Bloomberg: BOJ có thể không tăng lãi suất trong tháng 10, dù vẫn giữ chủ trương thắt chặt

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda - Ảnh: Nikkei Asia.

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, giới chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang nghiêng về phương án không tiếp tục tăng lãi suất trong tháng này sau đợt tăng vào tháng trước, dù vẫn cân nhắc khả năng thực hiện một đợt tăng khác vào tháng 12.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột. Thay vào đó, cơ quan này sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu kinh tế để đánh giá xem liệu có cần thiết phải tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 12 hay không.

Tuy nhiên, quyết định chính sách cuối cùng tại cuộc họp ngày 30/10 vẫn có thể thay đổi vào phút chót - theo nguồn tin.

Hội đồng điều hành của BOJ dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Kazuo Ueda đã nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 1,25% vào tháng trước nhằm kiểm soát áp lực lạm phát gia tăng. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh có áp lực từ phía Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent muốn Nhật Bản tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền và củng cố giá trị đồng yên.

Đợt tăng lãi suất của BOJ hồi tháng 9 là lần tăng thứ hai trong vòng 3 tháng, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 1990. Ông Ueda cho rằng việc tăng lãi suất như vậy là cần thiết khi BOJ chuyển sang giai đoạn chính sách mới, tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ chống lạm phát. Tuy nhiên, BOJ chưa từng tăng lãi suất liên tục trong các cuộc họp nối tiếp nhau kể từ năm 1980, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Nhật Bản đặc biệt chú trọng việc theo dõi tác động của các động thái chính sách trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Dữ liệu từ thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy các nhà giao dịch ước tính xác suất BOJ tăng lãi suất trong tháng này là khoảng 10%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%. Khoảng 1/3 số chuyên gia kinh tế được Bloomberg khảo sát vào tháng trước dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, trong khi hơn một nửa dự báo BOJ sẽ chờ đến tháng 1/2027 mới có đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng nền kinh tế và lạm phát của Nhật Bản nhìn chung đang diễn biến đúng với dự báo của BOJ. Xu hướng giá cả được kỳ vọng sẽ đạt tới trạng thái phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của BOJ vào một thời điểm nào đó trong vòng 18 tháng tới.

Hiện tại, tốc độ lạm phát cơ bản của Nhật Bản cuối cùng cũng đã có thể được đánh giá là đạt khoảng 2%, sau hơn 1 thập kỷ kể từ khi mục tiêu này được thiết lập vào năm 2013. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là BOJ đã hoàn tất sứ mệnh của mình. Theo các nguồn tin, mục tiêu của BOJ không chỉ đơn thuần là đạt mức lạm phát 2%, mà là giữ lạm phát ổn định quanh mức đó.

Trong phiên họp Quốc hội Nhật Bản vào ngày 13/10, Thống đốc Ueda đã đề cập đến vấn đề này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định xu hướng giá cả quanh mức 2%.

Theo các nguồn tin, với lạm phát cơ bản đang dao động quanh mục tiêu của BOJ, cơ quan này sẽ tiếp tục tìm kiếm thời điểm thích hợp để tăng lãi suất thêm lần nữa, đồng thời đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó.

Khi kết thúc cuộc họp vào cuối tháng này, BOJ sẽ công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế hàng quý mới cùng với tuyên bố chính sách. Các quan chức sẽ cân nhắc tác động của giá dầu tăng cao và xem xét liệu có cần tính đến việc cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ đối với thực phẩm - một biện pháp đang được chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi cân nhắc - vào các dự báo kinh tế hay không.

Theo dữ liệu về chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Nhật Bản được công bố ngày 13/10, áp lực lạm phát từ chi phí đầu vào hiện đã hạ nhiệt đôi chút. Tốc độ tăng chậm lại cho thấy BOJ không cần gấp rút trong việc tăng lãi suất để ngăn áp lực lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, mức tăng 6,8% của PPI so với cùng kỳ năm trước vẫn đồng nghĩa rằng việc BOJ tăng thêm lãi suất vào thời điểm thích hợp là cần thiết.

BOJ đã cam kết sẽ theo dõi sát sao các diễn biến tại Trung Đông, nhu cầu liên quan đến AI và tỷ giá hối đoái để quyết định thời điểm tăng lãi suất.

Có thời điểm vào cuối tháng trước, thị trường đã đặt cược khả năng BOJ tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 40%. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã giảm bớt khi các nhà đầu tư không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này, sau những tín hiệu rõ ràng từ các quan chức Fed.

Giá dầu đã tăng khoảng 15% kể từ khi BOJ cập nhật dự báo kinh tế hàng quý lần gần đây nhất vào cuối tháng 7, làm gia tăng áp lực lạm phát đối với Nhật Bản - mức độ có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Đợt tăng lãi suất tháng 9 của BOJ dường như không có nhiều tác dụng trong việc kéo tỷ giá đồng yên đi lên. Tỷ giá yên so với USD tại thời điểm cuối giờ chiều ngày 14/10 là khoảng 158,4 yên đổi 1 USD, thấp hơn mức gần 155,9 yên đổi 1 USD tại thời điểm ngay trước khi BOJ công bố tăng lãi suất hôm 18/9.