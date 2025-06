Bộ Công an và Google thực hiện chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến 

"Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi tội phạm mạng và nâng cao nhận thức cộng đồng”, ông Kyle Gardner, Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ và Chính sách công, Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định tại Lễ Công bố Chiến dịch hợp tác “Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn cùng Bộ Công an và Google”, ngày 26/6.

Hạ tầng số của Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện, trong đó mạng viễn thông băng thông rộng phủ sóng toàn quốc đã trở thành nền tảng then chốt cho tiến trình chuyển đổi số. Nhờ đó, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam không chỉ hình thành mà đang phát triển mạnh mẽ.

Hiện cả nước có khoảng 80 triệu người sử dụng Internet, tương đương 86% dân số, cùng với 72 triệu người dùng mạng xã hội. Những con số này không chỉ cho thấy mức độ tiếp cận công nghệ rộng khắp mà còn chứng minh tốc độ số hóa nhanh chóng của Việt Nam.

LỬA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GÂY THIỆT HẠI TỚI 12.000 TỶ ĐỒNG NĂM 2024

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cũng chỉ ra song hành với sự phát triển là những nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian quan đã phối hợp với nhiều lực lượng để triệt phá nhiều đường dây tội phạm mạng. Dù vậy, tình hình vẫn còn phức tạp và nếu không có những giải pháp đột phá, nguy cơ tiếp tục gia tăng là rất lớn.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh: “Trong cuộc chiến này, cần sự chung tay mạnh mẽ của các doanh nghiệp xuyên biên giới. Các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới để kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo vệ người dùng và bảo đảm an toàn không gian số của Việt Nam”.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết việc đảm bảo an toàn trên không gian mạng là ưu tiên hàng đầu và cũng là cam kết lâu dài của Google. "Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại Việt Nam để thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ người dùng”, ông Marc Woo, cho biết.

Theo số liệu từ Bộ Công An, chỉ riêng trong năm 2024, tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo trên không gian mạng đã vượt 12.000 tỷ đồng. Từ tháng 2 đến tháng 5/2025, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm các vụ việc với tổng thiệt hại hơn một nghìn tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng và tính chất ngày càng tinh vi của loại tội phạm này.

Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tra, xử lý và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo có yếu tố xuyên quốc gia. Chỉ trong thời gian qua, đã có 5.000 website lừa đảo bị chặn, 500 triệu tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dân, góp phần nâng cao cảnh giác và bảo vệ người dùng trên không gian số.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), tội phạm mạng đang có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp như các "làng nghề" hoặc tập đoàn tội phạm, hoạt động tập trung tại các khu vực giáp ranh với Việt Nam, đặc biệt là trong các đặc khu kinh tế sát biên giới.

Dự báo trong thời gian tới, các nhóm tội phạm này không chỉ hoạt động trong khu vực Đông Nam Á mà còn có khả năng đưa công dân Việt Nam sang các khu vực xa hơn như Bắc Phi hay Trung Đông để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có việc thực thi Nghị quyết 66, Nghị định số 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Quyết định 2345/QĐ-NHNN về xác thực sinh trắc học trong giao dịch tài chính.

11O ỨNG DỤNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC THỰC TRÊN GOOGLE PLAY TẠI VIỆT NAM

Thông tin về các giải pháp đang triển khai để bảo vệ người dùng trên không gian số, ông Kyle Gardner, Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ và Chính sách công, Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết công cụ duyệt web an toàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google giúp bảo vệ khoảng 5 tỷ thiết bị mỗi ngày khỏi việc truy cập vào các trang web tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, Gmail tự động chặn hơn 99,9% thư rác, thư lừa đảo và phần mềm độc hại, giúp bảo vệ an toàn cho hơn 2,5 tỷ hộp thư trên toàn thế giới.

Riêng tại Việt Nam, Google Play Protect đã ngăn chặn hơn 4,5 triệu lượt cài đặt ứng dụng có dấu hiệu độc hại trên hơn 1 triệu thiết bị Android, góp phần giảm thiểu đáng kể nguy cơ từ các phần mềm độc hại.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam cho hay Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên Google phối hợp triển khai chương trình xác thực ứng dụng chính phủ trên Google Play. Tính đến nay, đã có 110 ứng dụng được xác thực, phản ánh hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Google và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người dùng.

Ông Kyle Gardner nhấn mạnh: "Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi tội phạm mạng và nâng cao nhận thức cộng đồng".