Dòng tiền chán nản, cổ ngân hàng cũng “hết vị”

Những kỳ vọng to lớn với nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên đột ngột bùng nổ hôm qua bất ngờ xẹp đi rất nhanh. Một chút ngỡ ngàng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán với SSI bất thình lình kịch trần cũng không làm tươi hơn được tình trạng giao dịch buồn ngủ...

Dòng tiền suy yếu nghiêm trọng ở tất cả các nhóm cổ phiếu cho thấy sự nhiệt tình từ phía nhà đầu tư đã xuống dốc. Từ blue-chips tới cổ phiếu penny đều giao dịch cầm chừng và dĩ nhiên, giá càng lúc càng đuối.

Nhóm ngân hàng đã từ bỏ vai trò dẫn dắt và tạo cảm hứng. Thông tin hỗ trợ chỉ thổi bùng lên được một nhịp tăng ngày hôm qua và kéo dài thêm một chút đầu phiên sáng nay. Tín hiệu xấu là chỉ có lác đác một số mã ngân hàng nhỏ được thổi lên cao hơn, như TPB tăng cao nhất 1,51% so với tham chiếu, HDB tăng 1,12% và vài mã trên các sàn khác như NVB, PGB, VIB, SHB...

Khoảnh khắc tăng giá của các mã ngân hàng tàn rất nhanh. Hầu hết các mã nhóm này đều trượt dốc từ giữa phiên và đến gần cuối phiên thì giảm hẳn. VCB chốt phiên sáng đang mất 0,2%, TCB giảm 0,81%, STB giảm 0,54%, VPB giảm 0,94%, MBB giảm 0,87%, CTG giảm 0,31%, BID giảm 0,25%, ACB giảm 0,15%.

Thực ra độ rộng của rổ VN30 rất tệ ngay từ sớm, chỉ có nhóm ngân hàng là trụ giá được nửa đầu phiên. VN30-Index tăng cao nhất là vài phút sau khi mở cửa, cũng chỉ trên tham chiếu 0,3%. Đến khoảng 9h25 chỉ số này đã tụt xuống dưới tham chiếu. Trong suốt thời gian còn lại chỉ số này lập lờ gần tham chiếu, có lúc xanh, nhưng chủ đạo là giảm. Chốt phiên chỉ số mất 0,24% và chỉ còn 9 mã tăng/21 mã giảm.

Cùng với nhóm ngân hàng, nửa đầu phiên sáng nay thị trường có chút cảm hứng từ diễn biến kịch trần tại SSI. Cổ phiếu này điều chỉnh giá tham chiếu từ 60.400 đồng xuống 41.400 đồng và giá tăng hết biên độ. Không rõ bao nhiêu nhà đầu tư nhận ra việc giá “giảm” đột ngột như vậy là do yếu tố kỹ thuật, nhưng rõ ràng là sức mua đã tăng lên tương ứng. SSI mở cửa đã “đóng” giá kịch trần và dư mua hàng triệu, chỉ chờ bên bán xuất hàng. Khoảng 13 triệu SSI đã được khớp sáng nay ở giá trần.

SSI đột ngột tăng kéo theo biến động tốt ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhưng cũng không bền tương tự các mã ngân hàng. Nhiều mã nhóm này tăng theo SSI đầu phiên nhưng sau đó quay đầu giảm như HCM từ tăng 1,78% giờ giảm 0,89% so với tham chiếu; VCI từ tăng 1,09% thành giảm 0,62%; MBS từ tăng 1,34% thành giảm 1,08%... Trừ SSI, tất cả cổ phiếu chứng khoán nào còn tăng thì cũng đều trượt giá đáng kể.

VN30 sụt giảm thanh khoản đột biến sáng nay, kể cả các mã ngân hàng.

Thị trường đang trông đợi nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sôi động hơn, thu hút dòng tiền và kích thích chỉ số tăng. Tuy nhiên đà suy yếu quá nhanh ở nhóm này tất yếu ảnh hưởng lớn. Trừ 20 phút đầu phiên độ rộng của VN-Index còn khá cân bằng, toàn bộ thời gian còn lại bên giảm giá áp đảo, bất kể những nhịp chỉ số này vòng lên trên tham chiếu. Kết phiên HoSE chỉ có 128 mã tăng/247 mã giảm. VN-Index mất 0,23% tương đương 3,11 điểm.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng biến động kiểu tăng trước giảm sau. Midcap có lúc tăng 0,56% nhưng cuối phiên đã giảm 0,15%. Smalcap lên cao nhất tăng 0,41%, hiện đã giảm 0,35%.

Giá cổ phiếu suy yếu nhanh sáng nay do dòng tiền đột ngột ngưng trệ. Rổ Vn30 gây thất vọng lớn với mức giao dịch còn chưa tới 4.000 tỷ đồng, giảm 27% so với sáng hôm qua, mức thấp nhất 7 phiên. Cả sàn HoSE khớp 9.990,7 tỷ đồng, giảm 29% so với sáng hôm qua. HNX khớp 1.415 tỷ đồng, cũng giảm 28%.

Thị trường đang hào hứng với thanh khoản khá tốt với 4 phiên gần nhất HoSE đều trên 20 ngàn tỷ đồng khớp lệnh cả phiên. Buổi sáng sàn này cũng duy trì được trên 14 ngàn tỷ đồng. Không có lý do gì bất ngờ xấu khiến dòng tiền đột ngột suy giảm như vậy, có chăng là nhà đầu tư giảm giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch bình bình, mức bán ròng 289 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị giải ngân sàn này đạt 533,5 tỷ, cũng rất thấp, bán ra 822,6 tỷ đồng. VHM bị bán ròng lớn nhất với gần 70 tỷ, VIC khoảng 69 tỷ, SSI trên 61 tỷ, VNM hơn 54 tỷ, MSN khoảng 37 tỷ. Phía mua ròng có VND cao nhất cũng chỉ quanh 20 tỷ đồng.