Blog chứng khoán: Tiền muộn nhập cuộc

Thị trường bất ngờ bị ép mạnh trong phiên hôm nay, có lúc VNI thủng cả mốc 1300 điểm nhưng sau đó được kéo ngược lên. Thanh khoản tăng mạnh phiên này, nhất là buổi chiều trong nhịp phục hồi, cho thấy có dòng tiền mới đã nhảy vào.

Hiệu quả của đợt phục hồi này khá tốt, các chỉ số đóng cửa mức cao nhất, nhiều cổ phiếu cũng vậy. Đặc biệt là biên độ hồi giá intraday rộng cho thấy những ai bắt đáy đã có lời ngay trong phiên.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm nay khoảng 19k tỷ là mức cao và thanh khoản đang được nâng lên mặt bằng mới. Từ chỗ trung bình 3 tuần trước đó khoảng 10-13k tỷ/ngày chưa kể thỏa thuận, 4 phiên tuần này đã lên gần 19k tỷ/ngày. Giao dịch lớn trong vùng đỉnh 1300 điểm phản ánh sự trao đổi kỳ vọng mạnh mẽ. Những người thoát ra vì hài lòng với lợi nhuận hoặc lo ngại thị trường phân phối vùng đỉnh cũ gặp được dòng tiền mới gia nhập đã kéo thanh khoản chung lên.

Trong giao dịch, người bán luôn muốn tống khứ rủi ro đi còn người mua nhặt vào cơ hội. Mới có 4 phiên giao dịch nên vẫn chưa biết bên nào sẽ thắng, nhưng điểm không thể phủ nhận là phải có lượng tiền mới tham gia mới đạt được thanh khoản cao như vậy. Người bán lo ngại đỉnh 1300, người mua “chắc cú” 1300 là hỗ trợ. Sự xung đột quan điểm này cuối cùng cũng sẽ kết thúc và bên thắng sẽ áp đặt xu hướng mới.

Dao động mạnh hôm nay là khác biệt lớn, nhất là khi hôm qua thị trường cân bằng với dao động rất hẹp. Một cú ép chỉ số tạo cảm giác thị trường quay đầu góp phần đẩy tâm lý bất an lên và những ai muốn bán còn do dự sẽ khó cầm lòng được. Thực ra các trụ giảm không nhiều (CTG là mã duy nhất trong top 10 vốn hóa giảm hơn 1% tại đáy), quan trọng nhất là VCB được đẩy lên quá cao trong khi các blue-chips khác lình xình đỏ. Đến khi VCB hạ độ cao, cộng với vài trụ lùi giá thêm, VNI chịu sức ép mạnh. Điểm nhấn trong nhịp phục hồi là sức lan tỏa rất rộng, cả trăm cổ phiếu cùng hồi lên và vượt tham chiếu chứng tỏ chỉ số tăng không chỉ do kéo trụ.

Hiện thị trường vẫn đang trong quá trình tạo nền quanh mức 1300 điểm. Dòng tiền vào hấp thụ lượng hàng thoát ra sẽ giúp hình thành mặt bằng giá mới. Quá trình này kéo dài thêm chút nữa sẽ giúp “xây nền” chắc hơn và mốc 1300 điểm sẽ trở nên quen thuộc.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn theo VN30 và vùng trading tốt nhất là 1360.xx – 1354.xx. Lúc VN30 giảm thủng 1360.xx thì basis dương có lợi cho Short trong khi vòng lên từ dưới 1354.xx basis lại âm có lợi cho Long. Nhìn vào thanh khoản F1 thì có vẻ phái sinh được sử dụng để hỗ trợ hoặc “kiếm thêm” cùng với nhịp ép ở cơ sở. Thanh khoản phái sinh cũng tăng gần 40% so với hôm qua.

Hoạt động bắt đáy thanh khoản cao hôm nay là một tín hiệu tốt, cho thấy dòng tiền thận trọng bắt đầu gia nhập. Lực cầu vùng giá cao vẫn chưa rõ ràng nhưng chắc chắn lúc giá nhúng xuống sẽ xuất hiện cầu bắt đáy. Quá trình rung lắc trao đổi kỳ vọng có thể còn kéo dài thêm chút nữa và hiện thanh khoản đã quay trở lại mức cao là tín hiệu tốt. Chiến lược vẫn là giữ cổ, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1363.62. Cản gần nhất ngày mai là 1367; 1373; 1383; 1392. Hỗ trợ 1360; 1354; 1348; 1340; 1333.

