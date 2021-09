Blue-chips gây thất vọng lớn

Dòng tiền vẫn mất hút chiều nay và các trụ lớn giảm ngày một nhiều, trong đó có gần như tất cả cổ phiếu ngân hàng. VN30-Index sụt giảm 0,72%, tạo đáy mới buổi chiều và giảm sâu nhất trong các chỉ số sàn HoSE.

Lực cầu quá yếu buổi sáng đã được xác nhận trong phiên chiều, khi thanh khoản tiếp tục rất thấp mà giá cổ phiếu lại giảm sâu hơn. Cổ phiếu ngân hàng trừ HDB, còn lại đều giảm sâu hơn buổi sáng.

Một số trụ ngân hàng của VN30 rơi khá mạnh: VPB giảm thêm 1,43% so với cuối phiên sáng và đóng cửa mất tới 2,36% so với tham chiếu. VPB là cổ phiếu lớn thứ 3 trong chỉ số VN30-Index và khiến chỉ số này mất tới 2,7 điểm. TCB, cổ phiếu lớn thứ 2 trong chỉ số này, cũng bốc hơi thêm 0,91%, nâng tổng mức giảm so với tham chiếu lên 1,71%, tước khỏi VN30-Index tới 2,2 điểm. CTG, ACB, MBB, BID, STB, TPB, VCB đều giảm thêm buổi chiều.

Các trụ còn lại thuộc về nhóm truyền thống: VIC giảm 2,02% so với tham chiếu, VHM giảm 1,55%, MSN giảm 1,39%, GAS giảm 1,01%, VNM giảm 1,04%.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,24%, đóng cửa giảm 0,72% với 7 mã tăng/21 mã giảm. HPG và SSI mạnh nhất rổ này, thuộc nhóm rất ít mã tăng giá cao hơn phiên sáng. HPG có một nhịp bùng nổ ngắn trng khoảng 15 phút đầu phiên chiều, tăng cao nhất 2,37% so với tham chiếu trước khi tụt xuống và đóng cửa còn tăng 1,18%. SSI thì vẫn kịch trần bền vững trong toàn thời gian buổi chiều và lượng bán ra cũng chỉ 1,6 triệu cổ.

Cả rổ VN30 chiều nay chỉ có 5 cổ phiếu tăng giá cao hơn phiên sáng, còn lại tụt sâu thêm. Các mã trụ trừ HPG đều yếu, lý giải đà trượt dốc ở chỉ số này xuống sát đáy của phiên. VN30 thậm chí là chỉ số kém nhất sàn HoSE hôm nay.

Midcap đóng cửa giảm 0,33%, Smallcap giảm 0,4%. Cả hai rổ này có độ rộng khá hẹp, nhưng ít nhất vẫn còn nhiều mã tăng. HoSE ghi nhận cuối ngày 127 mã tăng/259 mã giảm.

Cổ phiếu ngân hàng giảm giá đồng loạt, dù hôm qua phản ứng mạnh với thông tin hỗ trợ tích cực từ chính sách.

Thị trường phiên chiều có một nhịp nảy nhỏ khoảng 30 phút đầu tiên. Cả VN-Index lẫn Vn30-Index vượt nhẹ tham chiếu, nhưng đều không đạt tương đương đỉnh buổi sáng. Toàn bộ thời gian còn lại là trượt giảm đến tận phút chót.

Thanh khoản nhỏ trong phiên sáng hứa hẹn áp lực bán không nhiều và nếu dòng tiền mua mạnh lên, thị trường có thể lấy lại động lực tăng. Tuy nhiên dòng tiền đã không đủ nhiều, thậm chí còn rất thấp. HoSE chỉ khớp được 8.447,8 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên sáng. VN30 khớp 3.661 tỷ, giảm 8%. Dòng tiền quá ít thậm chí không đỡ được lực bán gia tăng nhẹ, cổ phiếu giảm giá hàng loạt sâu hơn. Tính chung cả phiên, VN30 giảm thanh khoản 26% so với hôm qua, Midcap giảm 30% và Smallcap giảm 29%. Thậm chí giao dịch thỏa thuận cũng giảm, khiến tổng giá trị của sàn HoSE thấp hơn hôm qua tới 27%.

Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật hôm nay, ngay cả nhóm chứng khoán khi SSI tăng kịch trần. Đột biến của mã này buổi sáng còn kéo được vài mã cùng nhóm tăng, chiều nay tình trạng giảm lại áp đảo. SSI, VIX, VND thuộc nhóm tăng, còn lại hàng chục mã khác trên cả 3 sàn đỏ rực, mức giảm phổ biến trên 1%.

Dòng tiền suy yếu, các nhóm cổ phiếu quan trọng mà cụ thể là ngân hàng, đã không thể hiện được sức mạnh hôm nay. Thị trường vẫn không khác gì lắm về mặt bằng thông tin so với hôm qua, nhưng dòng tiền lại bốc hơi đột ngột.

VN-Index có hai phiên giảm, mức giảm chưa nhiều mới gần 13 điểm. Tuy nhiên tín hiệu lại khá xấu về mặt kỹ thuật vì thị trường đang có đà tốt, nhưng nhà đầu tư lại bất ngờ rút khỏi thị trường rất rõ. HoSE giảm giao dịch 28%, HNX giảm 32% là biến động lớn trong thanh khoản.