn ngày T. Một diễn biến đột phá mới có thể làm thay đổi trạng thái giao dịch như vậy.

Thị trường phái sinh hôm nay co hẹp basis F1 đáng kể so với những phiên trước với mức chiết khấu bình quân trong ngày khoảng 3,5 điểm. Diễn biến đáng chú ý là một cú nhảy cực nhanh của F1 lúc hơn 10h để co basis chỉ sớm hơn vài phút so với diễn biến VN30 được đánh vượt 1292.xx. Phía trên mức này là khoảng mở biên độ khá rộng với cản kế tiếp tới 1301.xx. Chỉ số quả thực được kéo lên mạnh sau đó và luẩn quẩn quanh mức 1301.xx nhưng basis vẫn chiết khấu. Điều này khiến cơ hội Short là khó dù VN30 bị chặn lại khá rõ, nhất là các trụ bắt đầu húc vào lượng chặn bán rất dày. Chỉ vài phút cuối basis mới lại được mở rộng dù VN30 lùi xuống rất hẹp. Đó là biểu hiện của lượng Short tăng cao.

Một cơ hội bất ngờ ở F2 lúc đóng cửa là có một đợt Long mạnh kéo giá kỳ hạn này chênh lệch tới 62,8 điểm. Đây có lẽ là do giao dịch bất thường do không có bên Short đối ứng, thanh khoản đợt ATC của F2 là 174 hợp đồng, khá nhỏ. Dĩ nhiên nếu ai kịp quan sát thì cũng có thể chớp được chút lộc vì ngay mai chắc chắn là basis sẽ phải điều chỉnh trở lại.

Một đợt co basis chủ động xuất hiện ngay trước khi VN30 được kéo lên vùng mở biên độ.

VN30 hôm nay có sức mạnh của nhóm ngân hàng đẩy lên khá tốt. FPT, HPG, MSN cũng tha gia kéo. Tuy nhiên các mã này diễn biến không có gì đặc biệt, chỉ là dao động một ngày, sức mạnh cần được kiểm chứng thêm, thậm chí có thể suy yếu trở lại. Chiến lược là Long/Short linh hoạt, ưu tiên Short nhưng phải chú ý tới trụ.

VN30 chốt hôm nay tại 1297.78. Cản kế tiếp ngày mai là 1302; 1308; 1314; 1320. Hỗ trợ 1292; 1286; 1279; 1274; 1262.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.