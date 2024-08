Blog chứng khoán: Tiền muộn tiếp tục vào

Những đợt chốt lời dọc đường tăng không đủ tạo áp lực kiềm chế quán tính tăng giá khi dòng tiền muộn nhập cuộc năng nổ hơn. Thị trường chiều nay đón nhận phiên T+ khá dễ dàng vì bên cầm cổ cũng chưa muốn chốt nhiều…

Hôm nay sau phiên sáng khá chậm và thanh khoản giảm, buổi chiều sự sôi động đã trở lại. Lượt hàng mới về nhiều nhưng không căng giá thấp mà rút dần lên cao. Trong khi đó bên mua cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đuổi giá. Hệ quả là thị trường tăng mạnh về cuối với thanh khoản rất tốt.

Tính chung cả ngày 2 sàn khớp khoảng 19,3k tỷ, tiếp tục tăng cao so với giai đoạn đầu của nhịp tăng hiện tại (khoảng 14k tỷ/ngày). Sau phiên bùng nổ hôm 16/8, thanh khoản hôm nay xác nhận đã có dòng tiền mới tham gia, hoặc là dòng tiền sửa sai do chốt non các phiên trước. Dù là tiền gì thì vẫn cộng hưởng sức mua và chừng nào giá còn nới rộng dần theo hướng tăng tức là bên mua đã chủ động.

Nói chung mua thường có 2 cách, một là chờ giá, hai là khớp luôn vào dư bán có sẵn. Cách thứ nhất là thụ động với quan điểm giá có thể lùi lại và mua được thì tốt không thì thôi. Cách thứ hai là hành động dứt khoát, mua cho xong, tránh phải nâng dần giá lên theo diễn biến giao dịch. Cách mua thứ hai luôn tạo động lực để giá tăng và là một tín hiệu của sự hưng phấn.

VNI đã có 3 phiên tăng liên tục với biên độ lớn, chỉ số tiến tới gần 1273 điểm và khoảng cách không còn quá xa tới đỉnh 1300 của năm 2024. Điều này có thể tạo lo ngại nhất định khi chỉ số đi vào vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên đây chỉ là chỉ số đại diện, không nhất thiết phản ánh cơ hội đạt đỉnh của cổ phiếu. Cũng giống như giai đoạn điều chỉnh trước đó, chỉ số vẫn có thể giảm tiếp nhưng nhiều mã đã có đáy do xác lập được cân bằng cung cầu. Lúc này cũng vậy, cần quan sát cung cầu của từng cổ phiếu để ước đoán giai đoạn bão hòa ngắn hạn, thay vì nhìn chỉ số. Ngay cả khi VNI lình xình thì động lực tăng ở cổ phiếu cụ thể vẫn còn nếu như dòng tiền vào vẫn ổn.

Việc đánh giá rủi ro là khác nhau ở mỗi giai đoạn thị trường và mỗi người cũng như mỗi chiến lực đầu tư. Điều luôn lặp lại là giai đoạn điều chỉnh mua rất dễ thì lại có nhiều người sợ hãi và chờ đợi. Khi thị trường mới quay đầu thì nghi ngờ rất lớn và ngần ngại để lỡ nhịp đầu tiên. Hành động chỉ bộc phát khi những người nghi ngờ cuối cùng cũng bị thuyết phục và tâm lý sợ “lỡ tàu” dẫn đến hành động quyết liệt. Khi dòng tiền này đã vào thì quán tính sẽ được đẩy nhanh hơn.

Nếu vượt qua được giai đoạn nhấp nhổm ăn non đầu tiên thì lúc này nhiều cổ phiếu đem lại lợi nhuận khá tốt rồi. Trong khi số đông tranh nhau mua và dùng mọi thông tin để củng cố quyết định mua thì việc nhàn nhất là ngồi chờ, rảnh tay quan sát cung cầu của cổ phiếu trong danh mục. Sẽ luôn có các đợt chốt lời xuất hiện trong phiên, nhưng nếu áp lực này nhẹ, diễn ra trong thời gian ngắn và có cầu vào hấp thụ thì cơ hội giá tăng tiếp vẫn còn. Việc dò đỉnh là không cần thiết, nhưng có thể cảm nhận sức ép để giảm dần tỷ trọng cổ phiếu xuống, nhất là nếu sử dụng margin hoặc 100% cổ.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng phản ánh khá rõ sự thay đổi trong quan điểm. Nhịp tăng buổi sáng F1 duy trì basis chiết khấu gần 3 điểm dù hôm qua chênh lệch không đáng kể. Nhịp giảm intraday sau đó càng làm mở rộng chiết khấu hơn. Tuy nhiên sang chiều ngay khi mở cửa trở lại F1 đã tăng nhanh hơn và đảo basis sau đó gần như không chênh lệch nữa. Dòng tiền mua đã thuyết phục được các tay chơi trên thị trường phái sinh.

VN30 hôm nay dao động trong khoảng 1300.xx tới 1307.xx. Phía trên mở rộng tới 1315.xx và phía dưới xuống 1290.xx đều khá rộng. Basis chiết khấu từ sớm nên Long có lợi, nhưng tâm lý ngược khiến Long cũng không hiệu quả tối đa. Tuy nhiên buổi chiều thì tốt hơn vì basis rất chặt. Ngay từ cuối phiên sáng basis đã co lại nhiều và F1 đột phá nhanh ngay đầu phiên chiều, trước khi VN30 có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào về một đợt đánh lên. Rõ ràng là đã có hoạt động tích lũy vị thế Long trước.

Sức nặng của các blue-chips bắt đầu hạn chế biên độ dao động của VN30 nên phái sinh có thể khó trade hơn trong các phiên tới. Tuy nhiên cổ phiếu vừa và nhỏ sẽ vẫn có khả năng tăng tốt. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh, canh chốt dần cổ phiếu tùy mã.

VN30 chốt hôm nay tại 1305.25, cản gần nhất ngày mai là 1307; 1315; 1319; 1325; 1333; 1337. Hỗ trợ 1300; 1290; 1280.

