Bộ Công Thương chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương

Chiều 17/3, Bộ Công Thương tổ chức "Hội nghị chuyển giao Cục Quản lý thị trường quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về địa phương quản lý" theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Như vậy, sau hơn 6 năm hoạt động theo mô hình ngành dọc (2018 - 2025), từ tháng 10 năm 2018 đến nay, toàn lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 665.168 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 417.604 vụ vi phạm, chuyển cơ quan tiến hành tụng 911 vụ để xem xét, khởi tố hình sự.

Tổng số tiền xử lý vi phạm 5.542 tỷ đồng. Trong đó: thu nộp ngân sách nhà nước 3.376 tỷ đồng; trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, chuyển giao trị giá lên tới hơn 2.166 tỷ đồng.

Một trong những lĩnh vực mang lại dấu ấn cho công tác quản lý thị trường thời gian qua đó là việc chủ động kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 3.124 vụ vi phạm trên môi trường thương mại điện tử (tăng 266% so với năm 2023), chuyển cơ quan điều tra 04 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 48 tỷ đồng (tăng 220 % so với năm 2023); trị giá hàng hóa vi phạm trên 34 tỷ đồng (tăng 440% so với năm 2023).

Báo cáo tình hình chuyển giao quản lý thị trường về địa phương, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chuyển giao. Sự thay đổi về mô hình tổ chức nhưng trách nhiệm của quản lý thị trường không thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh, chia sẻ với vai trò là đơn vị tiếp nhận Chi cục quản lý thị trường Quảng Ninh, trong thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ kế thừa, phát huy những kết quả mà lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh xây dựng trong những năm qua. Từ đó, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những lực lượng chủ công trong công tác phòng, chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng việc chuyển giao sẽ không làm thay đổi nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới sẽ đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường cần có sự thích ứng nhanh chóng, sẵn sàng đổi mới phương pháp làm việc để phù hợp với nhiệm vụ mới.

Ông Diên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong tham mưu, ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật và những cơ chế chính sách trong công tác quản lý thị trường trong nội địa, nhất là công tác chuyên môn, chế độ chính sách đối với công chức chuyên môn trong toàn lực lượng.

Đồng thời chú trọng xử lý các vấn đề liên quan đến bàn giao quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công và chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công của các Cục Quản lý thị trường chuyển về địa phương quản lý. Sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ để các Chi cục Quản lý thị trường ổn định bộ máy, không để bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Mặt khác chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng ở địa phương quan tâm, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để phát huy hết sức mạnh của các đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhất là vấn đề sử dụng hiệu quả tài sản, tài chính.

Đối với cán bộ Chi Cục Quản lý thị trường trong bối cảnh mới, ông Diên đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.