Ba cổ phiếu tài chính, bất động sản sẽ được 2 ETF mua mới hàng chục triệu cổ

Ngày 7/6/2024, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngày 14/6/2024, MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index.

Ngày 21/06/2024 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Ngày chốt data chính thức của 2 chỉ số: 31/05/2024.

BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau: FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu). FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào và sẽ thêm mới KHD và TCH. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

FTSE ETF sẽ mua mới 2,5 triệu cổ phiếu KDH và 5,1 triệu cổ phiếu TCH. Ngoài ra, quỹ ETF này sẽ mua bổ sung 1,4 triệu cổ phiếu POW; 1,5 triệu cổ phiếu VIX; 1,5 triệu cổ phiếu NVL; 1,6 triệu cổ phiếu VND. Ngược lại, bán ra nhiều nhất 1,8 triệu cổ phiếu SSI.

Với MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), MarketVector Vietnam Local Index dự kiến không loại bỏ cổ phiếu nào và thêm mới EVF, CTR và FRT do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy của các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Lưu ý: đối với trường hợp của FRT đang ở ngưỡng điều kiện top 85% vốn hóa free-float tích lũy để vào bộ chỉ số tuy nhiên giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư. Do đó, BSC chia làm 2 kịch bản như sau:

Kịch bản 1: FRT không được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index. Ở kịch bản này, EVF và CTR sẽ được bổ sung mua mới lần lượt 11,9 triệu cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu. VHM cũng được mua bổ sung 1,67 triệu cổ phiếu; SSI được mua bổ sung 1,96 triệu cổ phiếu. Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu khác bị bán ra trong đó VND bị bán nhiều nhất 2,4 triệu cổ phiếu; HPG bị bán 1,5 triệu cổ phiếu; NVL bị bán 1,7 triệu cổ phiếu.

Kịch bản 2: FRT được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index. Ở kịch bản này, EVF được mua mới 11,75 triệu cổ phiếu; CTR được mua 1 triệu cổ phiếu và FRT được mua 769 nghìn cổ phiếu. SSI được mua bổ sung 1,66 triệu cổ phiếu; VHM được mua 1,67 triệu cổ phiếu. Ngược lại hầu hết các cổ phiếu còn lại bị bán ra trong đó VND bị bán nhiều nhất 2,72 triệu cổ phiếu; NVL bị bán 2 triệu cổ phiếu; SHB 1,6 triệu cổ phiếu...

Trước đó, SSI Research cũng đưa ra dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index như sau: KDH, TCH có thể được thêm vào do thỏa mãn tất cả các điều kiện. Không có cổ phiếu nào bị loại. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 24/5 đạt 8.423 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -6% so với đầu năm, NAV tăng +2,8% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -786 tỷ đồng.

Kịch bản 1: KDH, TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,2 triệu cổ phiếu KDH và 4,5 triệu cổ phiếu TCH. Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: VND bị bán ra nhiều nhất 3,8 triệu cổ phiếu; NVL bị bán ra nhiều thứ hai 3,7 triệu cổ phiếu.

Kịch bản 2: TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 4,6 triệu cổ phiếu TCH. Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: VND bị bán ra 3,5 triệu cổ phiếu; NVL bị bán ra 3,6 triệu cổ phiếu.

Đối với MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 24/5, SSI dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau: EVF, CTR có thể được thêm vào do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 46 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 24/5 đạt 13.440 tỷ đồng. Trong kỳ đánh giá lần này, Ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 8,9 triệu cổ phiếu EVF và 1 triệu cổ phiếu CTR.