Rung lắc tăng cường độ, dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh, cổ phiếu đảo chiều cả loạt

Một đợt xả khá mạnh xuất hiện ngay đầu phiên chiều nay, có lúc ép VN-Index rơi xuống mức 1296,43 điểm trước khi có dòng tiền bắt đáy kéo lên. Đà phục hồi mạnh mẽ và dứt khoát cho thấy dòng tiền này khá quyết liệt. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều tăng vọt 31% so với buổi sáng và VN-Index đóng cửa giá cao nhất ngày.

Chỉ số kết phiên đạt 1307,8 điểm tăng 4,84 điểm (+0,37%) so với tham chiếu. So với mức giảm gần 7 điểm lúc thấp nhất, biên độ phục hồi là tương đối mạnh. Độ rộng tại đáy chỉ số ghi nhận 101 mã tăng/341 mã giảm, kết phiên là 237 mã tăng/215 mã giảm. Như vậy cả trăm cổ phiếu đã đảo chiều thành công, chưa kết số lớn khác co hẹp biên độ giảm. Thống kê cho thấy gần 55% số cổ phiếu có giao dịch trên HoSE hôm nay đạt biên độ phục hồi trên 1% so với mức thấp nhất ngày.

Nhịp phục hồi leo dốc của VN-Index không thể thiếu bóng dáng của các blue-chips. Rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Bất ngờ là VCB lại nằm trong số suy yếu, giảm thêm 0,42% và đóng cửa chỉ còn tăng 1,84%. Tuy nhiên sự suy yếu của cổ phiếu lớn nhất thị trường này được bù lại bằng nhiều mã khác cũng rất lớn.

HPG lúc gần 2h chiều tăng đột biến cực nhanh sau khi “rò rỉ” thông tin sẽ tăng giá bán thép. Chốt phiên sáng HPG vẫn giảm 0,18% nhưng đóng cửa đã thành +2,52%, tương đương tăng 2,71% riêng chiều nay. HPG vốn hóa đứng thứ 6 trong VN-Index. CTG lội ngược dòng còn ngoạn mục hơn, từ chỗ giảm 0,85% buổi sáng và đầu phiên chiều còn rơi tới 1,21% thì đóng cửa lại tăng 0,36%. CTG đang có vốn hóa lớn thứ 3 thị trường. GVR, VRE, SSI là các cổ phiếu khác rất khỏe, đều tăng mạnh so với buổi sáng hơn 1% và lội ngược dòng ngoạn mục. Ngay cả VIC, VHM, VPB, TCB cũng mạnh lên dù không phải cổ phiếu nào cũng đủ sức vượt tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,22% với 14 mã tăng/13 mã giảm với thanh khoản tăng gần 47% so với buổi sáng. Rõ ràng sự yếu ớt buổi sáng chỉ là hệ quả của diễn biến rung lắc, khi dòng tiền quay lại, giá hồi lên mạnh mẽ tạo cảm hứng cho toàn thị trường.

Cổ phiếu vừa và nhỏ dĩ nhiên được hưởng lợi nhiều hơn từ diễn biến phục hồi này. Midcap đóng cửa tăng 0,62%, Smallcap tăng 0,7% và trong 105 cổ phiếu tăng trên 1% cuối ngày thì VN30 chỉ đóng góp 3 mã.

Sắc xanh đã lan rộng trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Nhóm cổ phép giao dịch ấn tượng dưới sự kích thích từ HPG. Cổ phiếu này thanh khoản cả ngày tới 1.435 tỷ đồng trong khi buổi sáng còn chưa đạt 248 tỷ. HSG, NKG cùng tăng bùng nổ kịch trần với giao dịch sôi động 628 tỷ và 421 tỷ đồng. như vậy chỉ 3 cổ phiếu thép này đã chiếm 14% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Loạt cổ phiếu tăng giá mạnh trên 1% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng có thể điểm ra như DXG, DBC, DIG, TCH, FTS, PDR… Tính chung nhóm tăng giá trên 1% hôm nay đóng góp 40% thanh khoản sàn HoSE.

Nhóm bị rớt lại phía sau hôm nay cũng khá nhiều. Độ rộng cho thấy 215 cổ phiếu vẫn còn đỏ. Tuy nhiên số mã giảm mạnh thì rất ít. Cụ thể, toàn sàn HoSE chỉ còn 40 mã giảm quá 1% trong đó 15 mã có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Hầu hết các mã này cũng đã phục hồi nhất định, chỉ là chưa mạnh hoặc chưa đủ để đổi màu giá. GEX, VNM, EVF, BCG, GEE, DSE là những cổ phiếu thanh khoản cao nhất nhóm này.

Dòng tiền bắt đáy chiều nay đã thúc đẩy thanh khoản cả phiên phục hồi tăng gần 14% trên hai sàn, đạt 18.974 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Như vậy nền thanh khoản đã được nâng lên một ngưỡng cao mới khi từ đầu tuần đến nay trung bình mỗi ngày giá trị khớp lệnh đạt gần 18.700 tỷ, tăng 20% so với trung bình tuần trước và là tuần tăng thứ 8 liên tiếp.

Điểm trừ trong phiên chiều là nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh tay hơn, khoảng -373,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phiên sáng khối này bán ròng 265,1 tỷ. STB bị bán ròng bất ngờ 187,3 tỷ đồng. Số khác đáng chú ý là TPB -95,4 tỷ, VCB -95,1 tỷ, VNM -90,7 tỷ, MSN -74,4 tỷ, HPG -72,4 tỷ, LPB -28,8 tỷ, SSI -28 tỷ, SHB -27 tỷ, NVL -23,2 tỷ… Tuy nhiên nhiều mã trong số này vẫn tăng giá nhờ dòng tiền nội mua vào mạnh mẽ.