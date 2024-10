Blue-chips suy yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ bất ngờ mạnh

VN-Index chịu áp lực lớn của nhóm cổ phiếu trụ, nhất là khi VHM tạm dừng nghỉ. Một nhịp giảm khá mạnh xuất hiện ở chỉ số này trước khi nỗ lực cân bằng được xác lập. Dòng tiền đang có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khi phần lớn mã xanh tập trung ở đây.

Sau phiên tăng vượt đỉnh 12 tháng hôm qua, VHM đã chững lại dưới áp lực chốt lời. Sáng nay trụ này có lúc giảm 0,84% so với tham chiếu. Do không có được sự san sẻ gánh nặng của các cổ phiếu lớn khác, VN-Index chịu tác động trong phần lớn thời gian của phiên với mức giảm sâu nhất 0,38% tương đương -4,8 điểm. Độ rộng tại đáy chỉ số ghi nhận 80 mã tăng/239 mã giảm cho thấy có hiện tượng sụt giảm chung chứ không chỉ là hiệu ứng ép trụ.

Sự cải thiện đến sau đó với dòng tiền vào bắt đáy khá thận trọng trong rổ VN30. Cổ phiếu blue-chips phục hồi trước đẩy dần chỉ số lên, nhưng sức mạnh phục hồi lại mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

VN-Index kết phiên sáng chỉ còn giảm 0,12% (-1,53 điểm), VN30-Index từ chỗ giảm sâu nhất 0,35% còn -0,03% cuối phiên. Rổ blue-chips vẫn có tới 21 mã giảm/6 mã tăng, trong khi toàn sàn HoSE là 138 mã tăng/202 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã thay đổi giá đáng chú ý hơn.

Trong 138 mã xanh ở sàn này có 52 mã tăng hơn 1% và rổ VN30 đóng góp duy nhất TCB tăng 1,04%. Rất nhiều cổ phiếu trong nhóm tăng mạnh nhất này vẫn xuất hiện nhịp giảm khá sâu giữa phiên. Điều này khiến biên độ phục hồi mạnh đáng chú ý. Thống kê cho thấy có hàng chục mã đảo chiều tăng vượt tham chiếu sau khi phục hồi 2-5% so với mức đáy. Tiêu biểu như DXG phục hồi 2,18% thành tăng 1,55% so với tham chiếu, thanh khoản 161,8 tỷ đồng; HDC phục hồi 5,59% thành tăng 4,58% với giao dịch 157,9 tỷ; PDR phục hồi 2,93% thành tăng 2,43% thanh khoản 90,4 tỷ; KDH, CTD, DCM, CSV… là vài trong số nhiều cổ phiếu khác đảo chiều với biên độ rất mạnh dù thanh khoản hạn chế hơn. Tính chung thanh khoản của 52 mã tăng tốt nhất phiên chiếm 22,3% tổng giá trị khớp của sàn HoSE.

Cổ phiếu blue-chips cũng có mức phục hồi khá, dù rất ít mã có thể đảo chiều xanh. Điểm số VN-Index thu hẹp mức giảm vẫn chủ yếu nhờ nhóm này là chính. VHM là ví dụ, hiện đang đứng tham chiếu tương đương phục hồi toàn bộ mức giảm 0,84% so với đáy. VPB phục hồi 0,73% chỉ còn giảm 0,24% so với tham chiếu. Hiện trong số đỏ còn duy nhất HDB là đứng im tại đáy. Hai mã còn giảm sâu nhất là BCM mất 1,5% và VRE mất 1,05%. Cả hai cổ phiếu này cũng đã phục hồi chút ít, tương ứng 0,61% và 0,53% so với giá thấp nhất phiên.

Nhìn chung khả năng phục hồi giá cũng góp phần giảm bớt ấn tượng xấu của phiên điều chỉnh sáng nay. Trong 202 mã đỏ chỉ còn 61 mã giảm quá 1% và cũng chỉ 12 mã trong số này thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Tổng giao dịch 61 mã này chiếm 8,7% giá trị sàn và duy nhất DGC giao dịch lớn với 202,5 tỷ, giá giảm 1,68%. Giao dịch nhỏ ở nhóm giảm sâu nhất cho thấy sức ép bán thực sự không nhiều, những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất đều đã có biên độ hồi giá nhất định quay về trạng thái dao động thông thường.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 31% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 6.850 tỷ đồng. Tính cả HNX, giao dịch tăng 30% đạt 7.216 tỷ đồng. Thị trường có 20 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì chỉ 8 mã giảm. 20 mã này chiếm 53,1% tổng giao dịch HoSE. Như vậy nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền khả năng nâng đỡ giá ở những mã hút tiền tốt nhất cũng không kém.

Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận bán ròng 105,3 tỷ đồng trên HoSE và hơn 50 tỷ trên HNX và UpCOM. Không nhiều cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý, tập trung vào KDH -38,4 tỷ, FRT -30,6 tỷ, VRE -25 tỷ, SHS -24,9 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND -51,5 tỷ. Bên mua cũng chỉ vào mã đáng kể là MWG -35,2 tỷ, TCB +27,6 tỷ, SSI +22,1 tỷ.