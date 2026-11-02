Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Nghị định mới để thúc đẩy dòng vốn FDI vào giáo dục

Dự thảo nhằm thay thế Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục... Hiện hồ sơ được chuyển sang Bộ Tư pháp để thẩm định.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/8/2025, tổng vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục trên cả nước đạt hơn 993 triệu USD với 707 dự án đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong đó, Singapore đứng đầu với 164 dự án, tiếp đến là Hàn Quốc với 135 dự án. Xét về tổng vốn đầu tư, Hoa Kỳ, Singapore và Hàn Quốc là 3 quốc gia hàng đầu có dự án đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, chiếm gần một nửa tổng số vốn FDI. Các dự án chủ yếu tập trung tại ba thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
Báo cáo cho thấy nhìn chung, dòng vốn FDI vào giáo dục có quy mô còn khá khiêm tốn, mang tính nhỏ lẻ. Tuy nhiên, điểm tích cực rất lớn là tỷ lệ giải ngân (vốn thực hiện/vốn đăng ký) đạt mức rất cao (gần 100%).
Cũng theo báo cáo, hiện số lượng dự án đầu tư FDI vào giáo dục ngắn hạn và tư vấn du học chiếm 71% tổng số dự án song vốn đầu tư vào hình thức này chỉ chiếm 15,5% tổng vốn FDI (153,5 triệu USD).
Còn lĩnh vực nhận được vốn FDI lớn nhất là giáo dục đại học với 380 triệu USD, chiếm 38,3% tổng vốn FDI trong giáo dục, mặc dù chỉ có 05 cơ sở giáo dục đại học – con số tương đối khiêm tốn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá dòng vốn FDI giáo dục đang chảy vào các khu vực có mức sống khá hoặc có nhiều khu công nghiệp và bỏ ngỏ các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa.
Điều này cho thấy việc thực hiện Nghị định 86 đã mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào mảng giáo dục sớm (Mầm non) và cơ bản (Phổ thông, Ngoại ngữ) tại các tỉnh phát triển. Tuy nhiên, chính sách này bộc lộ hạn chế khiến dòng vốn không được kéo về các vùng kinh tế khó khăn.
Cũng theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức quản lý hiện hành còn nặng về tiền kiểm; nhiều thủ tục hành chính được thiết kế theo từng hoạt động, nhiều bước.
Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài và cơ sở giáo dục nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài còn những mặt hạn chế.
Đặc biệt, việc triển khai các luật mới ban hành phát sinh một số khoảng trống pháp lý đối với các mô hình hợp tác, đầu tư mới gồm: liên kết thành lập đơn vị chuyên môn, khoa, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm không hình thành pháp nhân mới; liên kết tổ chức thi cấp các loại chứng chỉ của nước ngoài ngoài chứng chỉ năng lực ngoại ngữ…
Do đó, việc xây dựng dự thảo nghị định là cần thiết nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phát triển các mô hình giáo dục chất lượng cao.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Nghị định gồm 07 chương, 53 điều và 01 Phụ lục (20 mẫu văn bản).
Điểm đáng chú ý là điều 6 dự thảo quy định rõ các lĩnh vực khuyến khích và ưu tiên thu hút hợp tác, đầu tư. So với Nghị định số 86 chỉ quy định lĩnh vực được phép hợp tác, đầu tư thì dự thảo chuyển sang xác định lĩnh vực, địa bàn khuyến khích, ưu tiên thu hút nhằm thể chế các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước.
Danh mục khuyến khích là định hướng chính sách, không phải điều kiện đầu tư, kinh doanh; không gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước.
Điểm mới là dự thảo bổ sung chương mới về hợp tác, liên kết, đầu tư với nước ngoài trong giáo dục. Theo đó, việc hợp tác, liên kết được thực hiện theo cơ chế thông báo bằng văn bản và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại Nghị định này.
Cụ thể, tổ chức tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng yêu cầu, thông báo bằng văn bản trước khi hoạt động, cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát trên cơ sở nội dung đã thông báo và xử lý khi phát hiện không bảo đảm.
Thực tiễn phát sinh nhiều trường hợp bên nước ngoài ngừng hợp tác, chương trình không còn được kiểm định, người học không được cấp văn bằng hoặc không được hoàn trả học phí. Trong khi đó, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP chỉ quy định chung trách nhiệm khi chấm dứt. Để giải quyết vấn đề này, dự thảo xây dựng phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.
Đây là nội dung bắt buộc trước tuyển sinh, công khai khi nhập học, gồm tối thiểu 07 nội dung: thông báo trước 30 ngày; lựa chọn học tiếp, thay đối tác, chuyển chương trình; công nhận kết quả học tập; hoàn trả học phí trong 30 ngày, không thu chênh lệch; lưu giữ hồ sơ; phân định trách nhiệm tài chính; đầu mối tiếp nhận khiếu nại…
Cơ sở giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước người học kể cả khi bên nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ; khoản hoàn trả cho người học được thanh toán trước khi thanh lý tài sản cho các bên góp vốn.
Trước những lúng túng, vướng mắc của không ít địa phương trong việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế vừa chính thức gỡ nút thắt về nguồn kinh phí, đồng thời ấn định rõ nhóm đối tượng được ưu tiên khám ngay trong năm 2026...
Các mức hưởng bảo hiểm y tế 80%, 95% và 100% không đồng nghĩa với việc Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tương ứng trên toàn bộ hóa đơn viện phí. Quyền lợi thực tế phụ thuộc vào phạm vi chi trả, danh mục thuốc, vật tư y tế, điều kiện thanh toán và hình thức khám chữa bệnh...
Hai dự án ứng dụng robot trong phục hồi chức năng và AI-IoT giám sát nguy cơ ô nhiễm đất giành giải Nhất cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Mùa giải năm nay thu hút hơn 2.900 bài dự thi từ hơn 1.800 trường học trên cả nước...
Trước nguy cơ El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng và các loại hình thiên tai bất thường...
Trước nguy cơ gián đoạn quyền lợi bảo hiểm y tế của khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số khi chính sách hỗ trợ kết thúc vào tháng 10/2026, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ kéo dài cơ chế hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với các thông số cụ thể về khả năng tiết kiệm điện, công suất, chất lượng tấm pin, bộ biến tần (inverter), thương hiệu thiết bị… đang được nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất quan tâm. Đây là giải pháp giúp chủ động nguồn điện, góp phần phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể nhân rộng.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...