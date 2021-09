Bộ Giao thông Vận tải: Không để ách tắc trong vận chuyển, tiêu thụ nông sản

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Còn có hiện tượng nhiều mặt hàng nông sản bị tồn đọng với khối lượng lớn, giá giảm sâu. Một số chuỗi sản xuất bị đứt gãy, ảnh hưởng tới nguồn cung trong thời gian tới.

Nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nông sản, vật tư đầu vào bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế giao thông vận tải, Đăng kiểm Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

“Một số địa phương ban hành quy định kiểm dịch trong lưu thông hàng hóa chưa thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông làm hư hỏng nông sản, sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tăng chi phí vận tải, nên đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân”, Bộ Giao thông vận tải chỉ rõ.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai xây dựng và tổ chức thực hiện phương án huy động phương tiện, người điều khiển phương tiện, tổ chức vận tải, bảo dưỡng sửa chữa, cứu hộ giao thông.

Tổ chức giao thông trên các tuyến liên tỉnh và các đầu mối vận tải trọng yếu, thực hiện nghiêm Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

"Các địa phương có cửa khẩu chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về kho bãi, bảo quản hàng hóa nông sản, dịch vụ vận tải, hậu cần thương mại tại cửa khẩu. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thông quan xuất khẩu nông sản trong mọi tình huống", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải, Sở chỉ huy tiền phương của Cục Hàng hải Việt Nam, doanh nghiệp cảng xây dựng kế hoạch, chi tiết các nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện để hỗ trợ cho địa phương có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho thuyền viên và những người làm việc trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Bố trí tăng cường chuyến bay vận chuyển hàng hóa trong thời gian chuyến bay vận chuyển hành khách giảm.

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tạo điều kiện tối đa trong công tác làm thủ tục vào, rời cảng bến, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông đường thủy nội địa và duy trì tình trạng báo hiệu đảm bảo phục vụ hiệu quả hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa tại các tỉnh, thành phố phải bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện (ca nô) để kịp thời hỗ trợ tối đa các địa phương trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng phương án tăng cường kết nối với vận tải đường bộ, đường thủy, hàng hải, hàng không để lựa chọn một số loại hàng hóa có thể tổ chức vận chuyển bằng đường sắt theo vùng hoặc vận chuyển Bắc Nam nhằm giảm tải cho vận tải đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị đăng kiểm và của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải trong điều kiện phòng chống dịch.

Đơn vị đăng kiểm các địa phương thực hiện hoạt động kiểm định theo phương án "3 tại chỗ". Xây dựng quy trình kiểm định phù hợp để hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, nhân viên của đơn vị với lái xe nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sẵn sàng phương án để chống ùn tắc trong kiểm định khi các địa phương được dỡ bỏ giãn cách xã hội, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện để vận tải hàng hóa, hành khách tăng cao.